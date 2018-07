Bertinoro. News letter: per ‘aggiornarsi’ su servizi pubblici, lavori, orari, sicurezza ed eventi.

Bertinoro colonna ospitalità

BERTINORO. ( riceviamo e pubblichiamo) BERTINJAZZ, 1 – 20 AGOSTO. L’1 e il 20 agosto grandi appuntamenti con il jazz a Bertinoro. Il colle si colora di Jazz di altissima qualità con jam session itineranti per le vie, le piazze e i locali del centro storico. Per il programma completo: www.visitbertinoro.it / Per saperne di più: bertinjazz 1 agosto last.pdf

AVVISO AI CREDITORI. Si pubblica di seguito l’avviso ai creditori dell’associazione temporanea di imprese costituita dalle ditte: C.I.C.A.I. Soc. coop cons. P.a. e D.F. Elettrotecnica S.r.l.

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA IN AUTOBUS DI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA ED EVENTUALI DISABILI AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, TRAMITE CONVENZIONE

Si pubblica l’avviso di manifestazione di interesse per la selezione di un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione sociale per lo svolgimento di un progetto di accompagnamento e sorveglianza in autobus di bambini frequentanti la scuola dell’infanzia ed eventuali disabili per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021. I soggetti interessati devono far pervenire la relativa manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13/08/2018.

PROVVEDIMENTO DI DIVIETO TEMPORANEO DI PRELIEVO IDRICO DAI CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ – CESENA AD ECCEZIONE DEL TORRENTE RABBI E SUOI AFFLUENTI – TRASMISSIONE AGLI ENTI DEL TERRITORIO

Si pubblica il provvedimento di divieto temporaneo di prelievo idrico dai corsi d’acqua superficiali del territorio di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena ad eccezione del torrente Rabbi e suoi affluenti. L’efficacia del divieto decorre dal 24 luglio 2018 e terminerà solo a seguito di espressa revoca dello stesso.

VARIAZIONE RICEVIMENTO – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. Si comunica che martedì 31 luglio il geom. Alessandro Faggiotto sarà assente.

PROGETTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI ALLE SCUOLE PERIODO SETTEMBRE 2018 GIUGNO 2021 – ATTIVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Si pubblica l’avviso di manifestazione di interesse per la selezione di un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione sociale per lo svolgimento di un progetto di attraversamento pedonale dinanzi alle scuole per gli anni scolastici 2018 -2019, 2019-2020, 2020-2021. I soggetti interessati devono far pervenire la relativa manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13/08/2018.

FURTI IN ABITAZIONE – INIZIATIVE INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI

Si pubblicano le indicazioni del ministero dell’Interno volte a prevenire i furti in abitazione.

EVENTI LUGLIO E AGOSTO 2018

Si pubblicano gli eventi di Bertinoro per i mesi di luglio e agosto 2018.

Per saperne di più: EVENTI luglio_agosto 2018_010.pdf



VARIAZIONE RICEVIMENTO E CONTATTI TELEFONICI SERVIZI DEMOGRAFICI

Si informa che da venerdì 29/06/2018 fino a martedì 31/07/2018 compresi, a causa di lavori di ristrutturazione di alcuni uffici comunali, i Servizi demografici subiranno le seguenti variazioni. I numeri di telefono (0543)469212 – 469214 – 469236 – 469240 risponderanno allo (0543)469293. Per comunicazioni via fax digitare lo (0543)444486 anziché lo (0543)469207, indicando nell’intestazione ‘Alla cortese attenzione dell’Ufficio Anagrafe‘. I servizi Demografici si trovano nell’ufficio sotto la Torre dell’orologio con accesso dalla porta a vetri sotto al loggiato.

AVVISO TRASFERIMENTO FUNZIONI PER ISTRUTTORIA E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE

Si comunica che dal 30 giugno 2018 le funzioni per l’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni sismiche sono state trasferite dalla regione Emilia Romagna alla struttura tecnica costituita presso il comune di Forlì, di cui fanno parte i comuni di: FORLÌ, CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, BERTINORO E FORLIMPOPOLI. La modulistica aggiornata e ogni altra informazione sull’attività della nuova struttura tecnica potrà essere reperita nel sito del Comune di Bertinoro nonché in quello degli altri comuni convenzionati. Per il pagamento rimborso forfettario.

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: nel c/c postale n. 16643470 intestato a comune di Forlì – Servizio Tesoreria presso qualsiasi filiale dell’istituto Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, precisare che è un pagamento alla tesoreria del comune. Con bonifico a favore del comune di Forlì – Servizio Tesoreria cod. IBAN IT 65 B 06010 13200 100000300067 . Per tutti i versamenti la causale dovrà essere: Istruttoria sismica – Rimborso forfettario LR 19/08 - Richiedente: inserire il nome riportato nell’istanza.

AVVISO VARIAZIONE APERTURE ESTIVE UFFICI POSTALI

Si avvisa che gli uffici postali di Bertinoro, Santa Maria Nuova e Fratta Terme subiranno variazioni nei giorni di apertura.



VARIAZIONE RICEVIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA ARCH. SILVIA PETTINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA: Arch. Silvia Pettini durante i lavori presso la Sede Comunale risponderà al seguente numero telefonico: 0543 469262 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Rimangono invariate le modalità di accesso.

E-mail: ediliziaprivata@comune.bertinoro.fc.it

Pec: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

Ricevimento pubblico: dalle 9.30 alle 13.30 (ogni 30 minuti), come di seguito articolato: dalle 9.30 alle 11.30 ricevimento libero (previa prenotazione sul posto al momento), dalle 11.30 alle 13.30 su appuntamento Ricevimento telefonico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.



CONCORSO DI IDEE – LE VIE DELL’OSPITALITÀ – RIGENERARE I LUOGHI DELLA COMUNITÀ Si pubblica il concorso di idee per la rigenerazione degli spazi pubblici delle frazioni di Fratta Terme e Santa Maria Nuova, per la valorizzazione delle attività presenti e lo sviluppo economico e sociale dei due ambiti. Le aree di intervento riguardano Piazza Colitto e Via Loreta nella frazione di Fratta Terme, Via Santa Croce nella frazione di Santa Maria Nuova. In particolare la finalità del concorso è quella di dotare i luoghi centrali dei due paesi di una nuova identità e di individuare un design “locale” che unisca, con le necessarie variazioni sul tema, gli spazi pubblici e privati dei due centri e di Bertinoro centro storico. Vai alla sezione Appalti

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL’INFESTAZIONE DA INSETTI VETTORI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BERTINORO

Si pubblica ORDINANZA N.40 DEL 15052018 – PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL’INFESTAZIONE DA INSETTI VETTORI, PORTATORI DI MALATTIE TRASMISSIBILI ALL’UOMO ATTRAVERSO LE LORO PUNTURE IN PARTICOLARE DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) NEL TERRITORIO COMUNALE DI BERTINORO RELATIVAMENTE AL PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2018.

CAMPAGNA INFORMATIVA ‘ZANZARA TIGRE E ALTRI INSETTI: PERICOLI PUBBLICI’

Si pubblicano di seguito i link alla campagna informativa promossa dalla regione Emilia Romagna ‘Zanzara tigre e altri insetti: pericoli pubblici’. www.zanzaratigreonline.it Campagna di comunicazione

PUBBLICAZIONE VOLANTINO ONDATE DI CALORE ESTATE 2018

Si pubblica il volantino Estate sicura – Come difendersi dal caldo

ORDINANZA IN MATERIA DI SANITÀ E IGIENE PUBBLICA PER I RISCHI DA PROCESSIONARIA DEL PINO

Si pubblica ORDINANZA N.21 DEL 19.03.2018 – ORDINANZA IN MATERIA DI SANITÀ E IGIENE PUBBLICA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA “PROCESSIONARIA DEL PINO”

CANCRO COLORATO DEL PLATANO – DELIMITAZIONE DELLE ZONE FOCOLAIO E DELLE ZONE TAMPONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO

Si pubblica la delibera regionale ‘DELIMITAZIONE DELLE ZONE FOCOLAIO E DELLE ZONE TAMPONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E PRESCRIZIONI FITOSANITARIE PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO. ANNO 2018′. al fine di diffondere modalità operative utili a contrastare la malattia ed evitare, in caso di inadempienze, eventuali sanzioni.

VARIANTE SOSTANZIALE AL PUA ‘PAC30′ A CAPOCOLLE DI BERTINORO

Si avvisa che è stata avviata la procedura di Variante sostanziale al Piano urbanistico attuativo ‘PAC30′ a Capocolle del comune di Bertinoro (FC) ai sensi dell’art. 35 della LR 20/2000. La variante è depositata per 60 giorni dal 13/06/2018, durante il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Gli elaborati sono visionabili presso il servizio Edilizia privata nelle giornate di apertura al pubblico oppure sono consultabili alla pagina Attività urbanistica

BONUS SOCIALE

È disponibile on-line il modulo per la richiesta di “Bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale e/o acqua”. Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sportello Sociale al numero 0543/469232 o presentarsi nei giorni di apertura al pubblico Lunedì 9:00 – 13:00 e Giovedì 9:00 – 13:00, 15:00 – 17:00.

Per saperne di più: Modulo_SGATE_aggiornato_2018.pdf

FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL SISMA 2012 E DEGLI EVENTI CALAMITOSI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO REGIONALE DAL GENNAIO 2015

Si comunica che con Legge Regionale N. 19/2017 è stato istituito il Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime del sisma 2012 e degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015 e che con Delibera di Giunta n. 861 dell’11/06/2018 si è provveduto a definire i criteri di assegnazione del contributo ai familiari delle vittime degli eventi calamitosi. Le domande di richiesta di contributo dovranno essere inviate all’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Viale Silvani, 6 – Bologna, compilando il modulo allegato. Il termine per la presentazione delle richieste di contributo, da parte dei beneficiari, è fissato entro il termine perentorio del 7 settembre 2018.

Per saperne di più:

Modulo richiesta erogazione contributo.pdf

Modalità di presentazione della domanda.pdf

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI EXART. 77 D.LGS. 50/2016 NELLE GARE DI SERVIZI E FORNITURE DELL’AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Si pubblica in allegato l’avviso per la manifestazione di interesse all’iscrizione nell’elenco per la nomina a componente delle commissioni giudicatrici EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 nelle gare di servizi e forniture dell’Azienda CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) della provincia di Forlì-Cesena.

Per saperne di più:

AVVISO COMMISSARI SERVIZI E FORNITURE ACER FC 25-06-2018 per sito.pdf

comunicazione avviso.pdf

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ONLINE PER I CONTRIBUTI BUONI LIBRO (SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO)

Si pubblica la modalità per la presentazione delle domande per contributi buoni libro a.s. 2018/2019. Le domande possono essere presentate a partire dal 3 settembre fino alle ore 18:00 del 23 ottobre 2018, esclusivamente online da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne utilizzando l’applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all’indirizzo internet http://scuola.er-go.it. Scarica l’avviso allegato.

NIDO IL BRUCO – GRADUATORIA A.S.2018-19

Si avvisa che è pubblicata in allegato la graduatoria dei bambini ammessi al nido comunale ‘Il bruco‘. Si precisa che sono state accolte tutte le domande presentate e che vi è ANCORA DISPONIBILITÀ DI POSTI. Il giorno 3 SETTEMBRE alle ore 18:00 presso il la sede del nido in via Salvador Allende, 357 si terrà la riunione di presentazione del servizio. Per informazioni 0543/469217.

CAMPAGNA INFORMATIVA ‘CON IL CUORE CON LA TESTA’ DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

L’Azienda USL della Romagna ha realizzato la campagna informativa ‘CON IL CUORE CON LA TESTA‘ finalizzata a promuovere la conoscenza, nella popolazione, dell’ infarto e dell’ictus e l’importanza di attivare immediatamente il 118 per accedere tempestivamente alle cure. In allegato la locandina e di seguito il link alla pagina con i video informativi realizzata con il testimonial Raoul Casadei.

AVVISO DI RIAPERTURA ISCRIZIONI ON-LINE DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2018/2019

Si pubblica Avviso relativo alla riapertura iscrizioni on-line dei servizi scolastici relativi all’a.s. 2018/19

TURNI FARMACIE ANNO 2018

Si pubblica il calendario dei turni diurni, notturni e festivi delle farmacie del comune di Bertinoro e frazioni di Fratta Terme, Santa Maria Nuova per l’ anno 2018, approvato con determinazione n. 3401 del 04.12.2017 del direttore U.O. Direzione assistenza farmaceutica Ausl della Romagna- Ambito di Forlì.

È ATTIVO ALERT SYSTEM

È attivo ALERT SYSTEM un importante servizio di informazione telefonica con cui verranno comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, ecc. Per essere raggiunto da questi messaggi sul suo cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico può iscriversi compilando l’apposito modulo di registrazione ALERT SYSTEM . Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l’indirizzo di ubicazione dell’immobile.

ALLERTE METEO REGIONE EMILIA ROMAGNA

CONSIGLI DI ZONA

Si sono insediati i 5 consigli di zona per il mandato 2016/2021

WEB APP TURISTICA: Visit Bertinoro

disponibile in 6 lingue

scarica la APP gratuita Visit Bertinoro

google play

microsoft store

Itunes

CUSTOMER SATISFACTION – SEGNALAZIONI E RECLAMI

E’ possibile presentare segnalazioni e reclami compilando l’apposito modulo nel box sul sito del Comune.

Presso i servizi comunali (Segreteria, Protocollo, Turismo, Biblioteca, Servizi sociali e scolastici, Servizio ragioneria, Lavori pubblici, Attività economiche, Servizi demografici ed edilizia privata) è possibile esprimere una valutazione sulla qualità dei servizi comunali e lasciare eventuali suggerimenti, compilando in forma anonima la scheda prestampata

Ti potrebbe interessare anche...