Cesena. Primo incontro tra Amministrazione comunale e ‘ nuovi’ vertici del ‘nuovo’ Cesena.

CESENA. Primi passi ufficiali per il ‘nuovo’ Cesena. A Palazzo Albornoz si è svolto l’incontro fra l’Amministrazione comunale e i vertici designati della società destinata a prendere in mano le redini del calcio cesenate. Presenti per il Comune il sindaco Paolo Lucchi, il vicesindaco Carlo Battistini e l’assessore allo Sport Christian Castorri;

per la nuova società il presidente designato Augusto Patrignani, accompagnato da Gianluca Padovani di Pubblisole e dal dg Daniele Martini. Ha partecipato alla riunione anche Donigio Dionigi, coordinatore del Gruppo operativo di supporto.

COMMENTO. “Abbiamo voluto questo incontro – riferiscono il sindaco Lucchi e gli assessori Battistini e Castorri – per ribadire l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso il ‘nuovo’ Cesena e, per quanto in modo sintetico, abbiamo affrontato alcuni aspetti fondamentali per l’imminente futuro. In primo piano il progetto societario, che – secondo quanto ci è stato riferito – sta riscuotendo l’appoggio di un numero crescente di imprese del territorio. Intanto, la settimana prossima sarà decisiva per il decollo della società, con la costituzione ufficiale davanti al notaio a cui seguirà nel giro di pochi giorni la sottoscrizione con il Comune dell’accordo per l’affidamento triennale dello Stadio e di Villa Silvia”.

Intanto, proprio i due impianti sono rientrati completamente nella disponibilità del Comune, con il cambio delle serrature alla presenza di Giorgio Lugaresi.

“Ma abbiamo parlato anche del progetto sportivo – aggiungono il Sindaco e gli Assessori – e del rapporto con i tifosi, che i nuovi vertici incontreranno questa sera, dando così seguito a una nostra richiesta. Fra l’altro, abbiamo stabilito insieme che la nuova squadra sarà presentata ufficialmente dopo Ferragosto nel corso di un momento pubblico aperto alla città e che, come in passato, si terrà al chiostro di San Francesco”.

Fra i temi toccati, anche il problema del cavalluccio. “Abbiamo aggiornato la nuova dirigenza – dichiarano il sindaco Lucchi e gli assessori Battistini e Castorri – del percorso che abbiamo intrapreso per ottenere nuovamente la disponibilità dello storico simbolo della squadra del Cesena. Ci stiamo muovendo e siamo fiduciosi”.

Dunque, l’impegno del Comune per il calcio a Cesena prosegue in modo significativo. Non a caso, nella variazione di bilancio presentata al Consiglio comunale proprio oggi, una quota importante, per un valore complessivo di circa 1 milione di euro, è destinata proprio a questo scopo: nel dettaglio, attraverso l’utilizzo degli avanzi di bilancio, 290mila euro saranno messi a disposizione per coprire le due rate non pagate e quella in scadenza imminente del mutuo acceso con il Credito sportivo per i lavori eseguiti allo Stadio nel 2010, ai tempi della promozione in A. Altri 700mila euro, invece, saranno stanziati per completare i lavori previsti all’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’, a partire dal rifacimento del campo di gioco.

