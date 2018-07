Mercato Saraceno. Sabato 4: ‘Notte saracena’. Circo, musica e buon cibo. Dalle 19 a tarda notte.

Extra vagante-compagnia-magdaclan-circo-maida-alessandro-foto-stefano-scheda

MERCATO SARACENO. Per la sesta edizione de La notte saracena di sabato 4 agosto si è pensato in grande: l’assessorato alla cultura mercatese in collaborazione con la Pro Loco è riuscito a coinvolgere due tra le più importanti compagnie italiane, apprezzate anche oltralpe, di circo contemporaneo ‘MAGDA CLAN CIRCO’ e ’ROYAL CIRCUS OSTRICA‘, l’orchestra del circo Paniko.

Ogni piazza del centro storico sarà animata dalla magica poetica degli artisti di Magda Clan Circus. Un lavoro carico di creatività che sorprenderà il pubblico in un crescendo di raffinata poesia e disequilibri fragili.

Un sorprendente percorso artistico che si dirama in più postazioni, fino ad arrivare allo show corale ‘Magda esperience’ dove le immagini surreali dei collettivi acrobatici saranno accompagnate dalla musica dal vivo: un susseguirsi di numeri pieni di incanto e tecnica sopraffina, giocata nelle più insolite discipline circensi come scale di equilibrio, sfera, fascette aeree, portes acrobatici e manipolazioni d’oggetti inaspettati, oltre a quadri collettivi di verticalismo, l’acrodanza e l’acrobatica collettiva, tipiche del linguaggio MagdaClan.

Lo show dei i ROYAL CIRCUS OSTRICA con le loro musiche anni Trenta, klezmer e Sudamericane e altri bravissimi musicisti saranno il trait d’union di questa esplosiva serata.

La Notte saracena è stata inoltre selezionata per rappresentare una delle tappe della Notte bianca del cibo italiano in Romagna. La sera del 4 agosto ristoranti, bar, associazioni delizieranno i partecipanti con sfiziosi manicaretti come pasticcio di maccheroni, coniglio alla cacciatora, carne allo spiedo, sformatini tricolore, crescioncini fritti e tortelli alla lastra, pizze speciali e salvia fritta, tartare di tonno e avocado, acciughe fritte e fritture, piada fritta, frittatine e zucchine ripiene e i dolci, alcuni di questi piatti anche in versione street food.

Ad arricchire ulteriormente la serata sempre nel centro storico ci sarà l’angolo truccabimbi, la via delle fattucchiere e il delizioso mercatino creativo.

PRESENTAZIONE. “Una manifestazione in crescita alla quale credo molto - dichiara l’assessore alla Cultura di Mercato Saraceno Raffaele Giovannini- nata come una festa spensierata, in sei anni si è aggiudicata il titolo della manifestazione estiva di punta di Mercato Saraceno. Un evento straordinario e molto ricercato nella sua offerta culturale, in grado di essere attrattore turistico che ci auguriamo sia inserito nei calendari ufficiali come offerta qualifica e come promozione del territorio collinare. Attraverso il nostro ufficio cultura e con la collaborazione della Pro Loco abbiamo realizzato un progetto originale e coinvolgente e grazie alla collaborazione con Casa Artusi facciamo la nostra parte nella promozione del buon cibo romagnolo considerato uno dei nostri patrimoni immateriali.

Circo, musica e cucina saranno il marchio distintivo del LA NOTTE SARACENA per cui invito tutti per una fantastica serata nelle colline romagnole, per assaporare e vivere con autenticità e fantasia il nostro bel centro storico, adagiato sul fiume Savio”.

Ingresso agli spettacoli ad offerta libera.

Tutto il programma su www.mercatosaracenoturismo e sulla pagina FB lanottesaracena

Info 0547 699716

