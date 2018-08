Bellaria Igea Marina. Operativo fino al 2 settembre p.v. il distaccamento dei Vigili del fuoco.

InaugurazioneVVF_6.7.2018

BELLARIA IGEA MARINA. Il distaccamento stagionale dei Vigili del fuoco presso il Centro operativo sovra comunale di Protezione civile di Bellaria Igea Marina è come noto operativo da venerdì 6 luglio, fino al 2 settembre 2018: la cerimonia di apertura della stagione è avvenuta a inizio stagione 2018 alla presenza di autorità militari e civili, e di una rappresentanza del mondo associativo ed economico del territorio.

Erano presenti, tra gli altri, il comandante della Stazione dei carabinieri di Bellaria luogotenente Antonio Amato, il comandante dell’Ufficio locale marittimo della Guardia costiera di Bellaria Igea Marina 1^ maresciallo Giuseppe Giliberti e l’assessore Danilo Rinaldi in rappresentanza del comune di Santarcangelo.

Ricordiamo che presso il Distaccamento è stata dislocata nell’arco delle 24 ore una squadra operativa completa, che ha in dotazione un’autopompa serbatoio ed un automezzo fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio per lo spegnimento degli incendi boschivi.

COMMENTO. Nel corso della cerimonia, il comandante provinciale ing. Pietro Vincenzo Raschillà ha espresso “la propria soddisfazione per aver ottenuto l’inserimento del presidio stagionale nell’ambito dei fondi previsti dal Piano operativo annuale 2018, stipulato tra la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per l’Emilia Romagna e l’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile della regione Emilia Romagna”.

Lo stesso dirigente ha voluto inoltre evidenziare “il consolidato e proficuo rapporto di collaborazione instaurato con l’Amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina, la quale per altro, durante la cerimonia del premio Alfredo Panzini 2018, ha conferito un riconoscimento d’onore al comando dei Vigili del fuoco di Rimini per l’attività svolta dal distaccamento stagionale durante l’estate 2017”; una stagione, quella dello scorso anno, culminata con l’effettuazione di ben 200 interventi di soccorso: 71 nel comune di Bellaria Igea Marina, 86 in quello di Rimini e 31 nei territori della Valmarecchia, più 12 compiuti nella vicina provincia di Forlì-Cesena.

“Il rapporto maturato con la comunità di Bellaria Igea Marina - ha sottolineato il Comandante - si esplicita al massimo livello durante l’estate, ma si traduce nel corso dell’anno anche in altri importanti momenti, quali l’iniziativa ‘La Befana dei pompieri in piazza‘ che si è svolta sabato 6 gennaio in piazza del Popolo, la partecipazione alla manifestazione l’Isola dei motori, fino al supporto fornito dai Vigili del fuoco di Rimini all’intero dispositivo di soccorso durante l’Air Show del 2 e 3 giugno”.

Il Comandante provinciale nel ribadire “la strategicità del presidio per l’intera provincia riminese e per i vicini comuni della costa forlivese”, ha terminato il suo intervento ringraziando il sindaco Enzo Ceccarelli “per aver messo a disposizione anche per l’anno in corso sia la sede del Centro operativo, sia i servizi sussidiari necessari per garantire l’operatività dei pompieri”.

Il sindaco Enzo Ceccarelli ha a sua volta ringraziato il comandante e l’intero corpo dei Vigili del fuoco, giudicando “estremamente positive la sinergia e la continuità maturate in questi anni, che rendono l’esperienza del distaccamento di via Ennio una risorsa preziosa su cui costruire la collaborazione degli anni futuri tra il corpo dei Vigili del fuoco e la città di Bellaria Igea Marina. E’ importante celebrare giornate come questa, la cui partecipazione ben sintetizza la vicinanza e la riconoscenza della nostra comunità nei confronti degli uomini impegnati presso il distaccamento bellariese”.

