Lugo. Al ristorante ‘ Il trebbo’ nuovo incontro con il comico Vito per ‘ Una cena a casa Rossini’.

Una cena a casa Rossini

LUGO. Venerdì 3 agosto la cena-spettacolo con l’attore e comico Vito arriva a Il trebbo caffè ristorante, in largo Relencini 11, a Lugo, nell’ambito degli appuntamenti di ‘Una cena a casa Rossini‘, organizzati in occasione delle celebrazioni per Gioachino Rossini a 150 anni dalla morte.

Durante la serata, a partire dalle 20, musica, teatro e gastronomia si incontrano per far gustare ai partecipanti una cena nel centro di Lugo e contemporaneamente godersi uno spettacolo con il celebre attore e comico Stefano Bicocchi, in arte Vito, Cristina Giardini, Enrico Picinni Leopardi e Lucia Michelazzo. Durante la serata ci sarà anche musica dal vivo con pianoforte. Per l’occasione, i protagonisti interpreteranno i coniugi Rossini vestiti in abiti d’epoca e il ristorante sarà la loro dimora, in cui saranno quindi ospitati i cittadini che parteciperanno all’iniziativa.

La regia degli spettacoli è di Cristina Giardini. Il progetto è a cura di Cronopios. La ‘Cena a casa Rossini’ prevede un menù a tema sulla base dei grandi piatti più amati e rivisitati dal compositore.

Il costo della cena è di 35 euro a persona. La prenotazione è consigliata al numero 0545 1891840.

‘Una cena a casa Rossini’ prevede altre due serate fino a novembre nei ristoranti del centro di Lugo. L’iniziativa fa parte del calendario degli appuntamenti per celebrare Gioachino Rossini, a 150 anni dalla sua morte.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, la viabilità sarà modificata in zona dalle 17.30 all’1 del giorno successivo: in largo Relencini saranno istituiti il divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto compreso tra il supermercato e piazza Baracca; i veicoli provenienti da via Acquacalda possono accedere a piazza Garibaldi percorrendo il primo tratto di largo Relencini. In via Della Libertà divieto di circolazione nel tratto compreso tra piazza Baracca e via Risorgimento e inversione del senso di marcia nel tratto compreso tra via Acquacalda e via Risorgimento con direzione di marcia da via Acquacalda a via Risorgimento.

Le celebrazioni per Gioachino Rossini sono organizzate dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione del teatro Rossini, LaCorelli, biblioteca ‘Fabrizio Trisi’, scuola di musica ‘Malerbi‘, Fai, Amici della scuola e della musica, Pro Loco,Università per adulti di Lugo, coro Casa della carità, Storia e memoria della Bassa Romagna, Le petit Orgue, Circolino fotografico, associazione ‘Amici del Teatro’ e Radio Sonora; il sostegno dell’associazione ‘Il ponte di San Bernardino’, Camon e Azimut Investimenti. Si ringraziano per il contributo Icel Scpa (sostenitore del concerto del 5 agosto), Rotary club Lugo, Lions club Lugo, la Cassa di Ravenna, Confcommercio – Ascom Lugo, circolo J. H. Newman ed Etra Restauri; Terre Cevico ha realizzato appositamente per l’occasione un’etichetta di Sangiovese.

