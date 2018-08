Forlì.Torna in Fiera l’eccellenza dell’equitazione nazionale. A 20 anni dalla ‘Mostra del cavallo’.

Cavalli Forlì

FORLI’. Riapre con un evento nuovo, una ‘chicca‘ per gli appassionati, il calendario fieristico della Fiera di Forlì il prossimo settembre: da venerdi 21 a domenica 23 è in programma la prima edizione di “Forlì International Horse Fair”, manifestazione che in tutto il quartiere fieristico di Punta di Ferro porterà oltre 300 cavalli di più di dieci razze a competere in gare e concorsi.

Piste per il salto a ostacoli, per gare e dimostrazioni di dressage, di monta western e di morfologia, e poi ‘battesimo della sella‘ e giri in carrozza: ce ne sarà per tutti i gusti, anche per chi non è già appassionato di cavalli ed equitazione. Attesi alle gare anche numerosi esponenti di rilievo dell’equitazione nazionale. A distanza di vent’anni dall’ultima edizione della sua storica ‘Mostra del cavallo‘, la Fiera di Forlì torna a essere protagonista sulle scene nazionali dell’equitazione: non solo si terrà una Gara di Salto Ostacoli Cat. B organizzata grazie alla collaborazione attivata con la F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), ma il programma prevede anche, nelle giornate di sabato e domenica, l’Italian Show Tour Final Championship di cavalli arabi.

COMMENTO. “Ospitare a Forlì la finale del Campionato italiano di questa razza – rileva il presidente della Fiera di Forlì, Gian Luca Bagnara – dopo che si sono tenute le varie tappe in sedi come Palermo, Milano, Foggia e Bergamo, dà la misura della qualità della manifestazione e delle presenze che ci prepariamo ad avere in fiera. Saranno in gara i primi tre cavalli che per ogni categoria avranno ottenuto i migliori punteggi nelle varie tappe del Tour di campionato: avremo l’eccellenza nazionale del cavallo arabo”.

Il programma della manifestazione, che si sta ormai delineando nella sua linea definitiva, prevede anche eventi particolari come il ‘Gran galà’ del sabato sera, con spettacoli equestri di artisti famosi, e poi musica e balli country con esibizioni artistiche dei Wild Angels. Un intero padiglione del Quartiere sarà dedicato all’esposizione e vendita di attrezzature, articoli per equitazione e scuderie.

La manifestazione, tra le poche in Italia ad ospitare razze diverse di cavalli nel suo programma, è organizzata in partenariato tra la Fiera di Forlì e due aziende del territorio, ciascuna leader nel proprio settore di attività: la ASD West & Co. Professional Centre e CLS Custom and Logistics Service.

Ti potrebbe interessare anche...