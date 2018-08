Rimini. Dai 1 agosto, il via alla partnership tra Shuttle Rimini – Bologna Airport e Air Dolomiti.

shuttle rn bo

Rimini, 2 agosto 2018 – Dal 1° agosto ogni passeggero di Air Dolomiti in arrivo all’aeroporto bolognese in partenza dalla riviera di Romagna per l’hub felsineo, avrà diritto a uno sconto del 20% sulla tariffa del collegamento su gomma Shuttle Rimini – Bologna Airport, creato e gestito daVip Srl.

Opportunità estesa anche a tutti i dipendenti del vettore italiano di Lufthansa e che consentirà a ogni viaggiatore di usufruire dell’agevolazione, semplicemente mostrando al personale dello Shuttle la carta d’imbarco di Air Dolomiti o il tesserino aziendale della compagnia. L’offerta è valida per ognuna delle 10 corse quotidiane e di andata e ritorno, attive 365 giorni l’anno, che collegano Rimini al più importante hub aereo della regione.

A completare la partnership tra le due imprese anche comunicazione coordinata delle offerte di viaggio sui siti delle due aziende e materiale informativo messo a disposizione dei rispettivi passeggeri. All’iniziativa ha offerto il suo patrocinio APT Servizi regione Emilia Romagna in linea con la sua missione di favorire e promuovere l’incoming turistico sul territorio. Da notare come il 48% del volume di traffico annuale dello Shuttle, novantamila persone, sia rappresentato da arrivi provenienti dall’Estero. Tra loro il 10% raggiunge il Marconi, quindi la Riviera, dalla Germania.

COMMENTI. “I dati dell’Osservatorio turistico regionale relativi al primo semestre 2018 parlano chiaro sulla crescita del segmento estero in tutta l’Emilia Romagna – commenta l’assessore al Turismo regionale Andrea Corsini – e in particolare la Riviera, da una parte, e i mercati di prossimità con la Germania in testa, dall’altra, hanno il peso maggiore all’interno di questo trend positivo.

A questa crescita abbiamo il dovere di rispondere potenziando servizi e infrastrutture a favore dell’incoming. Il mercato ci riconosce un prodotto eccellente, tuttavia per competere al meglio in un mercato internazionale evoluto sono determinanti anche altre variabili”.

“La raggiungibilità è essenziale per il successo di ogni destinazione. Anche e soprattutto se è meta turistica come la Romagna. Essenziali sono comodità, economicità e velocita delle connessioni tra diversi vettori quali aereo e gomma. La collaborazione con Air Dolomiti risponde in pieno a questi bisogni – ha invece commentato Roberto Benedettini, amministratore unico Vip Srl – I nostri mezzi sono di ultima generazione a basso impatto ambientale, il loro utilizzo diminuisce il traffico di auto private sulla rete autostradale. Grazie alla partnership lo shuttle sarà ancora conosciuto anche in Germania. Un Paese sempre più importante per l’incoming turistico della nostra regione e con una crescita costante del numero di turisti in arrivo da quella nazione.”

