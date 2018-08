San Mauro Pascoli. Un premio per Eugenio Finardi. A lui l’omaggio per i suoi 40 anni di carriera.

San Mauro Pascoli (FC). Nel paese di Giovanni Pascoli, San Mauro Pascoli, in Romagna, mercoledì 8 agosto sarà protagonista la canzone d’autore italiana con il “Premio Pascoli in musica”, grande ,evento di chiusura del festival ‘Il giardino della Poesia 2018′.

L’ospite centrale sarà Eugenio Finardi che riceverà il 1° Premio Pascoli, ma durante la serata si terrà anche la finale del concorso per emergenti intitolato al poeta al quale hanno partecipato oltre 70 concorrenti provenienti da tutta Italia. A sfidarsi saranno i cantautori e le cantautrici: Gianluca Di Santo di Como, Forse Giorgio di Roma, Elisa Genghini di Rimini, Vincenzo Salamone di Palermo, Giacomo Scudellari di Ravenna, Rita Zingariello di Gravina di Puglia.

A Villa Torlonia Parco poesia Pascoli, Finardi riceverà il premio per i suoi 40 anni di carriera indipendente, costellata da tantissimi testi entrati a far parte delle ‘antologie poetiche di vita quotidiana‘ di almeno tre generazioni. La consegna avverrà durante un incontro con il giornalista Enrico Deregibus, che condurrà anche l’intera serata. Il cantautore e rocker si esibirà poi in un live acustico esclusivo per la serata, portando in scena uno stralcio dello spettacolo ‘Finardimente in due‘ con il chitarrista Giuvazza, con il quale ha già realizzato due album.

Per quanto riguarda il contest, che inizierà alle 20.45, i finalisti presenteranno un proprio brano su poesie o su tematiche pascoliane che eseguiranno per la prima volta dal vivo l’8 agosto insieme al brano inedito con cui si sono iscritti.

Gianluca Di Santo proporrà il brano inedito ‘Colline solitarie‘ e metterà Pascoli in musica con ‘La mia sera’, mentre Forse Giorgio ci farà ascoltare il brano rap ‘Non aver paura di avere paura’ e un inedito ispirato a una poesia di Pascoli. Elisa Genghini si presenterà con il brano ‘Sebastian’ e la poesia in musica ‘Lavandare’.

Vincenzo Salamone proporrà ‘Sandali’ e, di Pascoli, ‘La civetta’, mentre Giacomo Scudellari parteciperà con il brano ‘Come un igloo’ mentre per Pascoli presenterà un inedito che immagina il poeta scrivere una lettera a una misteriosa dirimpettaia conosciuta a Messina centrata sui temi dell’amore, del ritorno al nido, della natura e della morte del padre. Rita Zingariello canterà invece ‘Il bacio della terra’ e metterà in musica la poesia ‘Patria’.

Il concorso intende valorizzare la nuova e significativa scena di cantautori e cantautrici presenti in Italia e tenere viva la memoria di Giovanni Pascoli tra i giovani autori di testi e musiche della nuova canzone italiana. Chi vincerà il contest sarà poi ospite al MEI – Meeting delle etichette indipendenti di Faenza (che si terrà dal 28 al 30 settembre a Faenza).

La giuria sarà formata, fra gli altri, da Miro Gori (operatore culturale, presidente Sammaurondustria), Giordano Sangiorgi (operatore culturale, organizzatore MEI), Marcello Balestra (fondazione Lucio Dalla), Fabio Bertozzi (direttore Banda Amici della Musica di San Mauro Pascoli), Daniela Esposito (ufficio stampa Strategie di comunicazione).

Come ospite speciale della serata ci sarà Filippo Nigro. Il cantautore romano, che ha all’attivo tre dischi, ha musicato due poesie del poeta romagnolo, ‘Fides’ e ‘Le monache di Sogliano‘, con grande cura e attenzione così da meritare una menzione da parte dell’organizzazione. Presenta la serata il giornalista Enrico Deregibus. L’ingresso è libero.

Sarà una serata veramente unica, sospesa tra la canzone d’autore e la grande poesia che ha fatto la storia della letteratura. L’iniziativa nasce da una idea del Mei – Meeting degli indipendenti, coordinato da Giordano Sangiorgi, in collaborazione con il comune di San Mauro Pascoli nell’ambito della rassegna ‘Il giardino della Poesia 2018′, a cura dell’associazione culturale Sammauroindustria.

