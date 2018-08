Cesena. Contributo di 85mila euro ad iniziative giovanili. Le domande vanno presentate entro il 1 ottobre.

Giovani università 2

CESENA. Prosegue l’impegno del comune di Cesena nel sostenere le attività dedicate ai giovani della città. Sono stati appena pubblicati due bandi, il primo rivolto ai progetti che mirino a sviluppare il protagonismo, la creatività ed espressività giovanile nei ragazzi dai 12 ai 35 anni nell’ambito di ‘Progetto giovani’, il secondo dedicato a specifici progetti di aggregazione per giovani dai 12 ai 25 anni da realizzare nei due spazi di Bulirò (via Cervese, 1260) e Lunamoonda (piazza San Pietro in Solfrino, 465).

La somma totale stanziata per i due progetti ammonta a 85mila euro, di cui 35 mila euro per la realizzazione di progetti nell’ambito di ‘Progetto giovani‘, mentre altri 50mila sosterranno specifici progetti nei centri di aggregazione. Per i progetti relativi al primo ambito il contributo massimo previsto dal comune di Cesena ammonta a 3 mila euro, mentre per quelli del secondo ambito il contributo massimo previsto è di 25mila euro. In entrambi i casi, però, il contributo non potrà superare il 70% del valore complessivo del progetto.

I progetti a favore dei giovani nell’ambito del ‘Progetto giovani‘ potranno avere una durata temporale variabile purchè compresa nel periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

Invece, i progetti a favore dei giovani nell’ambito degli ‘spazi di aggregazione giovanile‘ dovranno essere riferiti all’intero periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 e prevedere un’articolazione delle attività previste a calendario nel crono programma il più possibile continuativa e uniformemente distribuita.

Per le attività che si realizzeranno nell’ambito del ‘Progetto giovani’, saranno ammessi progetti che offrano momenti di aggregazione, che valorizzino il protagonismo attivo dei giovani e favoriscano l’acquisizione di competenze da parte dei ragazzi, stimolando l’interesse e la partecipazione alla vita della collettività, il servizio alle comunità locali e l’impegno civile.

Per i centri di aggregazione Bulirò e Lunamooda saranno selezionati due progetti in totale, uno per ogni spazio.

In entrambi i casi, saranno preferiti progetti in grado di fare sistema con il territorio e che consentano di allargare la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei giovani, intesi sia come singoli sia come gruppi informali.I bandi, appena pubblicati, si rivolgono ad associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte a uno degli specifici registri (regionale, provinciale, comunale); che abbiano sede legale e/o operativa a Cesena e siano attive sul territorio di Cesena o sul territorio provinciale da almeno un anno. Per la presentazione delle domande ci sarà tempo fino al 1 ottobre.

I progetti pervenuti saranno valutati da una Commissione tecnica composta dal dirigente o dal responsabile del settore competente per l’attuazione delle attività di Progetto giovani e da due componenti esperti dei settori cultura e servizi sociali.

COMMENTO. “Crediamo molto nel rafforzamento della rete di servizi messi a disposizione dei giovani della nostra città – sottolineano il sindacoPaolo Lucchi e l’assessore Lorenzo Zammarchi – e, per questo, abbiamo individuato una somma Importante, utile per creare nuove opportunità, progetti offerti, centri di aggregazione disponibili. In un mondo dalle dinamiche complesse e che cambia sempre più velocemente, è molto importante che i ragazzi possano acquisire ogni giorno nuove competenze, soprattutto se accompagnati nella crescita da persone preparate ed in grado di trasmettere loro la passione di un impegno.

E’ alle giovani generazioni ed alla loro importantissima educazione, che abbiamo pensato predisponendo questi due bandi. Solo facilitando loro partecipazione delle nostre ragazze e ragazzi alla vita della comunità locale oggi, potremmo avere cittadini più attenti al bene pubblico in futuro”.

I testi integrali dei bandi e tutti gli allegati possono essere scaricati dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.cesena.fc.it/altribandi

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: servizio Lavoro sviluppo giovani del comune di Cesena – tel. 3407289017 – 0547. 356551 – mail unitaprogettogiovani@comune.cesena.fc.it oppure info@progettogiovanicesena.it

Ti potrebbe interessare anche...