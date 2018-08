Rimini. Altri 24 agenti ed ispettori nell’organico della Pm. Per l’aumento di compiti e competenze.

polizia municipale 5

RIMINI. La Giunta comunale ha approvato la delibera relativa al secondo stralcio funzionale del piano occupazionale del comune di Rimini. Un atto che mettendo al centro l’obiettivo per il rafforzamento del Corpo fa seguito a quello già approvato nel giugno scorso che con una direttiva ne delineava le strategie.

Con quell’atto infatti la Giunta già delineava le azioni da mettere in campo per il rafforzamento del settore. Tre erano le tre direttrici d’azione: quella del blocco della mobilità volontaria in uscita del personale della Polizia municipale, così da contenere nell’immediato ulteriori riduzioni dell’organico e non vanificare le previste misure di potenziamento dei servizi; l’attivazione di un piano straordinario di assunzioni per il rafforzamento qualitativo e quantitativo del contingente di Polizia Municipale, tramite utilizzazione della capacità d’assunzione generata dalle cessazioni di personale anche diverso da quello di Polizia municipale; la progressiva riduzione dell’età media degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, attraverso l’utilizzo di formule di reclutamento che garantiscano l’assunzione di personale con meno di 32 anni come quelle della formazione lavoro.

Un piano organico e strategico che ora la Giunta con l’approvazione delle nuove assunzioni rende operativo.

Saranno 24 quindi le unità tra agenti ed ispettori coinvolte attraverso diverse modalità. Per sei di esse l’attuale tempo parziale sarà esteso a tempo pieno, otto unità di personale, con profilo professionale di agente di PM, saranno assunte a tempo determinato e pieno con contratto di formazione e lavoro così come con le stesse modalità avverrà per sei ispettore mentre per ulteriori quattro l’assunzione avverrà a tempo indeterminato e pieno.

COMMENTO. “Nel corso degli ultimi due mandati amministrativi – ha ricordato l’assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad - il settore della Polizia municipale è stato quello in cui in assoluto il comune di Rimini ha concentrato il maggiore sforzo per rafforzarne la struttura sia organizzativa che funzionale. Dal 2011, infatti, il Corpo della Polizia municipale è stato rafforzato con l’assunzione di ben 69 nuovi operatori a fronte dei 36 che nello stesso periodo hanno lasciato o sono andati in pensione.

Un impegno importante che crediamo necessario mantenere specie di fronte all’aumento dei compiti e delle competenze di un settore vitale e centrale per la convivenza civile di una comunità complessa e variegata come la nostra che ora, con questa nuova serie di azioni sinergiche – soprattutto orientate all’incremento numerico e qualitativo del presidio verso ogni parte del territorio comunale, così come i progetti già attivati per Corpolò e Gaiofana – compie un vero e proprio balzo di qualità.”

