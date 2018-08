BEllaria Igea Marina. Avanti il 19/20 agosto con gli appuntamenti di Flag Costa Emilia Romagna.

La festa del Mare/ foto Alessia Bocchini 1

BELLARIA IGEA MARINA. Tutto pronto per la Festa del mare 2018, evento ormai tradizionale dell’estate bellariese consolidatosi come una delle manifestazioni più attese anche dai turisti di Bellaria Igea Marina: appuntamento fissato per sabato 18 agosto, quando sul porto canale (sia lato Bellaria, sia lato Igea) saranno protagonisti la cucina marinara più autentica, lo spettacolo e la grande musica italiana live; una manifestazione che continuerà i giorni successivi con momenti dedicati ai bambini, all’ambiente e alla cultura.

La kermesse di sabato 18 avrà inizio alle ore 19 ed anche quest’anno sarà resa possibile da associazioni, comitati e attività operanti sul porto canale, grazie al cui impegno gli ospiti della manifestazione potranno gustare tante specialità di pesce della gastronomia romagnola: dalla seppia alle vongole, dalle cozze ai sardoncini, e tante altre prelibatezze dell’Adriatico.

La gastronomia si affiancherà all’intrattenimento ed alla musica dal vivo, con una serie di esibizioni live in piazzale Capitaneria di porto (a partire dalle ore 21.30, ingresso gratuito) racchiuse in una serata dal titolo ‘Milleluci Summer Music Fest’ presentata da Andrea Prada. Sul palco Lorenzo Fragola, che presenterà alcuni brani tratti dal suo ultimo disco ‘Bengala’. Insieme a lui ci sarà Thomas, uno dei più giovani talenti ad esser emerso dal programma Amici 2017, il rapper Shade e Matteo Markus Bok, giovane cantante che ha partecipato a Sanremo Young e ha aperto il tour europeo di Soy Luna.

Novità importante di questa edizione della Festa del mare è l’inserimento della manifestazione nel contesto del Festival del mare, rassegna itinerante finanziata dal Flag Costa Emilia Romagna con i fondi FEAMP 2014-2020 e coordinata da Gal Delta 2000, nata con l’obiettivo di valorizzare i borghi e le marinerie della Costa adriatica della nostra regione.

Con questa finalità, arricchirà la Festa del mare, nella date di domenica 19 e lunedì 20 agosto, un programma culturale legato al tema delle tradizioni e della marineria: nell’occasione si potrà partecipare a visite guidate e laboratori per i più piccoli per conoscere e apprezzare i prodotti e la cultura legati al nostro mare all’interno della Torre saracena, presso Noi. Museo della Storia e della Memoria e alla Vecchia Pescheria di via Mar Mediterraneo.

FINALITA’ BENEFICHE. Ulteriore buon motivo per prendere parte alla manifestazione, è la sua finalità benefica. Come da tradizione, infatti, il ricavato sarà devoluto in beneficenza, al pari di quanto fatto nelle precedenti edizioni. Tra i nobili soggetti a cui sono state destinate gli scorsi anni somme importanti, vi sono l’A.Sla.B. (Associazione per l’aiuto ai malati di Sclerosi laterale amiotrofica Bellaria Igea Marina), lo I.O.R. (Istituto oncologico romagnolo) e l’Ospedale di Santarcangelo, in particolare per contribuire all’acquisto di macchinario per la realizzazione di tac; altri proventi sono stati destinati nel tempo all’acquisto di cesti alimentari per alcune famiglie bisognose di Bellaria Igea Marina e di nuovi defibrillatori poi consegnati alle strutture sportive della città.

Proprio di recente, Pubblica assistenza Croce Blu Onlus ha ricevuto in donazione dagli organizzatori, il ricavato della Festa del Mare dello scorso anno, integrato dai fondi raccolti in una tombola di beneficenza organizzata nel gennaio dello stesso 2017: una somma pari a 3.716 euro, integralmente destinata al progetto ‘A mano a mano‘, finalizzato all’acquisto di sedie e attrezzature specifiche per l’assistenza a domicilio dei pazienti, soprattutto anziani e disabili.

Si ricorda che domenica 19 agosto, sempre sul porto canale, alle ore 23, si terrà il suggestivo spettacolo dei fuochi piromusicali, inizialmente previsto martedì 14 agosto e rinviato per maltempo.

