Ravenna. Porta San Mamante, iniziati i lavori di restauro. Chiuse al traffico le vie Baccarini e Bastione.

18-08-17 porta san mamante

RAVENNA. Sono iniziati lunedì 20 agosto i lavori di restauro della porta San Mamante per una durata totale di circa 4 mesi. Relativamente al primo mese (a partire dalle 8,30 di martedì 21 agosto) il cantiere, per necessità di montare il ponteggio e di eseguire i lavori nella parte inferiore della porta, resterà chiuso al traffico il collegamento tra le vie Baccarini e Bastione.

I mezzi che percorreranno via Baccarini potranno svoltare a destra in via Corti alle Mura, mentre quelli provenienti da via Romolo Ricci potranno svoltare a sinistra e poi proseguire in via San Mama. L’autobus della linea 3 (Madonna dell’Albero – via Cicognani) osserverà il seguente percorso: svolta a sinistra in via San Mama e poi successivamente via Cassino, viale Randi, via Piave, circonvallazione al Molino, via Augusta e via De Gasperi da dove riprenderà il percorso ordinario. Durante la deviazione verrà soppressa temporaneamente la fermata 27 in via Corti alle Mura.

L’intervento sulla porta San Mamante riguarda il restauro delle strutture in laterizio, delle parti decorative in pietra, il recupero dei lacerti di decorazione nella volta oltre alla ricollocazione della lunetta in legno rimossa a seguito di un incidente e l’installazione di un impianto antipiccione. L’intervento risulta interamente finanziato con risorse dell’Amministrazione comunale per un importo pari a 120mila euro.

La porta San Mamante venne edificata in origine nel secolo XI e il suo nome deriva dalla chiesa e monastero dedicato a S. Mamante che sorgeva nei pressi della porta sulla riva destra del fiume Ronco. L’attuale struttura in laterizio e in pietra d’Istria risale al 1613, quando venne completamente ricostruita all’epoca del Cardinale Legato Domenico Rivarola.

Ti potrebbe interessare anche...