Cesena. Nuovo senso unico in via Sana. Per sei mesi, nell’ attesa d’ un più ampio progetto viario.

CESENA. Dalle ore 18 di mercoledì 22 agosto è diventato a senso unico il tratto di via Sana che collega la gronda-bretella con via Anna Frank, a S. Egidio. La strada potrà essere percorsa dalle auto solo in direzione gronda-via Frank, mentre nella direzione opposta (da via Anna Frank alla bretella gronda) sarà consentito il transito alle biciclette, con una corsia riservata.

LE MOTIVAZIONI. ‘L’ intervento – spiegano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alla Mobilità Maura Miserocchi –è scaturito dal confronto con il quartiere Cervese Sud e con i residenti della zona. Questi ultimi da tempo sollecitavano misure per ridurre il traffico in modo da evitare, in particolare, gli imbottigliamenti all’incrocio con via Anna Frank, frequenti soprattutto nelle ore di punta del mattino.

Proprio tenendo conto di questa esigenza è stato scelto di istituire il senso unico in via Sana con ingresso dalla gronda: in questo modo, infatti, si eliminerà il traffico di attraversamento che, specialmente al mattino, usava questa via per uscire da S. Egidio e che andava a impattare con il consistente flusso diretto verso il complesso scolastico di via Anna Frank. Questo nuovo assetto della circolazione parte in via sperimentale e nei prossimi sei mesi sarà attentamente monitorato per verificarne l’efficacia e valutare gli effetti della ridistribuzione del traffico nel sistema viario del quartiere Cervese Sud.

Tutto questo in preparazione di un più complessivo progetto di riorganizzazione della viabilità dell’intera zona che sarà attuato nel 2019 e che prevede, fra le altre cose, di realizzare nell’area itinerari dedicati a ciclisti e pedoni per migliorare l’accesso e la sicurezza in prossimità delle scuole dell’infanzia, elementari e medie inferiori di via Anna Frank’.

