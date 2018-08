Misano Adriatico. E’ arrivato il gran giorno del DTM. Con G. Nannini, Alex Zanardi e Mick Schumacher.

Gerhard Berger - Stefano Giannini - Andrea Albani

Misano World Circuit, 24 agosto 2018 – La rockstar Gianna Nannini e poi piloti del calibro di Alex Zanardi, Paul Di Resta, Gary Paffett, Pascal Wehrlein, Marco Wittmann, Timo Glock e poi in Formula 3 Mick Schumacher, sono fra gli altri i grandi protagonisti del weekend a Misano World Circuit.

E’ un altro appuntamento straordinario nel palinsesto 2018 di MWC che propone dalla primavera una serie di appuntamenti di profilo internazionale e funzionali all’economia dell’industria turistica.

COMMENTI. “Si apre un altro weekend nel quale il motorsport di elite sarà in scena a Misano – il commento del sindaco Stefano Giannini – E’ una produzione straordinaria, frutto della nostra capacità di fare sintesi fra i soggetti coinvolti e di offrire un’indiscutibile qualità organizzativa e di accoglienza. Era un sogno riportare il DTM in Italia, accostando il concerto di una rockstar come Gianna Nannini.

Ci siamo un po’ meritati l’enorme regalo che ci è capitato di ricevere, ossia il ritorno in pista di Alex Zanardi proprio qui a Misano. I riflettori di mezzo mondo sono puntati su di noi in questi giorni. Misano sta consolidando a suon di grandi eventi il suo posizionamento fra le grandi capitali mondiali del motorsport”.

“Stiamo affrontando una nuova sfida organizzativa – dice Andrea Albani, managing director di MWC – nel corso di un 2018 di eccezionale livello internazionale. Il DTM è, per bocca di Zanardi, il più competitivo campionato automobilistico del mondo, con tante auto e grandi piloti vicinissimi nelle prestazioni. Il DTM è un magnete potente che attrae pubblico e presenze turistiche dalla Germania e dal Nord Europa, a testimonianza del ruolo strategico che MWC rappresenta per il territorio. Il concerto di Gianna Nannini, anch’esso uno sforzo organizzativo importante, segna il ritorno di MWC alla tradizione dei grandi eventi musicali: 30 anni fa qui si esibì Vasco Rossi, poi anche Rod Stewart e tanti altri, fino a Patty Smith al WDW ”.

CI SIAMO: GIANNA NANNINI E DTM PER UN SABATO SERA INDIMENTICABILE

Il palco allestito al paddock 2 vedrà domani sera protagonista Gianna Nannini a partire dalle 20.30. I biglietti sono ancora disponibili sul Circuito TicketOne e in prevendita manterranno il prezzo promozionale di 25 euro che comprende concerto e Race 1 del DTM, Il paddock 2 è accessibile sia dalle tribune (per chi è già in circuito) sia dall’esterno (ingresso principale di Misano World Circuit di via Kato).

Il concerto a Misano World Circuit rientra nel programma Fenomenale – Il tour di Gianna Nannini e vedrà sul palco una formazione d’eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori. Nel corso del concerto la rocker italiana proporrà anche le canzoni del nuovo album di inediti ‘Amore gigante’, in un crescendo in cui si alterneranno tutti i suoi successi.

IN PISTA ANCHE LA FORMULA 3 CON MICK SCHUMACHER IN GRANDE CRESCENDO NEL CAMPIONATO

Alle due gare notturne del DTM si aggiungeranno anche tre prove del FIA Formula 3 European Championship, al settimo appuntamento stagionale. Gara 1 è in programma domani alle 15.25, mentre domenica sono in programma Gara 2 alle 14.50 e gara 3 alle 18.50. La classifica vede al momento in testa il 19enne inglese Daniel Ticktum (190 punti) seguito dal 18enne neozelandese Markus Armstrong (170 punti). In pista anche Mick Schumacher, figlio d’arte e protagonista di due vittorie fra Silverstone e Spa nelle ultime due tappe del campionato.

Il progetto di riportare il DTM in Italia è stato messo a punto da Misano World Circuit e dal comune di Misano Adriatico, APT Servizi e Destinazione Romagna con la collaborazione della fondazione aMisano.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, SABATO 25 AGOSTO

14:25 – 14:55 Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup qualifying 1 for race 1

15:25 – 16:00 FIA Formula 3 European Championship race 1

17:15 – 17:45 DTM free practice 2

18:05 – 18:35 Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup race 1

19:00 – 19:20 FIA Formula 3 European Championship qualifying for race 2&3

20:00 – 20:20 DTM qualifying for race 1

20:30 – 22:00 Gianna Nannini concert

22:33 DTM start race 1

23:55 DTM press conference Top 3

Info: www.dtm.com – www.misanocircuit.com

Ti potrebbe interessare anche...