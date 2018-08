Santarcangelo /R. Servizio civile nazionale: bando 2018/2019. Domande entro il 28 settembre.

Servizio civile 2 Immagine gov

SANTARCANGELO d/R. È stato pubblicato pochi giorni fa il bando 2018/2019 del Servizio civile nazionale. Fino alle ore 18 del 28 settembre tutti i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni non compiuti possono dunque presentare la propria candidatura per uno dei progetti di questa edizione.

Un vero e proprio invito, rivolto a ragazzi e ragazze, a dedicarsi ad uno dei progetti formativi proposti, impegnandosi a favore della propria comunità e mettendo in campo le proprie competenze e le proprie passioni. Il servizio civile dura dodici mesi e prevede un rimborso di 433,80 euro mensili per il servizio in Italia più, per l’estero, un’indennità giornaliera da 13 a 15 euro a seconda del paese di destinazione.

A Santarcangelo sono disponibili undici posti: tre in Biblioteca, due ai Musei, quattro all’associazione Santarcangelo dei teatri e due ai Servizi sociali del Comune (più ulteriori dieci ai Servizi sociali degli altri comuni dell’Unione). Per illustrare le caratteristiche del servizio civile e i progetti a bando sono previsti una serie di incontri informativi, il primo dei quali giovedì 6 settembre alle ore 17 presso la sala Tondini del centro civico di Villa Verucchio. Quelli successivi si terranno invece a Misano Adriatico (Biblioteca comunale – via Rossini, 7) e a Rimini (sala del Giudizio dei Musei – via Tonini, 1) rispettivamente lunedì 10 e martedì 11 settembre, sempre alle ore 17.

LA PROPOSTA. ‘Biblioteche: piazze del sapere’ è la proposta che della Biblioteca comunale, che si rivolge a tre volontari interessati ad attività di informazione, promozione e valorizzazione della Baldini e dei servizi offerti ai cittadini, in particolare per ciò che riguarda la diffusione del piacere della lettura. ‘I musei: valorizzazione e fruizione del patrimonio cittadino‘ è invece la proposta dei musei comunali, rivolta a due volontari.

Un progetto che parte dalla consapevolezza che la crescita culturale dei giovani non possa prescindere dalla fruizione del patrimonio storico-artistico: l’obiettivo è dunque quello di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei musei, nonché l’offerta didattica per le scuole. Anche quest’anno l’Unione di Comuni Valmarecchia aderisce al servizio civile nazionale con il progetto ’Minori insieme‘, che nell’ambito dei Servizi sociali mette a disposizione dodici posti di cui due per il polo di Santarcangelo.

La proposta è finalizzata al rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare, scolastica e residenziale nei confronti dei minori con specifiche problematiche, oltre all’ampliamento delle attività di educativa territoriale e animazione nei servizi di aggregazione per ragazzi.

PROGETTI. Il progetto ‘Ri-generazione culturale: la pratica teatrale come base di una società inclusiva’, infine, mette a disposizione quattro posti presso l’associazione Santarcangelo dei Teatri. I giovani coinvolti saranno chiamati a contribuire all’organizzazione e alla realizzazione delle attività annuali di Santarcangelo Festival, oltre a fornire il proprio supporto al lavoro dell’ufficio stampa, alla produzione e diffusione di materiale informativo su stampa e web.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al servizio civile volontario è il 28 settembre (ore 18). Per biblioteca, musei e Santarcangelo dei teatri occorre presentare domanda all’Arci servizio civile di Rimini, con sede presso il grattacielo di viale Principe Amedeo, 11 – interno 21/E. Relativamente al progetto ‘Minori insieme’, ma solo per i posti disponibili a Santarcangelo, è possibile presentare domanda presso l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune, aperto dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato (ad eccezione di sabato 25 e sabato 1° settembre).

In alternativa, le candidature andranno spedite tramite raccomandata o posta elettronica certificata alla sede dell’Unione di comuni Valmarecchia (piazza Bramante 11, Novafeltria – unione.valmarecchia@legalmail.it).

Maggiori informazioni e approfondimenti sui progetti sono disponibili sui siti www.scelgoilserviziocivile.gov.it, www.arciserviziocivile.gov.it, www.comune.santarcangelo.rn.it, www.vallemarecchia.it.

