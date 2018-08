Valmarecchia. I resti della ‘misteriosa’ Rocca di Maioletto. Con le sue tante storie e leggende.

I raggi del fiume e Rocca di Maioletto

VALMARECCHIA. Colui che, da Rimini, risale il Marecchia andando verso Sansepolcro, giunto in prossimità di Novafeltria, non può che restare ‘attratto’ da un ‘cucuzzolo conico dalla sagoma martoriata’ che altro non ospita se non i resti della Rocca e del Castello di Maiolo. Di “monti e cucuzzoli come questo non se ne anche vedono altrove” arguì don Eligio Gosti. Difficile dargli torto. Soprattutto se ci si avventura in una escursione diretta e, oggi, anche possibile dopo gli interventi fatti sul contesto ambientale dalle amministrazioni interessate.

Originale, sì, ma non basta, perché il manufatto e i suoi dintorni, si portano dietro da oltre tre secoli una ‘leggenda’ mai smentita eppure capace di mescolare aspetti diversi ed intriganti. Comunque sia, la ‘leggenda’ racconta “ che i castellani, in dispregio al mese mariano, si abbandonarono per tre notti consecutive ad uno scandaloso ballo angelico” mentre, fuori, infuriava una tempesta d’inusuale forza e durata. Quand’ecco che, nella notte a cavallo tra il 29 e il 30 maggio 1700, tutto rovinò cancellando tra l’altro, con fragore assordante, “le covate di case protette da fasce robuste di mura vegliate da un possente castello”.

Eppure, rivela ancora la ‘leggenda’, di avvisi, quella gente ne aveva avuti diversi: sulla finestra del vasto salone delle danze, ad esempio, s’era più volte posata una sinistra civetta, dagli stridii premonitori . In ogni caso a scampare al disastro furono pochi ‘eletti’, che si dispersero tra Maioletto, Sant’Apollinare e Serra. Le leggende, si sa, non si discutono. Anche perché che gusto c’è volere precisare che il massiccio su cui poggiavano le abitazioni e la rocca, con buona probabilità, era stato minato da precedenti esplosioni al deposito delle polveri e che il diluvio d’acqua piovana non ha fatto altro che mettere alla prova fino al punto in cui, per andare sul fatto, si generò il rovinoso franamento?

Vero è anche che per oltre due secoli e mezzo ad avventurarsi lassù sono stati in pochi. Personalmente ne ricordo quattro o cinque. Tra questi Giovannino e il suo amico che studiando da medico lo portava a caccia di scheletri e ossa. Ci raccontavano cose strabilianti. Noi, che lassù, da piccoli, avevamo la proibizione di salire, li ammiravamo.

Ascoltandoli ad ogni discesa a bocca aperta. Ricordo anche che qualcuno s’avventurò nel punto più pericoloso per chiudere con la vita. Come nel caso d’un mio ancor giovane amico, che ritrovarono suicida senza scarpe, quasi come avesse tentato di annullare all’estremo la sofferenza del vivere ritornando come quando, bambini, ci si rincorreva da un sasso all’altro del greto del fiume, più o meno all’altezza ad Bagnamein, dove neppure l’estate più secca mai faceva mancare un raggio d’acqua in cui Rocca e monti abitualmente si specchiavano.

Almeno per me, la Rocca restò sempre un ‘qualcosa’ di remoto. Che sembrava a portata di mano restando però ogni volta inespugnata. E anche: desiderata e temuta. Lassù, in quel deserto di di luce e di pietre, flagellato dai venti e consunto dalle acque. Lassù, tra quelle ‘vedute’ che dilatano vertiginosamente da una cresta all’altra. Congiungendo la valle del Marecchia all’Adriatico.

E dove dicevano che era possibile ascoltare gli ( indecifrabili) dialoghi che intercorrono tra le i numerosi ‘spuntoni turriti’ , tipo San Leo o San Marino o Pennabilli, ‘voci’ di giganti incatenati sulle vette del Mondo. Una volta all’anno le popolazioni dei piccoli centri attorno vanno tuttora in processione al tempietto di San Rocco. Passando tra calanchi un tempo sacri, per chiese e cimiteri. Da qualche estate, inoltre, la Rocca resta illuminata durante la notte. Qualcuno evidentemente ha preso a giocare, con qualche fondamento, la carta turistica. Remunerativa, se ben giocata. Certo. Difficile dargli torto.

A patto però che non si cerchi di banalizzare quanto di banale non dovrà mai essere. Soprattutto quando rientra nella sfera dell’immaginazione. “ C’è, lassù, un’atmosfera spenta e pur viva che si può respirare soltanto per le vie di Pompei, Ercolano o Ostia Antica “ scrisse uno che alla Rocca c’era stato più volte. E che desiderava preservare come la mano del tempo l’aveva plasmata. Basterà, quindi, aggiungere poco. Non esagerare.

Che di questi tempi non è cosa disprezzabile. Anche perché non saranno uno o due sentieri tracciati in sicurezza ad intaccare il fascino della sua ‘solitudine disperata’; anzi, nel caso d’un maggiore afflusso di gente, potrà essere offerta a più d’un fortunato l’occasione “di assaporare quelle tante, intime emozioni, che (solo) quei ruderi solitari e feroci sanno suscitare”.

( Nota aggiunta) In effetti, ascoltando la ricerca storica più recente, la meno poetica versione d’un qualche ‘incidente’ che andò a minare la struttura dell’enorme cucuzzolo su cui era stata posata la Rocca, non pare proprio essere spiegazione da considerare vaga o di secondaria importanza. Incidenti, infatti, sono documentati, e tutti d’un certo peso. Ad esempio, secondo alcuni vecchi racconti pare che un fulmine fosse riuscito a colpire, nel 1639 o nel 1647, il magazzino della polvere collocato all’interno della fortezza, causando non pochi danni. Quell’incidente, in realtà, come precisò Stefano Lancioni, avvenne il 28 agosto 1644, intorno a mezzogiorno, causando danni al ‘palazzo’ fino alle fondamenta. Dell’accaduto fu subito informato il legato di Urbino.

Fortuna volle, allora, che non si contarono nè morti nè feriti. Anche se, dagli accurati accertamenti, fu chiaro fin da subito che qualche ‘danno irreparabile’ era stato inferto alla grande roccia. Un danno che risulterà fatale più avanti, in circostanze climatiche eccezionali, e comunque tali da far precipitare d’un colpo nell’oblio uno degli insediamenti abitati più consistenti della Vallata. “ Oggi, su le 18 ore, è caduto un fulmine in questa rocca- precisò in una lettera il castellano Federico Travagli- et ha fatto danno potabilissimo. Oltre al danno alla munizione et edificio ha fracassata tutta quella poca armeria che avevo e dispersa qua e là per essere questo loco eminentissimo, eccetto però sei moschetti da spalla, che stavano nel quartiero de’soldati per l’attual servizio d’essi; i legnami e sassi levati in aria m’hanno davantaggio fracassato tutti li tetti della mia abitazione e, Dio lodato e ringraziato, non è successo male in persona d’alcuno”.

Roberto Vannoni

Nella foto, veduta della Rocca oggi.

