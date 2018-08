Libri. Sante Boldrini da alla stampa il libro: ‘ Il tuono della luce’. Sul ‘profondo’ della natura.

la_natura_del_verde_copertina.indd

LIBRI&AUTORI. Il blogger-filosofo Sante Boldrini sforna il ‘Il tuono della luce‘, emblematico nome del suo blog, dopo L’alluce di Dio, una raccolta di racconti (2001- L’Autore Libri Firenze); Giralapagina edizioni, romanzo breve in forma di lettere (2015 – Bacchilega Editore); L’essenza del Natale, opera collettiva (2016 – Graphofeel Roma); Le parole che dicono, pensieri per aforismi (2017 – Bacchilega Editore),dà alle stampe un nuovo tascabile La natura del verde, pensieri per aforismi(2018 – Bacchilega Editore) a scandagliare, con la voce dell’aforista e l’animo del poeta, le sfumature di un verde che ancora non conosciamo.

Boldrini, pagina dopo pagina, rivela o fa intuire il significato profondo dell’esistenza, attraversata da ragione e sentimento, da coerenza e cadute che si intrecciano in un ‘tessuto‘ da tutti vissuto, ma non indagato, se non da pochi. Stile, il suo, fulmineo e incalzante. Pone il lettore, dinanzi all’inclemente sguardo dello specchio, a dar risposta dell’incondizionato appello alla verità: «Quando ti senti impreparato… L’aforisma ha lo stesso peso dell’interrogazione alla cattedra». Dunque, nessuno sia assente ingiustificato.

SCHEDA

La natura del verde Pensieri per aforismi Autore: Sante Boldrini Formato: 100x150x14 millimetri Pagine: 192 Confezione: brossura Collana: - Prezzo di copertina: 9 euro ISBN: 978-88-6942-068-9 Lingua: italiano Data di edizione: aprile 2018 Temi: aforismi Il libro Il verde è un indistinto fitto di particolari naturali e non. E’ un pretesto per discorrere di altro. Il blogger-filosofo Sante Boldrini da “Il Tuono della luce”, emblematico nome del suo blog, dà alle stampe, dopo “Le parole che dicono”, un nuovo tascabile, a scandagliare, con la voce dell’aforista e l’animo del poeta, le sfumature di un verde che ancora non conosciamo. Il suo scrivere, pagina dopo pagina, rivela o fa intuire il significato profondo dell’esistenza, attraversata da ragione e sentimento, da coerenza e cadute che si intrecciano in un “tessuto” da tutti vissuto, ma non indagato, se non da pochi. L’autore Sante Boldrini vive a Faenza e lavora presso la Biblioteca Centrale del Campus di Forlì. Scrive sul suo blog di aforismi letterari Il tuono della Luce, (http://santeboldrini.blogspot. it/). Ha scritto L’ Alluce di Dio (2001) e, per Bacchilega editore, Giralapagina edizioni. Sette lettere di uno scrittore bambino a un editore (2015) e Le parole che dicono (2017); nel 2016 contribuisce con i suoi aforismi alla raccolta di racconti L’ Essenza del Natale. 9 788869 420689

