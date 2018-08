Cesena. Si adegua il ‘ Dino Manuzzi’ per gli Europei 2019 under 21: ecco il punto della situazione.

Stadio Dino Manuzzi la Fiorita Cesena Calcio - Visuale aerea 2011

CESENA. Anche nell’estate più nera per il calcio cesenate, è proseguito il programma per preparare l’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’ ad accogliere le partite degli a Europei 2019 Under 21, di cui Cesena sarà una delle sedi. Un programma concordato con i rappresentanti di Figc e Uefa, in occasione dei diversi sopralluoghi da loro compiuti a partire dall’inizio del 2017, e seguito attentamente dalle due organizzazioni calcistiche.

Nelle previsioni iniziali, il Comune si sarebbe dovuto occupare dell’adeguamento dell’impianto, mentre all’Ac Cesena sarebbe toccato il compito di rinnovare il manto del campo di gioco. Ma, con il fallimento della società, il Comune ha dovuto farsi carico anche di quest’ultimo intervento.

Ora è stato fatto il punto della situazione nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco Paolo Lucchi, l’assessore allo Sport Christian Castorri, l’assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi, il tecnico del comune di Cesena Gabriele Santi e Stefano Fabbri dell’impresa ‘Romolo Venturelli’ che si sta occupando del rifacimento del manto erboso del campo. Sono ormai conclusi i lavori sulla struttura (fin dall’inizio di competenza del Comune) che erano partiti a fine maggio, subito dopo l’ultima di campionato.

Varie le opere eseguite.

E’ stato allargato il campo di gara, passato da 67 a 68 metri.

Di conseguenza è stato necessario spostare e ricostruire la recinzione fronte tribune, le scale di accesso al campo, le panchine giocatori.

Si è proceduto alla posa di nuove sedute nelle due curve e nella parte alta del settore Distinti, per un totale di circa 15mila sedute. In questo modo, l’attuale capienza complessiva è di 20.194 posti (di cui 73 per disabili).

Prima della collocazione dei sedili, i gradoni in calcestruzzo di tutto l’anello superiore sono trattati con resina protettiva.

Con la colorazione scelta per i nuovi seggiolini l’intera fisionomia dell’impianto risulta rinnovata. L’anello inferiore delle due curve ripropone i colori delle panche in metallo già presenti (azzurro per la curva Mare, verde per la curva Ferrovia), mentre per quanto riguarda l’intero anello superiore di curve e Distinti il colore predominante è bianco, inframmezzato da sedute nere, più fitte sulle ali laterali.

Infine, è stata sistemata la segnaletica. Ora, invece, è in corso l’intervento sul manto del campo di gioco, affidato alla ditta Romolo Venturelli di Forlì. Rimane al suo posto il prato in sintetico attuale: è previsto solo di sostituire l’intaso organico (cioè il particolare composto che riempie gli spazi fra i fili d’erba sintetica). Al termine di questa operazione, si stenderanno sul campo rotoli di erba naturale.

Questi lavori si concluderanno intorno al 12 settembre. Bisognerà poi attendere una ventina di giorni per consentire l’adeguato radicamento. Il 5 ottobre è prevista la consegna ufficiale dell’impianto al nuovo Cesena FC. L’importo complessivo delle opere, prato compreso, ammonta a circa 1 milione e 300 mila euro, ed è la cifra inizialmente prevista dal Comune solo per i lavori di sua competenza.

Ti potrebbe interessare anche...