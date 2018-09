Ravenna. Anpi Sant’Alberto: ‘Lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò dichina’, pedalata tra storia e natura.

Sant'Alberto casa

RAVENNA. A Sant’Alberto, tutte le domeniche di settembre, appuntamenti con pedalate ed escursioni in bicicletta, nell’ambito del Settembre santalbertese, in collaborazione con l’assessorato al decentramento del Comune e le associazioni del territorio.

Si parte domenica 9 settembre con la Ciclocotekino – IX Granfondo Cotekinoffroad, un’escursione in mountain bike non competitiva, con percorso lungo ‘valli e pinete’ (60 chilometri) percorso corto (con guida) ‘Reno e Volta Scirocco’ (20 chilometri). Il ritrovo e le iscrizioni alle 8 presso il campo sportivo di Sant’Alberto, via Nigrisoli 149, con bar aperto per la colazione; la partenza alle 9 per il percorso lungo e alle 10 per il percorso corto. Saranno presenti punti ristoro e pasta party lungo i percorsi, con possibilità di doccia e lavaggio bici al termine. Alle ore 12.30 il pranzo.

A cura della Pro loco e della Asd Cotekinoffroad. Info: 3385655738 marianilorenzo@alice.it

tel. 335/7191840 ravaioli.stefano@alice.it – 366643548 buschera70@libero.it

Domenica 16 settembre l’Anpi di Sant’Alberto propone ‘Lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò dichina‘, una pedalata tra storia e natura.

Si tratterà di una visita guidata esclusiva con l’assistenza del Consorzio di bonifica della Romagna alla diga sul fiume Reno e all’Oasi naturalistica di volta Scirocco, passando per la penisola di Boscoforte, le valli di Comacchio, l’antico percorso del Po di Primaro che fanno da sfondo alle vicende storiche della trafila garibaldina e della Seconda guerra mondiale.

Si percorreranno la via Corriera antica e Marcabò, che Dante ha citato nella Divina Commedia (Inferno, XVIII canto) e, attraversando il Reno sull’antico ‘passo’ a bordo del traghetto, si visiteranno poi i luoghi degli scontri fra tedeschi e partigiani, e le case che ospitarono le Compagnie della XXVIII brigata Garibaldi. Ritrovo alle 8.30 al Circolo ARCI di Sant’Alberto, via Nigrisoli, 111 e partenza alle 9. Iscrizione € 5. È possibile noleggiare le biciclette presso il Museo NatuRa – tel. 0544 528710.

Alle 10.30 ristoro presso Fattoria Guiccioli – Marcabò (Mandriole); al rientro si può pranzare allo stand gastronomico della ‘Sagra della patata‘.

È consigliabile dotarsi di binocolo e macchina fotografica. Info e adesioni Paolo 339/8290113.

Domenica 23 e domenica 30 settembre la cooperativa Atlantide propone ‘In bicicletta alla scoperta dei Fenicotteri – speciale Volta scirocco‘, tour guidato in bicicletta attraverso le Valli meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del Delta del Po.I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale, il percorso prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno e l’accesso esclusivo all’interno dell’oasi di Volta Scirocco. Alle 9.30 il ritrovo presso il Museo NatuRa.

Costo a persona: € 10,00 (il costo è comprensivo di traghetto, noleggio bici, binocolo) – con bicicletta propria € 9,00. Info e prenotazione (obbligatoria) Museo NatuRa, tel 0544/528710 natura@atlantide.net

