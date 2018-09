Cervia/Milano Marittima. Dal 4 al 7 settembre le finali nazionali di ‘Miss reginetta d’Italia’.

Miss Reginetta d'Italia

CERVIA. Parata di ospiti per le finali di Miss reginetta d’Italia 2018 al Fantini Club di Cervia – Milano Marittima dal 4 al 7 settembre 2018 per una intensa 4 giorni aperta al pubblico, dedicata alla bellezza allo spettacolo e al glamour che andrà in onda sulle reti Mediaset.

Attesi sul bollente palcoscenico di Miss reginetta d’Italia la spettacolare Emanuela Aureli con le sue spassosissime imitazioni, la bellezza esplosiva della modella Sarah Altobello nota anche per la sua somiglianza a Melania Trump, il fascino prorompente di Carmen Di Pietro, la nota psicografologa della televisione Mirka Cesari con le analisi grafologiche di ospiti e Miss e la bellissima attrice Jessica Elle.

Per la gioia del mondo femminile, in arrivo anche l’attore di Cento vetrine, modello e grande fotografo Alex Belli insieme ad un altro amato attore lo ricordiamo in Elisa di Rivombrosa, divenuto sex simbol italiano: Raffaello Balzo e l’esilarante comico di Colorado Raffele D’Ambrosio.

LE PROTAGONISTE. Sulle spiagge della costa romagnola sarà possibile ammirare le splendide protagoniste delle serate le 64 bellissime ragazze provenienti da tutta Italia con un età compresa tra i 14 e 27 anni selezionate su oltre 3.500 aspiranti Miss , in 200 tappe nelle principali località turistiche Italiane e 20 finali regionali.

Numeri da record per il concorso organizzato da Metaevent e diretto da Alessio Forgetta principale trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo e della moda. Le 64 bellissime finaliste porteranno la loro bellezza, il loro fascino e la loro simpatia in ogni angolo della città, dove saranno impegnate in servizi fotografici, riprese televisive, interviste, test psicografologici, prove e sfilate.

AL VIA. Al via agli spettacoli serali mercoledì 5 settembre con le telecamere di Mediaset in un grande show condotto dalla brillante e bellissima Jo Squillo si aprirà il sipario sulle aspiranti Reginette d’Italia dal corpo mozzafiato, che si sfideranno a colpi di sorrisi, di flash e di passerelle con sfilate di moda in costume e in abiti da sera, spettacoli e balli per accaparrarsi le simpatie del pubblico e della prestigiosa giuria.

Ma che caratteristiche deve avere una Miss reginetta d’Italia, lo chiediamo a Jo Squillo: “Originalità e talento sono fondamentali e ancora più importante, in un mondo di finzione e ipocrisia, una Miss deve assolutamente essere VERA. Essere se stessi, con tutti i nostri difetti è molto più importante che compiacere. Una Miss alla fine deve essere un punto di riferimento per molte giovani ragazze”.

Quali sono i canoni della bellezza oggi ? “La bellezza a mio parere deve essere commisurata a un benessere fisico. Oggi veniamo molto influenzati da ciò che viene proposto dai mass media e dai social, troppo spesso le più giovani si sentono a disagio con il proprio corpo. Il non accertarsi crea un malessere psicofisico che nel tempo si amplifica, portando la vita su strade sbagliate. Bisogna imparare ad accettarsi e a convivere bene con il nostro corpo.” Ed è proprio questo il messaggio importante che da anni viene lanciato dalle ragazze di Miss reginetta d’Italia “accettarsi per come siamo per fa risplendere la vera bellezza interiore ed esteriore”.

L’intensa kermesse prosegue il 6 settembre sera, spazio alla musica con il concorso canoro ‘Una voce per l’Europa’ e lo spettacolo e delle 64 Miss in attesa della finale e la consegna delle prime due fasce, che vedrà anche la presenza del Maestro Vince Tempera accompagnato dal cantautore Paolo Mengoli.

Il 7 settembre sera grande show finale per l’incoronazione di Miss reginetta d’Italia 2018, con i tanti ospiti condotto dal cantante Pago e dalla brillante presentatrice e cantate Sarah Elle. Sarà la bellissima Filomena Venuso di 18 anni di Nola, attuale Miss Reginetta in carica che ha vinto il titolo lo scorso anno, consegnare l’ambita corona alla Miss più votata durante le finali.

Tre serate di grande spettacolo tra bellezza musica e moda con tanti ospiti, aperte al pubblico per chiudere alla grande un’intensa stagione estiva sulla riviera, assolutamente da non perdere!

Gli appuntamenti:

mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 settembre alle ore 20,30 al Fantini Club

(Lungomare Grazia Deledda, 182) di Cervia (RA).

L’ingresso è libero.

Per info e prenotazione tavoli cena: info@metaevent.it

