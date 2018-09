Faenza. Al Mei, terza edizione del Forum del giornalismo musicale. Evento mai realizzato in Italia.

Faenza, piazza del Popolo con la torre dell'orologio

FAENZA. Torna il 29 e 30 settembre a Faenza, nell’ambito del Mei, la terza edizione del Forum del giornalismo musicale. Un evento mai realizzato in Italia che ha suscitato nei primi due anni grande interesse, con la presenza di tantissimi giornalisti, da quelli delle grandi testate a quelli delle webzine, delle radio e tv e di tutti i new media.

Anche quest’anno la due giorni, diretta da Enrico Deregibus, si terrà nel palazzo comunale di Faenza.

Si comincerà sabato 29 settembre dalle 14 con un appuntamento di particolare importanza: una assemblea fra tutti i partecipanti che sancirà la nascita dell’AGIMP (Associazione dei giornalisti e critici italiani di musica legata ai linguaggi popolari). Sarà un momento cruciale, dopo due anni di confronto e approfondimento che hanno portato ad una bozza di statuto che sarà da approvare in quella occasione. Chi vuole consultarla può richiederla a associazioneagimp@gmail.com

Domenica 30 settembre dalle 10 ci sarà spazio per una serie di lezioni sul giornalismo musicale che vedranno tra i docenti Riccardo Vitanza (responsabile dell’agenzia di comunicazione Parole & Dintorni) sul tema ‘L’ufficio stampa oggi’, Michele Monina (critico musicale) su ‘Crowdfunding per il giornalismo musicale’, Fabrizio Galassi (consulente social music marketing) su ‘Gli algoritmi aiutano a scrivere meglio’ e Paolo Prato (musicologo e saggista) su ‘Critica e saggistica rock dagli anni ’60 a oggi‘. È in via di approvazione l’accreditamento del corso come ‘formazione professionale continua’ per gli iscritti all’ordine dei giornalisti, aperto anche ai non iscritti in qualità di uditori.

Per la domenica pomeriggio il programma è in via di definizione, anche in base alle proposte degli aderenti, che potranno offrire idee e spunti.

Sono invitati a partecipare al Forum tutti i giornalisti interessati a portare il loro contributo, suggerimento o suggestione.

Per info: segreteria 0546.646012 . Sito con tutto il programma del MEI 2018 dal 28 al 30 settembre a Faenza: www.meiweb.it

