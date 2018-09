Ausl Romagna. Funghi spontanei: in tre all’ospedale. Opportuno cuocere sempre ‘ molto bene’ i funghi.

funghi 15

RICCIONE. Si è verificata nella giornata di giovedì 13 settembre, una intossicazione da funghi che ha coinvolto 3 pazienti mentre altre 3 persone che avevano consumato i medesimi funghi, non hanno avuto sintomi. Anche le 3 persone intossicate, ricoverate all’ospedale di Riccione sottoposte alle cure del caso, sono ora fuori pericolo ed in buone condizioni.

Si tratta di una signora di 78 anni e di due giovani di 19 e 22 anni. A quanto riferito i funghi consumati sarebbero stati del genere commestibile, ma all’interno dell’involucro in cui erano stati custoditi ce n’era uno tossico. Va ben sottolineato, in relazione a ciò, che anche un solo fungo tossico in mezzo agli altri è in grado di renderli non commestibili. E’ infine bene ricordare che è opportuno cuocere sempre bene i funghi.

Nel corso del 2018 sono state complessivamente 10 le persone colpite da episodi di intossicazione da funghi, in 4 distinti episodi. Nessuna ha avuto, per fortuna, conseguenze fisiche permanenti.

L’Ispettorato micologico di Rimini dell’Ausl Romagna (in seno al dipartimento di Sanità pubblica), coordinato dal dottor Silvio Cantori, coglie l’occasione per ricordare l’importanza di far sempre controllare i funghi che si raccolgono prima di consumarli. A questo proposito si rammenta che è sempre possibile fissare un appuntamento per controllare i funghi raccolti telefonando al recapito 0541/707290.

Inoltre, nei periodi dell’anno di maggiore produzione dei funghi spontanei, sono attivi, in provincia di Rimini, tre appositi sportelli. Tali sportelli riapriranno lunedì 24 ottobre prossimo., e si provvederà con prossima comunicazione a renderne nota ubicazione precisa ed orari.

