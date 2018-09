Forlì. ‘ Cambia e vai’, nella Settimana europea della mobilità. Per crescere la qualità della vita.

Municipio di Forlì

FORLI’. Dal 16 al 22 settembre 2018 torna la Settimana europea della mobilità, giunta quest’anno alla 17^ edizione, appuntamento di rilievo per le Amministrazioni e i Cittadini che si vogliono impegnare sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita.

Il tema dell’edizione 2018 della Settimana della mobilità è la ‘Multimodalità’, per il quale è stato scelto lo slogan ‘Cambia e vai’.

Quando si parla di multimodalità si fa riferimento alla scelta di diversi mezzi di trasporto, sia all’interno dello stesso spostamento che per spostamenti diversi, in base alla tipologia e alle caratteristiche del viaggio e del viaggiatore. Abbracciare il concetto di multimodalità significa ripensare il modo in cui ci si muove nelle città e avere la volontà di sperimentare nuove forme di mobilità, per le amministrazioni richiede la volontà di supportare metodi di trasporto alternativi.

Forlì città attenta da tempo alla multimodalità , con le sue 11 postazioni di bike sharing, le 7 postazioni di car sharing e le numerose di linee bus presenti in città, è pronta a garantire numerose alternative di spostamento a tutti coloro che hanno la necessità di muoversi in libertà in per studio, lavoro, turismo commercio.

Per tutta la durata della Settimana della mobilità sostenibile dal 16 al 22 settembre e poi fino al 30 settembre ci sarà la possibilità di abbonarsi al servizio di bike sharing ad un costo promozionale di soli 5,00 euro (invece di 25,00 euro) e l’utilizzo sarà consentito per la durata di 4 mesi, per permettere a chi vuole di provare il servizio di bike sharing e valutare se poi effettuare abbonamento annuale.

ALTRE INIZIATIVE. Fra le altre iniziative specifiche da segnalare, il 21 settembre, la GIORNATA NAZIONALE BIKE TO WORK anch’io vado al lavoro in bicicletta, in collaborazione con FIAB Forlì. Numerosi gli eventi organizzati in questo periodo nel centro storico che dedicheranno attenzione alla mobilità sostenibile. fra questi i Vasca Days e, soprattutto, la Notte verde di sabato 22 settembre.

Per ulteriori informazioni e per adesioni alla Settimana europea della mobilità è possibile visitare il sito internet www.mobilityweek.eu . Info sulle iniziative forlivesi su www.comune.forli.fc.it .

Ti potrebbe interessare anche...