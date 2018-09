Rimini. Ex ‘Astoria’, lavori al foyer in fase avanzata. Scuola della Gaiofana: tessere per trasporto gratuito.

RIMINI. Sono in fase avanzata i lavori per la ristrutturazione del foyer dell’ex cinema teatro Astoria, uno dei contenitori culturali della città che si prepara a tornare come luogo di incontro, creatività ed arte. Anthea ha completato le opere strutturali e impiantistiche che hanno interessato il foyer (primo piano e piano terra), i camminamenti e lo spazio esterno della struttura di via Euterpe, un progetto approvato dalla Giunta per un importo complessivo di circa 150mila euro che consentirà di riconsegnare alla città spazi polivalenti adatti per attività teatrali sperimentali e di avanguardia, legate ai linguaggi delle arti contemporanee e per co-working per progetti artistici.

Nello specifico si è intervenuti con il rifacimento degli impianti di illuminazione e di riscaldamento, con la revisione dei soffitti e dei controsoffitti, con il rifacimento delle pavimentazioni del ballatoio al piano superiore. Per il 2019 è previsto inoltre il rifacimento totale della copertura e il recupero funzionale della sala cinematografica più piccola al piano interrato.

Mobilità e servizi educativi: consegnate agli alunni della scuola di Gaiofana le prime tessere per il trasporto pubblico gratuito

Sono state consegnate – da parte degli assessori del comune di Rimini Roberta Frisoni (Mobilità) e Mattia Morolli (Scuola) – agli alunni della scuola elementare di Gaiofana le prime tessere per il trasporto pubblico gratuito. La gratuità per l’utilizzo del trasporto pubblico per gli studenti dai 6 ai 10 anni ha lo scopo di promuovere nei bambini in età scolare una maggiore educazione alla mobilità attiva, autonoma e sostenibile. Nelle prossime settimane proseguirà la distribuzione nelle altre scuole del territorio.

La consegna delle tessere del trasporto gratuito rientra nelle iniziative del Piano urbano della mobilità sostenibile e sono realizzate in collaborazione con la provincia di Rimini, il , FIAB – Pedalando e camminando, START Romagna e alcune scuole del territorio.

