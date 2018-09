Santarcangelo d/R. Fiera di San Michele ( dal 27 settembre). Con un’anteprima ‘carico’ di eventi.

San michele 2016

SANTARCANGELO d/R. Sarà un’anteprima ricca di iniziative quella che aprirà la 646 ma edizione della Fiera di San Michele, in programma sabato 29 e domenica 30 settembre. Incontri con l’autore, degustazioni di prodotti locali e visite guidate, infatti, daranno ufficialmente il via alla prima fiera autunnale della città già a partire da giovedì 27 settembre.

Giovedì alle ore 21 in Biblioteca primo appuntamento con la rassegna ‘Suggestioni d’autore’: la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del premio Campiello 2017 con il romanzo ‘L’Arminuta‘, dialogherà con Emiliano Visconti, segnando di fatto l’inizio della ricca stagione di incontri e iniziative culturali promossi e ospitati dalla Baldini.

Nel libro l’autrice affronta il tema della maternità, della responsabilità e della cura, da una prospettiva originale e con una rara intensità espressiva: le basta dare ascolto alla sua terra, a quell’Abruzzo poco conosciuto, ruvido e aspro, che improvvisamente si accende col riflesso del mare.

Ma l’anteprima della Fiera è anche e soprattutto l’occasione per far conoscere la Valmarecchia e i suoi prodotti, a partire dalla cipolla dell’acqua con due iniziative a essa dedicate. Per il terzo anno infatti ‘La cipolla nel piatto’ coinvolge i ristoranti del centro che propongono piatti a base di cipolla, con ricette della tradizione o invenzioni degli chef. L’iniziativa è in programma dal 28 settembre al 7 ottobre, ma alcune proposte rimarranno nei menù dei diversi esercizi finché la cipolla sarà disponibile come prodotto di stagione.

Alla Valmarecchia, come parte integrante dell’identità di Santarcangelo, la fiera dedica diverse iniziative. Prima di tutto ‘La Valmarecchia in piazza’, rassegna di produttori, punti ristoro, Pro Loco e operatori vari, accomunati dall’appartenenza a questo luogo a metà strada tra la Romagna e il Montefeltro.

La fiera ospita inoltre ‘Otium nel Montefeltro’, un progetto speciale che nei due giorni della fiera propone diverse iniziative presso la sede della Pro Loco: dalla mostra fotografica ‘Paesaggi dal Montefeltro’ alla degustazione di ‘Merende d’autore‘ (a cura dei produttori e dei B&B di Otium), fino a ‘Gli artigiani del Montefeltro‘, con mostre di Valter Cemolin, Mario Cesari, Federica Crocetta, Emanuele Francioni, Sandro Lion e Dorothe Van Den Berg.

Venerdì 28 settembre spazio alla storia e alla musica con due eventi dedicati al patrono di Santarcangelo: alle ore 15 la parrocchia Collegiata in collaborazione con la Pro Loco propone una visita guidata ai luoghi micaelici, mentre in serata (ore 21) la chiesa Collegiata ospita il concerto per organo di Filippo Sorcinelli con il soprano Giovanna Donini. Altre iniziative dedicate a San Michele Arcangelo seguiranno nei giorni successivi.

Donatella Di Pietrantonio – Vive a Penne, in Abruzzo, dove esercita la professione di dentista pediatrica. Ha esordito con il romanzo Mia madre è un fiume (Elliot 2011, premio Tropea). Per Einaudi ha pubblicato L’Arminuta (2017), vincitore del premio Campiello 2017 e Bella mia (riedito nel 2018), con cui ha partecipato al premio Strega 2014 e ha vinto il premio Brancati e il premio Vittoriano Esposito Città di Celano.

L’Arminuta – Ci sono romanzi che toccano corde così profonde, originarie, che sembrano chiamarci per nome. È quello che accade con ‘L’Arminuta’ fin dalla prima pagina, quando la protagonista, con una valigia in mano e una sacca di scarpe nell’altra, suona a una porta sconosciuta. Ad aprirle sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte: non si sono mai viste prima. Inizia così questa storia dirompente e ammaliatrice: con una ragazzina che da un giorno all’altro perde tutto – una casa confortevole, le amiche più care, l’affetto incondizionato dei genitori.

O meglio, di quelli che credeva i suoi genitori. Per l’Arminuta (la ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova e diversissima vita. La casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e poco cibo sul tavolo. Ma c’è Adriana, che condivide il letto con lei. E c’è Vincenzo, che la guarda come fosse già una donna. E in quello sguardo irrequieto, smaliziato, lei può forse perdersi per cominciare a ritrovarsi. L’accettazione di un doppio abbandono è possibile solo tornando alla fonte, a se stessi.

PROGRAMMA

PRIMA DELLA FIERA

Giovedì 27 settembre – ore 17,30 – Inaugurazione “nuovo” parco Francolini.

A cura dell’Amministrazione Comunale

27 settembre – ore 21 – Biblioteca A. Baldini – DONATELLA DI PIETRANTONIO

L’autrice de L’Arminuta (premio Campiello 2017) dialoga con Emiliano Visconti. A cura di biblioteca Baldini

Dal 28/9 al 7/10 – Nei Ristoranti aderenti - LA CIPOLLA NEL PIATTO

Proposta di piatti con la Cipolla dell’Acqua

Ore 15 – Pieve, Collegiata e Grotta Monumentale - IL CULTO DI SAN MICHELE

Visita guidata ai luoghi micaelici, con Linda Gnassi e Roberta Tamburini. A cura della Parrocchia, in collaborazione con la Pro Loco. Prenotazione consigliata: 0541 624270. Costo: 5 Euro

Venerdì 28/9 – ore 21- Chiesa della Collegiata - CONCERTO PER IL PATRONO

All’organo: Filippo Sorcinelli – Soprano: Giovanna Donini. A cura della Parrocchia di San Michele

NEI DUE GIORNI DI FIERA

Ore 8.30/22

Vie e Piazze del Centro - LA FIERA DI SAN MICHELE – Bancarelle, Settori Specializzati, Stand Gastronomici

Campo della Fiera – Via De Bosis

LA CORTE DEGLI ANIMALI – Mostra mercato di animali da compagnia, attrezzature per animali, mangimi

LA CHESA DI GAZOTT Mostra di canarini ed altri uccelli da gabbia

L’AIA DI UNA VOLTA La Chioccia e i Pulcini, L’Azdoura e il Cuntadoin. A cura di Tutto Zoo

Piazza Ganganelli – LA VALMARECCHIA IN PIAZZA – Prodotti, Punti Ristoro, Pro Loco, Esperienze

Portici Via Garibaldi e Piazza Ganganelli – IL PORTICO CREATIVO Artigianato e opere dell’ingegno

Piazza Ganganelli – FEST-AGRICOLA – Mercatino dei Produttori

Esposizioni, dimostrazioni, vendita al pubblico. In collaborazione con Pro Loco, C.I.A. e Coldiretti

Piazza Ganganelli – CALESSI IN PIAZZA

Piccola esposizione di mezzi di una volta. A cura di Simone Garattoni

Ore 9 /19 – Piazza Ganganelli – IL VINO IN PIAZZA

Esposizione e degustazione, a cura della Cantina Case Marcosanti

ore 10/19 – Ingresso Sferisterio – PER LA FAUNA SELVATICA

Campagna a favore del Centro Recupero Selvatici. A cura di ANPANA

Ore 10/20 – Piazza Marini – LE GIOSTRINE PER BAMBINI. Giochi ed attrazioni per i bambini

Sabato 29 Settembre

SAN MICHELE

Patrono di Santarcangelo

ore 5/9 – Sferisterio – GARA DI CANTO PER UCCELLI

In collaborazione con Gruppo Amatoriale Uccelli da Richiamo

Ore 9 /19 – Piazza Ganganelli – DALLA VALMARECCHIA AL MONDO Le avventure di Valmatrek

Ore 14 – Via Faini – 29° MERCATINO DEI BAMBINI. Posti limitati. Prenotazioni all’URP

Ore 14/19 – Pratini di Via Ruggeri- L’ACCAMPAMENTO MEDIEVALE

A cura del Gruppo Storico Mons Jovis

Ore 15.30 – Portico della Pro Loco, via Battisti – MERENDE D’AUTORE

Degustazioni di prodotti tipici. A cura della Rete d’Accoglienza di Otium del Montefeltro

Ore 16 – Collegiata e Grotta Monumentale – IL CULTO DI SAN MICHELE

Visita guidata ai luoghi micaelici, con Linda Gnassi e Roberta Tamburini. A cura della Parrocchia.

In collaborazione con la Pro Loco. Prenotazione consigliata: 0541 624270. Costo: 5 Euro

Ore 16 – Campo della Fiera e dintorni – L’AMICO DEGLI ANIMALI

Animali a passeggio in fiera. Con Simone Garattoni

Ore 16.30 – MUSAS – FAZALEIBAR (= FB) I modi di dire in dialetto romagnolo raccontati da Stefano Stargiotti

Ore 17.30 – Pratini di Via Ruggeri – LA GROTTA DI SAN MICHELE

Apposizione di una targa di dedica al Patrono della Grotta Monumentale.

A cura della Fiera, della Pro Loco e della Parrocchia

Ore 18 – Chiesa della Collegiata – MESSA SOLENNE PER IL PATRONO

Celebrazione con il Vescovo Francesco Lambiasi

Ore 21 – Teatrino della Collegiata – CONTRO CORRENTE

Musical dei giovani dell’ANSPI. Regia di Egle Piva

Domenica 30 settembre

Dalle ore 8.30 – Sferisterio – 12a ESPOSIZIONE CINOFILA

A cura di UCS Romagna – Unità Cinofile di Soccorso

ore 9/18 – Parcheggio Cagnacci

NELLA VECCHIA FATTORIA Piccola esposizione di animali della fattoria

ANIMALI DI ROMAGNA – Esposizione di razze autoctone. In collaborazione con l’ARVAR

ore 9/19 – Piazza Ganganelli – LA CAMPAGNA IN MINIATURA. I minitrattori di Riccardo Domeniconi

Ore 9.30 /12.30 e 14.30/18.30 – Grotta Comunale e Grotte private – I SEGRETI DELLE GROTTE

Visite, racconti e degustazioni. Con la collaborazione Proprietari. A cura di: Fiera, Pro Loco, Tiziano Corbelli

Ore 10 /19 – Portico e Saletta della Pro Loco – GLI ARTIGIANI DEL MONTEFELTRO

La creatività dell’artigianato dall’Alta Valmarecchia. A cura di Giampiero Bianchi

Ore 10.30 – Parcheggio Cagnacci – LE RAZZE ROMAGNOLE

Visita guidata agli animali di Razza Romagnola. Con Il veterinario Alessio Zanon.

In collaborazione con l’ARVAR

Ore 16.30 – MUSAS – IL SANGIOVESE: tradizione, storia, archeologia

Visita guidata con degustazione. A cura dell’Associazione Kantaros

Ore 17 – Campo della Fiera – I RAGAZZI E IL KARATE. Dimostrazione con il Maestro Denis Pironi

DOPO LA FIERA

Mercoledì 3 ottobre – Biblioteca e Sala Lavatoio – IL COMPLEANNO DI GIANNI FUCCI

Letture e musiche per il poeta Con Marisa Zattini, Angelo Trezza, Trio Tebataki e Liana Mussoni

4 ottobre – ore 21- Biblioteca Baldini – OTIUM DEL MONTEFELTRO

Un progetto creativo per un turismo di qualità. A cura di Giampiero Bianchi

Dall’1 al 31 ottobre – LE RICETTE DELLE CIPOLLA

Raccolta tra i ristoratori e gli appassionati. Per un ricettario della Cipolla dell’acqua.

Domenica 7 ottobre – ALL’ALPE DELLA LUNA. Escursione a cura di Valmatrek

Prenotazione obbligatoria. Costo € 15,00. Info: 338 464 6006 – info@almatrek.com

MOSTRE E MUSEI

PAESAGGI DEL MONTEFELTRO

Mostra fotografica di Otium nel Montefeltro. A cura di Giampero Bianchi. Saletta Pro Loco

Orari: 29/9 e 30/9 – ore 10/12 e 15/19

MUSAS MUSEO STORICO

La storia e la cultura di Santarcangelo. Via della Costa, 26

Orari: 29/9: ore 10.30/13 e 16/20 - 30/9: ore 10.30/13 e 15/20

UNEARTH. Portare alla luce

Mostra d’arte contemporanea di Andreco ed Eron. A cura dell’’istituto Musei Comunali

MUSAS – Via della Costa, 26 – Fino al 30 settembre

15a MOSTRA MICOLOGICA

A cura del Gruppo Micologico Santarcangiolese.

Il Lavatoio. Orari – 29/9: ore 15/22- 30/9: ore 8.30/22

OPPOSTI NON COMPLEMENTARI

Mostra fotografica di Barbara Baiocchi e Jean Claud Chinchere

A cura dell’Associazione Nascita e non solo Galleria Baldini – dal 24/9 al 13/10

Nei giorni di Fiera, nel Centro Storico sono aperti: la Stamperia Marchi, Il Museo del Bottone, Il Mondo di Tonino Guerra, Il Museo della Radio.

BAMBININFIERA – 22a Edizione

CONTADINO PER UN GIORNO

29 e 30 settembre – ore 9/18 – Arena del Campo della Fiera – Animazioni a cura di Tutto Zoo

LE GIOSTRINE PER BAMBINI

Piazza Marini – 29 e 30 settembre – ore 10/20 – Attrazioni dedicate ai bambini

IL MERCATINO DEI BAMBINI

Sabato 29 settembre – ore 14/19 – Lungo il viale del Tamburello – Solo 50 posti. Prenotazioni all’U.R.P.

L’AMICO DEGLI ANIMALI

29/9 - ore 16 – Campo della Fiera e dintorni. A cura di Simone Garattoni

LA FAVOLA DEL PICCOLO CAVALLO

30/9 – ore 11 – In fondo al Campo della Fiera. La vera storia di un mini horse. A cura di Prato Incantato

IN SELLA E SUL CALESSE

29/9 e 30/9 - ore 15/18. In fondo al Campo della Fiera -Il pony del Prato Incantato

30/9: anche Il calessino di Simone Garattoni

GLI ANIMALI DELLA VALMARECCHIA – IL DIALETTO

Dall’1 al 5 ottobre - ore 9/12 – Biblioteca, Scuola Pascucci

Laboratori ed incontri per le scuole. Su prenotazione

INIZIATIVE COMMERCIALI

Sabato 29 e domenica 30 settembre – ore 9/22

LA CORTE DEGLI ANIMALI

Arena – Via De Bosis – Campo della Fiera

Mostra Mercato di animali da compagnia, attrezzature, gabbie, mangimi

FEST- AGRICOLA

Piazza Ganganelli – ore 9/19. Mercatino dei produttori. Piante aromatiche, piante da frutto e vivai

LA VALMARECCHIA IN PIAZZA

Piazza Ganganelli - Le eccellenze del territorio: prodotti tipici, punti ristoro

PICCOLA CAMPIONARIA

Piazze L. Marini e Ganganelli: Prodotti e servizi per la casa e la persona.

MERCATINO DI SAN MICHELE

Via Battisti – Via Saffi: Artigianato e curiosità

IL MERCATO DELLA SALUTE

Via Don Minzoni – Mostra Mercato di alimenti naturali e biologici, cosmesi naturale, erboristeria

IL PORTICO CREATIVO

Portici di Piazza Ganganelli e Via Garibaldi – Artigianato ed opere dell’ingegno

AMBULANTI IN FIERA E PUNTI RISTORO

Viale G. Marini – Via Cavour – Via Matteotti – Via Molari – Via Garibaldi – Piazza L. Marini – Via A. Costa

INFORMAZIONI

BLU NAUTILUS – tel. 0541 53294 – IN FIERA tel. 320 2549997 – www.blunautilus.it – FB sanmichelefiera

IAT/Pro Loco santarcangelo – tel. 0541 624270 – iat@comune.santarcangelo.rn.it – www.iatsantarcangelo.com

UFFICIO TURISTICO COMUNALE – www.santarcangelodiromagna.info/it – 0541/356284

