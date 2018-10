Rimini. Scuola di musica per Banda. Dal 15 ottobre, ora pronto a partire il settimo anno formativo.

dav

RIMINI. Per iniziativa dell’associazione Filarmonica Banda città di Rimini, in collaborazione con il comune di Rimini e con il contributo di Banca Malatestiana prende avvio il 15 ottobre pv. per concludersi il 15 giugno 2019 il settimo anno formativo della Scuola di musica per banda. La scuola, riconosciuta dalla regione Emilia Romagna per l’anno scolastico 2018/2019 con det. n. 6435 del 04.05.2018 del responsabile del servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti della regione Emilia Romagna, di cui alla DGR n. 2254/2009 come modificata dalla DGR n. 2184/2010, propone i seguenti insegnamenti: FLAUTO TRAVERSO – CLARINETTO – SASSOFONO – TROMBA – FLICORNO – TROMBONE – CORNO – BATTERIA/PERCUSSIONI – EUFONIO – SOLFEGGIO – MUSICA D’INSIEME, gestiti da insegnanti qualificati e diplomati in conservatorio. Coordinatore del collegio docenti è il m° Andrea Brugnettini.

La Scuola di musica per Banda non ha finalità di lucro. Possono iscriversi i ragazzi e le ragazze frequentanti la Scuola dell’obbligo. Il ciclo formativo ha carattere propedeutico e durata quinquennale. Per partecipare ai corsi di formazione di base e alle attività della Scuola occorre essere iscritti alla associazione Filarmonica Banda Città di Rimini.

Gli obiettivi fondamentali sono : rinnovare, ringiovanire e assicurare il necessario ricambio all’organico della Banda Città di Rimini, inserendo nella banda gli allievi più preparati;contribuire alla formazione della cultura musicale dei giovani riminesi e del capitale umano della città; offrire l’opportunità ai giovani riminesi, anche a quelli meno abbienti, di sperimentare e coltivare i propri talenti musicali e fare musica insieme nella Banda giovanile città di Rimini;

offrire ai giovani l’opportunità di sviluppare le competenze musicali di base apprese grazie ai programmi scolastici e predisporsi ad una formazione di più alto livello, in primis presso l’Istituto superiore di studi musicali G. Lettimi di Rimini; creare un nuovo punto di riferimento aperto per l’aggregazione e la socializzazione giovanile.

Ai giovani allievi viene offerta l’opportunità di far musica insieme nella Banda giovanile città di Rimini, diretta dal giovane m° Andrea Brugnettini e ai più dotati di far parte della Banda giovanile dell’Emilia Romagna e della Banda città di Rimini. Complessivamente sono oltre 200 gli allievi che hanno frequentato la scuola, 14 dei quali sono stati già stati inseriti nella Banda città di Rimini.

Chi fosse interessato può rivolgersi a :

331 6468363 (sig. Riccardo Sabattini)

3299118198(m° Andrea Brugnettini, coordinatore Scuola)

bandacittadirimini@gmail.com

www.bandacittadirimini.it

Facebook: bandacittadirimini; bandagiovanilecittadirimini

Youtube: bandacittadirimini

