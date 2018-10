Lugo. Le ‘rosse’ tornano in centro. Domenica 7, per la gran ‘festa’ del Cavallino rampante.

Festa del Cavallino rampante 2017

LUGO. Domenica 7 ottobre torna a Lugo la Festa del Cavallino rampante. L’iniziativa, promossa dal comune di Lugo, in collaborazione con la Scuderia Ferrari Club ‘Francesco Baracca’, è giunta alla 19 esima edizione e si svolge nell’anno delle celebrazioni del centenario della morte dell’asso degli assi dell’aeronautica.

Le iniziative iniziano alle 8.30 in piazza dei Martiri, dove fino alle 10.30 è previsto l’arrivo delle rosse per la registrazione, accoglienza e colazione. Sarà inoltre possibile visitare il museo ‘Francesco Baracca‘, situato in via Baracca 65, a pochi passi dalla piazza. Alle 10.30 ci sarà il trasferimento a Ravenna per la visita alla basilica di Sant’Apollinare in Classe, mentre alle 12 si partirà verso le strade dove negli anni Venti si disputava la corsa automobilistica ‘Circuito del Savio’ nella sua versione breve (14 km) e, a seguire, pranzo al ristorante ‘Molinetto’ di Punta Marina.

Il ritorno a Lugo è previsto per le 17, con la consegna dei ricordi celebrativi a tutti i partecipanti e con il conferimento del premio ‘Francesco Baracca 2018′ al professor Alberto Bucchi con la seguente motivazione: “Per avere saputo coniugare al meglio una carriera straordinaria come docente universitario (professore ordinario di ‘Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti’ presso l’Università di Bologna dal 1980 al 2006) e tra i massimi esperti in campo nazionale di ingegneria civile, con un’inesauribile passione per la città di Lugo, che gli ha dato i natali, la sua storia e le sue tradizioni”.

Al termine ci sarà un brindisi celebrativo della Festa del Cavallino rampante con una torta realizzata per l’occasione.

L’Amministrazione comunale promuove questo evento dal 2000 per celebrare il simbolo che lega la città di Lugo alle mitiche autovetture Ferrari. Nel 1923 la famiglia Baracca incontrò Enzo Ferrari, al quale donò il cavallino, stemma personale di Francesco Baracca, dipinto sulla carlinga del suo Spad. La stretta collaborazione tra Amministrazione comunale e Scuderia Ferrari Club di Lugo, l’unica che può fregiarsi del nome di Francesco Baracca, ha contribuito a creare negli anni un’iniziativa coinvolgente per i partecipanti al meeting Ferrari e per tutta la cittadinanza.

La Festa del Cavallino rampante è organizzata dal comune di Lugo con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna, in collaborazione con Scuderia Ferrari Club di Lugo, il museo ‘Francesco Baracca’, gruppo Cevico e Cacao – Pasticceria e cioccolato.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Promozione Urbana del comune di Lugo al numero 0545 38378 e il Ferrari Club di Lugo al numero 333 7459743.

