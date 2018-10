Cesena. Dagli eredi di Alberto Sughi, 80 opere dell’artista cesenate in dono alla Pinacoteca comunale.

IL ballo 2002 serigrafia

CESENA. Il patrimonio artistico del comune di Cesena si arricchisce di un importante nucleo di opere grafiche firmate da Alberto Sughii due figli del Maestro, Serena e Mario Alberto, hanno deciso di donarlo alla città in occasione

del novantesimo anniversario della nascita del padre, avvenuta il 5 ottobre 1928.

Sono ottanta le opere donate dagli eredi Sughi, fra litografie, serigrafie, acqueforti; realizzate in un arco di tempo che parte dai primi anni Sessanta per arrivare fino al 2009, costituiscono una preziosa documentazione del percorso artistico compiuto dall’artista cesenate in ambito grafico e andranno ad accrescere la collezione della Pinacoteca comunale, dove già sono conservati alcuni dipinti del Maestro.

Presto i cesenati avranno la possibilità di ammirare le 80 opere: l’Amministrazione comunale, infatti, ha già messo in programma per i prossimi mesi una mostra in cui verranno esposte. Nel frattempo, è già pronto, fresco di stampa, il Catalogo ragionato dell’opera grafica di Alberto Sughi, alla cui pubblicazione ha contribuito, insieme all’archivio Sughi, il comune di Cesena, proprio con l’intento di valorizzare la donazione ricevuta.

Curato da Sandro Parmiggiani ed edito dalla casa editrice ‘Silvana’, il volume raccoglie e presenta per la prima volta, nella sua rilevante consistenza, l’intero corpus grafico di Alberto Sughi, composto da 391 tra incisioni, litografie e serigrafie (fra cui le 80 donate al Comune). A corredare le immagini ci sono i testi di Marino Biondi, Franco Ferrarotti, Sandro Parmiggiani e dello stesso Alberto Sughi.

La presentazione ufficiale è fissata per giovedì 11 ottobre, alle ore 17, nella sala Lignea. Interverranno l’assessore Christian Castorri, Mario Sughi, Sandro Parmiggiani, Marino Biondi.

Nella foto, opere grafica del maestro Sughi.

Ti potrebbe interessare anche...