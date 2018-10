Forlì. Giornata con testimonianze e riflessioni. Tema: ‘Forlì ebraica. Gli ebrei a Forlì identità della città’.

western-wall-2253313__340

FORLI’. Domenica 14 ottobre 2018, nell’ambito delle iniziative organizzate in Emilia Romagna per celebrare l’Anno europeo del Patrimonio culturale e in occasione della Giornata europea della Cultura ebraica, il comune di Forlì – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il comune di Bertinoro e il Museo interreligioso di Bertinoro, organizza una giornata di studio con testimonianze e riflessioni dal titolo ‘Forlì ebraica. Gli ebrei a Forlì identità della città’.

Il primo appuntamento in programma si svolgerà nella sala Refettorio dei Musei San Domenico (piazza Guido da Montefeltro) con inizio alle ore 10:00 e proporrà un incontro pubblico dal titolo ‘Anno 1418: Forlì e il grande convegno degli ebrei italiani’. Seicento anni fa, infatti, la città romagnola ospitò una importante riunione di rappresentanti delle comunità ebraiche del centro e del nord della Penisola.

Fu un momento di particolare rilievo che offrì l’occasione per confronti approfonditi su temi centrali per la vita delle comunità e per le relazioni con i territori, quindi molto significativo sia dal punto di vista religioso, sia sotto il profilo dei rapporti sociali. Il convegno del 1418 rappresenta anche una testimonianza di come la realtà forlivese avesse un ruolo attivo all’interno dell’ebraismo italiano durante l’ultima fase del Medioevo.

Il tema verrà affrontato dall’intervento del rabbino di Ferrara e Romagna rav. Luciano Caro che dedicherà attenzione a ricostruire e interpretare storia, contenuti e valori. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali dei Sindaci di Forlì Davide Drei e di Bertinoro Gabriele Fratto ai quali seguiranno i contributi di Giorgio Mortara,vice presidente dell’Unione comunità ebraiche italiane, e Fortunato Arbib della Comunità ebraica di Ferrara. Interverranno come relatori l’esperta di storia dell’ebraismo Laura Graziani Secchieri, il direttore del Museo interreligioso di Bertinoro Enrico Bertoni e la responsabile Fondi antichi e raccolte Piancastelli Antonella Imolesi Pozzi. Coordina l’incontro l’assessore alla Cultura Elisa Giovannetti.

Nel pomeriggio, alle ore 15.30, avrà luogo la manifestazione inaugurale della mostra storico-documentaria ‘Forlì ebraica’ a palazzo Romagnoli (via Albicini n.12). Il percorso è curato da Franco D’Emilio e Paolo Poponessi che, dopo la presentazione, accompagneranno la visita guidata alla scoperta di luoghi e simboli della presenza ebraica a Forlì.

Il programma viene completato da altri tasselli che si svolgeranno nel corso del tempo. Il primo è in calendario domenica 21 ottobre 2018, con appuntamento alle ore 15,00, presso il Museo interreligioso di Bertinoro con una visita che dalla istituzione culturale proseguirà per le vie e gli spazi legati alla presenza ebraica nella cittadina romagnola. Il progetto prevede per i prossimi mesi il coinvolgimento delle scuole e delle istituzioni formative del territorio.

