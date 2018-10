Gatteo. ‘ Buon compleanno Ceccarelli!’. La Biblioteca festeggia il decennale. Bilancio positivo.

Gatteo Biblioteca

GATTEO. Grande festa per il decennale della biblioteca comunale ‘Giuseppe Ceccarelli’ di Gatteo. Da venerdì 12 a domenica 14 ottobre si svolgeranno le celebrazioni per festeggiare il decimo compleanno dell’attivissima Biblioteca, che in dieci anni è diventata la terza Biblioteca più frequentata della Valle del Rubicone dopo le biblioteche di Savignano e Cesenatico.

Dal 2008 ad oggi la ‘Ceccarelli’ ha incrementato infatti sia il numero degli iscritti, arrivando ad avere oltre 6.500 utenti con una crescita di presenze di oltre il 58 %, sia il patrimonio librario con un aumento del 80% dei volumi catalogati, passando dai 3.000 libri presenti nel 2008 agli oltre 16.000 attuali.

COMMENTO. “In questi 10 anni la nostra Biblioteca è cresciuta davvero tanto, sia nei numeri che nei contenuti ed è diventata il cuore pulsante della programmazione culturale del nostro Comune. – spiega Stefania Bolognesi, assessore alla Cultura del comune di Gatteo - L’affetto e la fidelizzazione di un’utenza che va dalla prima infanzia fino ad un età avanzata, dimostra inoltre che la Ceccarelli è diventata nel tempo anche luogo di incontro e dialogo. Tutto questo è reso possibile dalla capacità professionale e dall’umanità di uno staff giovane, dinamico e appassionato che ringrazio di tutto cuore”.

Per festeggiare il compleanno e il successo della Biblioteca per tre giorni il Comune di Gatteo organizza spettacoli teatrali, notte in biblioteca, colazione in compagnia, visite guidate al centro storico, laboratori didattici per bambini e di arte-terapia per adulti, reading di poesia e la presentazione del libro di Roberto Mercadini ’Storia perfetta dell’errore’.

La festa si apre all’oratorio San Rocco, venerdì 12 ottobre alle 21, in occasione della Giornata nazionale per le persone con la Sindrome di Down, con lo spettacolo “Mio fratello rincorre i dinosauri” con Christian Di Domenico. Con lo spettacolo, tratto dal libro omonimo di Giacomo Mazzariol, Di Domenico porta sul palco la storia di due fratelli, Giacomo e Giovanni. Uno dei due è Down. E’ dunque il racconto di come Giacomo impara a convivere con il cromosoma in più di Giovanni, e nel farlo gli spettatori sono trascinati dentro una vicenda umana complessa ma meravigliosa.

Si prosegue sabato 13 ottobre con ‘Una notte….in Biblioteca’. Come nel famoso film Notte al Museo la Biblioteca apre i battenti ‘fuori orario‘ per far vivere una esperienza unica e divertente ai bambini delle elementari. Dalle 20, la Biblioteca si animerà grazie ad un laboratorio con spettacolo di narrazione e… alle 23 tutti a nanna in Biblioteca. Al mattino poi un dolce risveglio per tutti grazie ad una golosa colazione.

Le celebrazioni, inserite nella programmazione di EnERegie Diffuse (il calendario culturale promosso dall’assessorato alla Cultura della regione Emilia Romagna) si chiuderanno domenica 14 ottobre con una apertura straordinaria della biblioteca con tante iniziative per tutta la giornata: colazione offerta in biblioteca, visita guidata di Gatteo, laboratori per bambini e adulti, reading di poesia di Annalisa Teodorani dal titolo ‘Riparto da un punto e virgola’ e presentazione del ‘Premio letterario Narda Fattori’, giochi per bambini, incontro con l’attore, poeta e scrittore Roberto Mercadini che presenterà il suo libro ‘Storia perfetta dell’errore‘ (Rizzoli, 2018).

Già dalle 10.30 si parte con ‘La tua casa‘ – laboratorio musicale per bambini 0-5 anni con Raffaele Maltoni e alle 14.30 ‘Scacco matto. Il cappellaio… camp‘ – laboratorio artistico e narrativo per adulti e bambini con Gisella Casadei.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

