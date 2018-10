Rimini. IEG, i nuovi nuovi talenti del turismo. Migliori start up a confronto con gli investitori.

RIMINI 11/10/2018. IEG RIMINI FIERA - TTG SIA SUN.

Rimini, 12 ottobre 2018 – TTG, SIA e SUN di Italian Exhibition Group si stanno dimostrando propulsori e vetrine di nuovi talenti. Grazie allo spazio dedicato alle start up turistiche, e non solo attraverso le aree espositive TTG Next e SUN Next.

Giovedì pomeriggio, nella Talent Arena di TTG Travel Experience, si è tenuta l’iniziativa BeTheNext, tavola rotonda che ha messo in luce tre delle migliori start up italiane del settore turismo, selezionate tra quelle associate all’associazione Start Up Turismo (che ha portato in Fiera a Rimini una quarantina di start up), ponendole a confronto con investitori, venture capitalist, crowdfunder, rappresentati dai top manager di realtà quali Banca Etica, Unicredit, Innogest, CrowdFundMe, Invitalia. Una iniziativa realizzata in collaborazione con Manager Italia e Politecnico di Milano.

START UP, I NUMERI DEL SETTORE TURISMO

Un settore, quello delle start up italiane del turismo, ancora debole dal punto di vista della capacità di attrarre finanziamenti: solo il 32% trova finanziatori istituzionali e il valore dell’investimento nella stragrande maggioranza dei casi non supera i centomila euro.

I numeri, forniti dall’osservatorio Innovazione digitale del Turismo del Politecnico di Milano, raccontano di una realtà in cui il 53% delle start up del turismo create nel nostro Paese guarda all’Italia, il 28% al Mondo, il 16% all’Europa, il 3% agli Usa.

Solo il 17% delle start up del settore riguardano prodotti rivolti direttamente al consumatore, il 58% sono B2B2C, il 25% B2B. A livello dimensionale, si tratta di aziende con una media di 5,5 persone.

I PITCH

Nella Talent Arena si sono confrontati con una giuria composta da potenziali investitori e manager i fondatori di tre delle start up più innovative presenti attualmente sul mercato: My Take It, piattaforma di prenotazioni ricettive che nasce da una idea che ribalta il consueto meccanismo con cui si ricerca una camera d’albergo: il cliente infatti parte dal prezzo che è disposto a spendere e da questo la piattaforma lo indirizza verso l’offerta. Un modo per evitare le sorprese di prezzi finali diversi da quelli iniziali.

Anche TripoOW, tour operator virtuale intelligente catanese – già forte di un finanziamento di un milione di euro da parte di Invitalia – parte dal budget indicato dal cliente e suggerisce mete con volo + hotel, possibili date e itinerari esperienziali. Già operativa, punta ad ampliare il proprio bacino fino a 700 mila strutture entro l’anno.

Innovativa certamente nell’idea, la start up N!ice, fondata da tre sorelle figlie di albergatori (Barbara, Rachele e Roberta), è una piattaforma online che basa la formazione della reputazione delle strutture sulle valutazioni date anche allo staff. L’idea è mettere le persone al centro perché sono loro a dare valore ad una impresa.

Dedicato alle start up anche il roadshow B Heroes (giunto alla seconda edizione), programma volto a favorire la crescita del tessuto imprenditoriale e l’innovazione nei nuovi business, che ha fatto tappa venerdì alla Fiera di Rimini. Sedici le start up che si sono presentate ad un team di selezionatori composto da imprenditori, manager di azienda, business angel ed esperti di innovazione.

GLI HOTEL PER I MILLENNIALS SEMPRE PIU’ DIFFUSI NEL MONDO. L’ESPERTO: “DIFFERENZIATEVI”

Iperconnessi, dinamici, infedeli: i millennials, cresciuti a pane e tecnologia, avidi di comunicazione social e digitale, vivono con lo smartphone in mano e acquistano sul web. Come prenotano? Quali sono i servizi che apprezzano di più? E i loro bisogni fondamentali? Come deve essere l’hotel che piace e piacerà ai clienti del futuro?

Ne ha parlato nella Rooms Arena Nicola Delvecchio, consulente di Teamwork, che ha presentato al numeroso pubblico presente una panoramica degli hotel di nuova generazione presenti in Italia e nel mondo.

‘Le grandi catene alberghiere hanno già creato brand per i Millennials’ ha sottolineato, citando numerosi esempi di hotel avveniristici: quello con il Robot concierge che fa il servizio in camera, l’hotel di design che mette a disposizione dei clienti e non solo un hub dove incontrarsi, l’hotel con l’angolo stireria super fotografato perché mette in mostra la gigantografia di uno stiratore tatuato… La parola d’ordine è: differenziarsi. Chiunque può farlo, anche i piccoli hotel e i b&b.

TURISMO PER TUTTI. IL RACCONTO DI LUCA E DANILO: DOPO L’ITALIA, IL GIRO DEL MONDO IN CARROZZINA

Nel 2016 hanno girato l’Italia in carrozzina, in 30 tappe, in 30 giorni. Ora il loro obiettivo è quello di riuscire a fare il giro del mondo. Luca Paiardi e Danilo Ragona, sono diventati amici una ventina di anni fa. Ad unirli sono state le rispettive esperienze drammatiche: un incidente in moto per uno, in auto per l’altro.

Ma non si sono arresi. Hanno ricominciato a vivere. E insieme hanno deciso di dare vita a un progetto che ora li vede affrontare tappe in giro per il mondo, con l’obiettivo di dimostrare che si può fare, che nonostante le difficoltà l’accessibilità per i disabili (un miliardo le persone con disabilità nel Mondo, solo in Europa sono circa 127 milioni, di cui 9.9 milioni in Italia le persone anziane o con disabilità di vario grado che desiderano viaggiare) è sempre più una realtà.

Le loro avventure le hanno raccontate oggi alla platea di TTG Travel Experience, nell’ambito del programma della Industry Vision Arena. Luca e Danilo sono ritornati da poco dal Kenya dopo avere già viaggiato in Brasile, India, Pakistan, Cina… Ogni viaggio è pieno di avventure e soprattutto pieno di attività sportive.

Tra i loro obbiettivi anche quello di contribuire a far migliorare i prodotti, la tecnologia delle aziende che si occupano di accessibilità. La loro storia viene seguita anche dalla trasmissione televisiva Il Kilimangiaro.

A proposito di accessibilità, ha riscosso grande successo nei tre giorni di fiera il servizio Your Disability Manager, erogato da Bed&Care e Village for All, e reso disponibile per gli utenti con difficoltà motoria che hanno potuto muoversi con un mobility scooter riservato. Una iniziativa con cui IEG ha voluto rafforzare il proprio impegno concreto e continuo nei confronti dell’accessibilità.

Village for All ha dato un proprio contributo anche nell’ambito della mostra Hotel in Motion, ospitata negli spazi di Sia Hospitality Design. Qui la sfida era immaginare e realizzare ambienti accessibili in grado di superare i canoni classici del ‘design ospedaliero‘ e dei ‘bagni per disabili’, coniugando aspetti estetici e funzionali.

TURISMO SCOLASTICO, GEETRIPS: ROMA DESTINAZIONE PREFERITA,

CRESCONO TORINO, NAPOLI, TRIESTE E SICILIA

TTG Travel Experience ho ospitato in anteprima questa mattina la presentazione di una indagine sui trend di domanda del turismo scolastico curata da GeeTrips, la prima piattaforma specializzata in viaggi d’istruzione che offre agli operatori tutti i prodotti necessari per organizzare un viaggio di gruppo per studenti. GeeTrips ha intervistato oltre 1300 docenti delle scuole secondarie italiane. E’ Roma la destinazione preferita, seguita da Torino e Napoli. Al quarto posto Firenze. Tra le destinazioni emergenti la Sicilia, al quinto posto. Seguono Milano, Trieste e Venezia. “Il secondo posto di Torino, la costante crescita di Napoli, la conferma di Trieste e il nuovo ingresso della Sicilia”, sottolinea Paolo Medeghini, ceo di Geetrips.com: “ dimostrano come le destinazioni classiche siano oggi affiancate da destinazioni emergenti che stanno conquistando sempre di più quote di mercato”.

DE NIGRIS AL TTG: IL FUTURO DEL TURISMO ITALIANO NELLA CREATIVITA’ ARTIGIANA

Promuovere l’italia è un lavoro da professionisti basato sulla nostra principale risorsa: la creatività. E’ l’opinione di Armando de Nigris, Presidente del Gruppo De Nigris, all’incontro ‘Italia, impresa da vendere’ svoltosi a TTG Travel Experience. Un dibattito dove l’imprenditore, alla guida di un’azienda tra i principali player mondiali dell’aceto, ha portato l’esperienza del Balsamico Village, il primo parco a tema dedicato ad una eccellenza agroalimentare italiana.

Un luogo che ha già visto in 2 anni oltre 7000 visitatori, ma che è servito anche a tracciare una strada concreta per un’evoluzione del turismo nazionale.

INCOMING, TECNOLOGIA, QUALITA’: LE PAROLE CHIAVE DI BEST TOURS

Best Tours, storico brand del turismo, si rilancia puntando come sempre su outgoing, con destinazioni di prestigio, ma anche, appunto, sull’incoming. Il progetto prevede l’acquisizione in esclusiva di realtà di particolare pregio che rappresentino il meglio dell’Italia.

Il desiderio d’Italia rimane al primo posto nella scelta della vacanza degli stranieri e la qualità, unita all’autenticità, è ormai il motivo principale di viaggio degli italiani. Da qui la scelta di Best Tours di proporre esperienze di viaggio positive e innovative attraverso ristoranti, boutique hotel e luoghi di pregio per una vacanza Tailor made. A TTG 2018 la società ha presentato i suoi prodotti, ma anche un’idea nuova di vacanza e, con Arkus Tecnology, la capacità tecnologica forte di un gruppo solido, che punta al futuro.

FOCUS ON: TTG TRAVEL EXPERIENCE – SIA HOSPITALITY DESIGN – SUN BEACH&OUTDOOR STYLE

Qualifica: Fiere internazionali; organizzazione: Italian Exhibition Group SpA; periodicità: annuale; edizione: 55° TTG, 67° SIA, 36° SUN; ingresso: riservato agli operatori professionali;

Qualifica: Fiere internazionali; organizzazione: Italian Exhibition Group SpA; periodicità: annuale; edizione: 55° TTG, 67° SIA, 36° SUN

