Cattolica. L’Acquario ha ospitato nel weekend un workshop per addestrare animali con nuove tecniche.

CATTOLICA. Il ‘guru’ dell’animal trainer è stato ospite lo scorso weekend dell’Acquario di Cattolica, per un seminario sulle tecniche dell’addestramento degli animali, unico in Italia.

L’evento è stato organizzato dal centro di formazione cinofila professionale AlfaDog Training Academy in una due giorni teorico-pratica nella suggestiva cornice dell’Acquario di Cattolica. Sono state messe a confronto le più moderne tecniche di training nel campo dell’addestramento animale.

A guidare le redini, il biologo statunitense Bob Bailey, analista e tecnico esperto in sistemi comportamentali con oltre cinquant’anni di esperienza alle spalle per aver addestrato animali sia per produzioni televisive e teatrali, sia per

conto di agenzie governative. Nel corso del workshop Bailey ha incontrato e affiancato professionisti in ambito cinofilo, e non solo, nell’addestrare comportamenti con i cani al fine di ottenere performance sempre più efficienti.Parola d’ordine: semplicità.

‘Training is simple but not easy. Insegnare un comportamento a un animale è un processo semplice - afferma Bailey che nel corso della sua carriera ha lavorato con oltre 140 specie diverse e continua a insegnare in tutto il mondo – ma non per questo è un processo facile”.

Nella foto: foto di gruppo, con Bailey, all’Acquario di Cattolica .

