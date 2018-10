Misano Adriatico. Chiude la stagione di ‘Gradara Corse Racing Team’. Importante ma un poco sfortunata.

_GRN3491

MISANO ADRIATICO/GRADARA. Il Gradara Corse Racing Team archivia la sua stagione sportiva 2018 al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Rientrati dall’ultimo doppio round del Campionato italiano velocità Supersport 300, il team gradarese si è catapultato sulla pista di casa per l’ultimo appuntamento del trofeo Yamaha R3 Cup, ancora in lizza per la leadership del campionato e per le varie categorie: Senior, Junior e Woman.

Un finale di stagione indubbiamente spiacevole per Sabrina della Manna, che a Misano si era presentata come leader della classifica Woman, ma che già alla prima giornata ufficiale del venerdì si è trovata fuori dai giochi per l’ultima bagarre. A causa di un highside è stata trasportata in ospedale e ha riportato la frattura del malleolo, del III e V metatarso e la frattura del cuboide.

Nonostante la sua assenza in pista, chiude a pari punti la classifica Woman, prima in campionato.

Fa sognare Giovanni Grianti. Il pilota pesarese di casa Gradara firma il secondo crono in qualifica e la prima fila in griglia di partenza. Risultato che entusiasma e dona morale alla squadra ripagandola dell’impegno profuso durante l’intero arco della stagione. Nonostante la buona partenza e tutti i presupposti per chiudere in bellezza, a causa di un contatto con un avversario in pista è costretto anche lui al ritiro anticipato e alla sosta in ospedale. Grianti chiude ai piedi del podio la classifica generale della categoria Senior.

In gara scatta bene anche Francesco Prioli che si porta subito in testa alla corsa e si impone come leader dell’ultima manche. Altresì la sfortuna non è mancata. Purtroppo, a causa di un sorpasso borderline di un avversario in pista, da secondo è scivolato in quinta posizione, perdendo punti importanti in campionato. Nonostante questo, il rider gradarese riesce a chiudere sul gradino più basso del podio in classifica generale di campionato classe Junior.

Ultimo ma non ultimo Andrea Longo. L’alfiere Yamaha Si è visto sfumare la possibilità di conquistare la medaglia di bronzo in campionato, tagliando l’ultimo traguardo della stagione in ottava posizione. Risultato ben lontano dall’obiettivo e dalle aspettative che lo proiettavano innegabilmente sul podio. In una stagione in crescendo, il pilota di Bagnara di Romagna resta positivo e soddisfatto dell’annata in casa Gradara con il Team di Carlo Facchini.

Il Gradara Corse e i suoi piloti hanno ringraziato sponsor e sostenitori che hanno reso possibile questa stagione di grande livello macchiata da un po’ di sfortuna.

