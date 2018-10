Cesena. ‘Giornata di lotta alla povertà’: indumenti, oggetti utili e biglietti del cinema ai senza dimora

Senza fissa dimora 3

CESENA. Allegri pacchetti colorati per regali specialissimi: indumenti e oggetti utili alla vita in strada. che gli operatori dell’Unità di strada ‘Via delle stelle’ hanno consegnato alle persone senza dimora incontrate il 17 ottobre, dal 1992 proclamata ‘Giornata mondiale di lotta alla povertà’ dall’Onu.

Oltre che con la consegna di questi piccoli doni a Cesena la ricorrenza è stata ricordata mettendo a disposizione – grazie alla collaborazione del Cinema Eliseo - 100 biglietti per le persone senza fissa dimora di Cesena per un ingresso al cinema in una serata a loro scelta. Spesso si pensa che la povertà estrema riguardi solo la mancanza dei beni di prima necessità, ma in realtà esistono altri bisogni che chi vive in strada non può permettersi di soddisfare. “Ricordare ogni anno questa giornata attraverso semplici azioni e piccoli gesti di carattere simbolico – hanno sottolineato gli Amministratori cesenati – significa innanzitutto moltiplicare l’attenzione rispetto alle difficoltà in cui si trovano tante famiglie e tante persone anche nella nostra realtà. E’ un fenomeno che conosciamo bene, e per questo da anni siamo impegnati, insieme alla rete dei servizi del terzo settore e del volontariato, per offrire un aiuto concreto a chi, quotidianamente, non riesce a far fronte anche ai bisogni più semplici come il cibo, le medicine, un posto sicuro in cui dormire”.

Nel corso del 2018, l’Unità di strada ‘Via delle stelle’, che porta conforto ai senza fissa dimora attraverso l’attività di due operatori professionali e di 20 volontari, ha effettuato 71 interventi in strada (con una cadenza di due sere a settimana), con 835 contatti stabiliti direttamente in strada con persone senza fissa dimora. Complessivamente, in questo periodo sono stati distribuiti 627 pacchi alimentari e 159 fra indumenti e accessori.

