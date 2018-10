Cattolica. ‘Non scambiate la passione per amore’: il nuovo libro ‘Quando l’amore non basta più’.

Roberto Cavaliere

CATTOLICA. Mantenere vivo un rapporto di coppia è un duro lavoro. Per stimolare ed incentivare la comunicazione tra i partner, il noto psicologo e psicoterapeuta Roberto Cavaliere ha presentato nei giorni scorsi a Cattolica, negli spazi dell’Hotel Aragosta, il suo nuovo libro edito da Franco Angeli, dal titolo ‘Quando l’amore non basta più. Esercizi per superare le difficoltà di coppia’, ora in uscita in libreria e online.

Tra i maggiori esperti delle problematiche dell’affettività in Italia, Cavaliere è spesso ospite di trasmissioni televisive e curatore di articoli ed interventi su quotidiani e settimanali nazionali. Tiene seminari in diverse città italiane oltre che in Canton Ticino e lavora in studio a Milano, Roma, Napoli e Salerno. Con questa nuova pubblicazione propone alle coppie esercizi utili per rinsaldare quelle radici profonde che costituiscono il vero amore: ‘Uno degli errori più frequenti – afferma l’autore durante la presentazione moderata dalla dott.ssa Amalia Prunotto - è scambiare la passione per amore’.

Se infatti secondo il sociologo Bauman «è più facile sostituire che riparare», la vera sfida è «rimanere insieme, anche dopo che la fase iniziale dell’innamoramento è passata». Per la Franco Angeli, Cavaliere ha pubblicato anche nel 2017 «Se non mi amo, non ti amo», un volume che tratta il tema della dipendenza affettiva. Dal 1991 cura il sito web www.maldamore.it.

