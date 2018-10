Piacentino. Alseno, Cadeo e Fiorenzuola D’Arda si affidano al digitale per le pratiche edilizie.

pubblica-amministrazione

PIACENTINO, 25 ottobre 2018 – Un nuovo servizio per chi opera nel settore dell’edilizia e per tutti i cittadini. Nei comuni di Alseno, Cadeo, e Fiorenzuola D’Arda nasce lo Sportello Unico digitale per l’edilizia che consentirà di gestire pratiche e interventi in modo completamente digitale, quindi con una maggiore comodità per professionisti del settore e dei cittadini, oltre che con tempi più ridotti. Nel corso dell’intera mattinata e fino alle 13.00, responsabili Starch e rappresentanti istituzionali dei tre Comuni illustreranno le funzionalità e i vantaggi di CPortal che, progettato grazie alle più innovative tecnologie web, permette al professionista di inoltrare al Comune la documentazione edilizia in via digitale e all’Ufficio tecnico comunale di importare la pratica ed i dati in essa contenuti grazie ad un software di gestione di ultima generazione.

Attraverso la rete, il Comune mette inoltre a disposizione la modulistica per la presentazione della pratica, oltre a garantire un iter di compilazione sicuro e completo. Grazie a CPortal il Comune ottempera agli obblighi delle normative in materia di amministrazione digitale, nonchè di semplificazione e trasparenza amministrativa, tese ad accelerare sui servizi online e sul processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, in modo da permettere l’agevole avvio ed il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove possibile, l’indicazione preventiva dei termini entro i quali il richiedente ha diritto a ottenere una risposta.

A partire dalle 14.30 e fino alle 18,30 per i professionisti interessati si terrà un corso di formazione gratuito sull’utilizzo del portale, tenuto da formatori della ditta Starch, nel corso del quale verranno illustrate le modalità di presentazione delle varie tipologie di pratiche edilizie, della trasmissione on line delle pratiche in formato digitale, e del monitoraggio dello stato istruttorio e dell’avanzamento dell’iter delle pratiche edilizie presentate. Ai tecnici partecipanti verranno riconosciuti i crediti stabiliti dagli ordini professionali che hanno aderito all’iniziativa; gli interessati dovranno iscriversi presso il sito web di Starch all’indirizzo www.starch.it. CPortal è stato progettato e realizzato da STARCH, azienda specializzata nella produzione di software e soluzioni per l’automazione degli uffici tecnici della Pubblica amministrazione. Ad oggi la Società vanta una trentennale esperienza, con oltre 120.000 pratiche edilizie presentate in modalità digitale da parte di 20.000 professionisti sui front-office di oltre 200 Comuni attivi.

Per ogni pratica presentata online, CPortal fornisce informazioni relative alla prassi amministrativa, alla normativa di riferimento, ai costi, agli interventi edilizi ammessi e alla sua posizione sulla cartografia comunale.

STARCH S.r.l. nasce nel 1985 con la finalità di realizzare software, servizi e sistemi per l’automazione degli Uffici tecnici della Pubblica amministrazione. In particolare Starch è leader nella produzione disoftware per la gestione delle Pratiche edilizie, dei Certificati di destinazione urbanistica e di agibilità. Ad oggi oltre 500 Comuni distribuiti in tutta Italia utilizzano le soluzioni tecnologiche dell’Azienda.

