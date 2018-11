Santarcangelo d/R. Lavori al ponte Bailey sull’Uso e nelle vie Felici e San Vito. Per un importo di 85mila euro.

ponte Bailey (1)

SANTARCANGELO d/R. Partiranno entro fine anno tre interventi di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale. La Giunta ha infatti approvato gli studi progettuali relativi agli interventi di manutenzione straordinaria che da qui a dicembre interesseranno il ponte di Bailey sul fiume Uso e le vie Daniele Felici e San Vito.

I lavori – che verranno realizzati da Anthea per una spesa complessiva di circa 85 mila euro – riguarderanno in primo luogo il ponte Bailey che collega la frazione di San Vito alle abitazioni situate tra via Covignano e la via Vecchia Emilia, oltre il fiume Uso. Sul ponte – che ha un uso esclusivamente ciclopedonale – verranno sostituite le parti deteriorate dall’usura e dagli agenti atmosferici, mentre la pavimentazione verrà realizzata in legno di larice.

Da un progetto del Bilancio partecipato 2017, poi ripresentato anche nell’edizione di quest’anno, nasce invece l’intervento di riqualificazione della banchina stradale lungo via Daniele Felici, attualmente pavimentata in terra e ghiaia. Nello specifico, lungo il confine con il parco pubblico nei pressi della scuola materna ‘Il drago’, verrà realizzata una nuova recinzione in pannelli grigliati metallici e riqualificata l’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti. Obiettivo dell’intervento è infatti anche quello di ostacolare i fenomeni di abbandono di ingombranti e ingenti scarti di potature che purtroppo si verificano costantemente a ridosso dell’isola ecologica.

L’ultimo intervento di messa in sicurezza a cui la Giunta ha dato il via libera nei giorni scorsi riguarda via San Vito, dove verranno riasfaltati i tratti più ammalorati della pavimentazione stradale.

COMMENTO. Per l’assessore ai Lavori pubblici, Filippo Sacchetti “Gli interventi che interesseranno San Vito vanno nel segno dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la frazione, dal momento che i lavori sul ponte Bailey e su via San Vito consentiranno da un lato di mantenere in funzione il collegamento ciclopedonale utilizzato per oltrepassare il fiume Uso e, dall’altro, di conservare in buono stato un’arteria stradale percorsa non solo dai residenti.

Per quanto riguarda invece via Daniele Felici abbiamo raccolto con piacere una delle proposte giunte dal percorso partecipato sul Bilancio di previsione che quest’anno ha visto quasi 1.200 cittadini esprimere una preferenza per uno dei progetti ammessi al voto. Nonostante la proposta non si sia piazzata al primo posto, l’Amministrazione ha infatti deciso di dar corso ad una serie di interventi per risolvere alcune problematiche reali che interessano la via, come l’abbandono frequente di rifiuti”.

Ti potrebbe interessare anche...