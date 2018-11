Cesena. Consegna del premio ‘Malatesta Novello’ a Caterina Lucchi, Sergio Valzania e Claudio Vicini.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CESENA. E’ tutto pronto per l’edizione 2018 del ‘Premio Malatesta Novello – Città di Cesena‘, la cui cerimonia di consegna si svolgerà martedì 20 novembre (anniversario della morte di Malatesta Novello), a partire dalle ore 17 in Biblioteca Malatestiana.

Istituito dal comune di Cesena nel 2007 quale riconoscimento per i cesenati di nascita o residenza che si siano distinti per la loro opera in qualsiasi campo di attività, nel corso degli anni il Premio è stato attribuito a illustri personalità rappresentative di tutti i campi, dall’economia alla politica, dal cinema alla letteratura, dall’arte allo sport.

Un versatilità confermata anche quest’anno con l’assegnazione alla stilista e imprenditrice Caterina Lucchi, all’otorinolaringoiatra Claudio Vicini e al giornalista Sergio Valzania ( nella foto), diretto discendente dell’eroe garibaldino Eugenio Valzania.

A indicarli la Commissione del premio. A presiederla il sindaco di Cesena Paolo Lucchi, supportato dall’assessore Christian Castorri; gli altri componenti sono il professor Marino Biondi, docente di Storia della critica e della storiografia letteraria all’Università di Firenze, e il professor Carlo Dolcini, docente di Storia medievale all’Università di Bologna.

Come di consueto, la cerimonia si terrà nella Sala Piana della Biblioteca Malatestiana, a partire dalle ore 17, e sarà aperta da un preludio musicale eseguito da un quartetto d’archi del conservatorio ‘Bruno Maderna’.

A consegnare i premi (che consistono in una riproduzione della medaglia del Pisanello con il ritratto di Malatesta Novello) sarà il sindaco Paolo Lucchi. Maestra di cerimonia la giornalista Elide Giordani.

L’intera cerimonia verrà ripresa da Teleromagna, che la trasmetterà nei giorni successivi.

Di seguito le schede biografiche dei tre premiati 2018

Caterina Lucchi

Nasce il 30 ottobre 1962 a Cesena, terra di lavoro e tradizione e crocevia di culture antiche e nuove eccellenze. Fin da ragazza mostra un carattere tenace, che l’accompagna in tutte le scelte della vita fino a quella dell’imprenditoria nella moda. E’ l’incontro con Marco Campomaggi, suo futuro marito, a far nascere in lei una voglia di avventura. Marco e Caterina iniziano così insieme il percorso di designer e imprenditori.

Negli anni ’80 Caterina Lucchi comincia a disegnare e realizzare le proprie borse, espressione di un sapore contemporaneo. Il brand Caterina Lucchi viene lanciato nel 1986 all’interno del gruppo Campomaggi e Caterina Lucchi, fondato dai due compagni di vita e di esperienza imprenditoriale con l’intento di produrre e commercializzare un prodotto Made in Italy che rimandi a quell’idea di eccellenza artigianale, da cui muove l’intero percorso aziendale.

Nell’arco di oltre 30 anni il brand ha raggiunto molteplici risultati, sia sotto il profilo commerciale che di stile. A fine 2012 Caterina Lucchi è selezionata per merito dalla Commissione Europea come unica rappresentante per l’Italia a promuovere la piccola e media imprenditoria.La passione, costante del percorso di vita e creativo della designer, rinnova quotidianamente l’entusiasmo e l’impegno verso il progetto Caterina Lucchi, che racconta un mondo dove la femminilità è espressione di forte personalità.

Le creazioni sono simbolo di un’estetica esclusiva e ricercata e di una funzionalità moderna.Uno stile elegante, fuori dal tempo, che Caterina Lucchi traduce in collezioni dal fascino intramontabile; semplici, ma nello stesso tempo straordinarie e irripetibili, perché elaborate e pensate dall’intensità e dalla passione della sua creatrice. Oggi Caterina Lucchi, insieme al marito Marco Campomaggi, continua ad essere alla guida della Campomaggi & Caterina Lucchi Spa, azienda cesenate fortemente radicata nel proprio territorio di origine, che produce e commercializza le borse e gli accessori dei brand Caterina Lucchi, Campomaggi e Gabs, in ascesa continua sia in Italia che in tutto il mondo.

Sergio Valzania

Storico, romanziere, giornalista, autore radiofonico e televisivo, è stato anche docente di scienza della comunicazione nelle Università Statali di Genova e Siena e presso la LUISS a Roma.

Dal 1999 al 2009 ha diretto i programmi radiofonici di RadioRai. Fra i programmi più noti prodotti sotto la sua direzione Viva Radio2 con Fiorello e Baldini, Alle 8 della Sera, 610, Ad Alta Voce, la serie dei Cammini. Con quest’ultima serie, a partire dal 2004, ha documentato direttamente esperienze di cammino in tutta Europa. In Spagna il Cammino Francese, la Vie della Plata e il Cammino del Nord; in Francia la Francigena e la Tolosana; in Norvegia la Via di Olaf; in Italia la Francigena del Nord e del Sud. In collaborazione con la Marina Militare sono stati realizzati due progetti: nel 2006 la Via di Paolo e Giovanni, in Grecia e Turchia, e nel 2009 Serenissima, viaggio a vela da Venezia a Istanbul. Sergio Valzania ha partecipato inoltre a programmi radiofonici itineranti organizzati dalla Radio Svizzera e da Radio Romania. Con Sergio Valzania, alle trasmissioni dedicate ai cammini diffuse da Radio Rai hanno partecipato giornalisti provenienti da Francia, Spagna, Romania, Bulgaria, Svezia, Estonia, Serbia, Croazia, Svizzera e Albania oltre a rappresentanti di Radio Vaticana e Radio San Marino.

Alle esperienze di cammino, Valzania ha dedicato vari libri:La via di Paolo e Giovanni (con David Riondino), Casadei Libri 2007; La via Lattea (con Piergiorgio Odifreddi e la partecipazione di Franco Cardini), Longanesi 2008; La via Maestra (con Lorenzo Sganzini), Casadei Libri 2009; Andare per le Cattedrali di Puglia, il Mulino 2015.

Ma al suo attivo ci sono molti altri saggi e romanzi. Fra questi ultimi la ‘Saga di Keerg’ per Urania di Mondadori e ‘La bolla d’oro’ per Sellerio, mentre sono saggi di argomenti spirituali – solo per citarne alcuni - ‘Dal profondo‘, San Paolo, con prefazione di Enzo Bianchi, ‘Invano veglia la sentinella‘, AdP . Con Franco Cardini ha pubblicato per Mondadori Le radici perdute d’Europa e ‘La scintilla’.

Fra i suoi interessi anche la storia militare, a cui ha dedicato vari testi, come ‘Brodo nero‘, ‘Jutland‘, “U-Boot”, “Austerlitz”, ‘Wallenstein’ e ‘I 10 errori di Napoleone‘, ‘Guerra sotto il mare‘, mentre nel suo passato si celano una conoscenza del mondo dei giochi – ha scritto ‘Strategia e tattica nel Risiko’, Sansoni, e ‘L’arte marziale del poker’, Solfanelli – e una passione per il fumetto.

Sergio Valzania ha collaborato con molte testate, fra le quali: La Repubblica, La Nazione, Il Giornale, L’Avvenire, Liberal. Attualmente conduce due programmi per l’emittente Inblu Radio, della Conferenza episcopale italiana: Pastori (bisettimanale) e La biblioteca di Gerusalemme (settimanale).

Claudio Vicini

Il professore Claudio Vicini, direttore del Dipartimento Testa – Collo dell’Ausl Romagna, coniugato con Daniela Martelli e padre di tre figli, ha ottenuto da poche settimane l’idoneità all’abilitazione scientifica nazionale, il primo come professore ordinario e il secondo come professore ordinario e associato .

Il professor Vicini aveva già ottenuto in precedenza l’abilitazione a professore associato e corona, con questo ulteriore riconoscimento, la sua importante carriera internazionale, scientifica e clinica nel settore otorinolaringoiatrico.

Laureatosi e perfezionatosi in Medicina e Chirurgia presso la Scuola superiore di Studi Universitari e Perfezionamento dell’ Università di Pisa ( branca della Scuola Normale Superiore dove afferiscono le scienze applicate), il professor Vicini, professore Associato presso l’Università di Ferrara, si è specializzato in Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale presso la stessa Università, in Neurologia presso l’Università di Ferrara e in Audiologia presso Università di Firenze.

Attualmente è direttore del Dipartimento Testa – Collo dell’ AUSL Romagna, e primario presso le Unità Operative di ORL di Forlì-Faenza e Ravenna. Attuale Presidente della Società italiana di otorinolaringoiatria (SIO), già presidente della Associazione Otorinolaringologi ospedalieri italiani, è anche membro del Florida Hospital Nicholson Center FHNC Global Faculty Board, istruttore Intuitive Europa per TORS (Chirurgia Robotica), Probo Viro nell’ Associazione italiana medicina del sonno (AIMS) ed Esperto AIMS Medicina del sonno.

Il prof. Vicini ha realizzato 152 pubblicazioni scientifiche, 8 Monografie, 29 Videotapes, 43 Letture internazionali, 123 relazioni ufficiali, 118 Comunicazioni a Congressi nazionali e internazionali, 2 CD interattivi didattici, 1 web Site, 2 Premi Scientifici,32 manifestazioni scientifiche organizzate personalmente, 4 Segreterie scientifiche. E’ stato 28 volte Chairman in congressi nazionali e internazionali di chirurgia del russamento e delle apnee (Roncochirurgia).

Nel maggio 2019 organizzerà al Palacongressi di Rimini il 106° Congresso nazionale della Società italiana di Otorinolaringoiatria, che porterà in Romagna oltre 2500 tra corsisti ed accompagnatori.

