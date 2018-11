Rimini. Polizia municipale: è operativo il distaccamento di Santa Giustina. Dopo Corpolò e Gaiofana.

pm santa giustina 1

RIMINI. Dopo Corpolò e Gaiofana, entra in attività da quest’oggi il nuovo distaccamento della Polizia municipale a Santa Giustina. Si rafforza così, con l’istituzione di un ulteriore servizio fisso, l’azione di potenziamento dei servizi di sicurezza distaccati nell’intero territorio comunale che consentirà di mettere a disposizione, in un rapporto diretto e personale con la comunità, un servizio continuativo così caratteristico e importante per la vita di una collettività come quello della Polizia municipale.

Saranno due le agenti che presteranno servizio presso il distaccamento che, aperto nella mattinata di martedì in occasione del mercato rionale e nel pomeriggio di giovedì, ha sede presso il Centro giovani di via Montiano 14.

Tra i compiti affidati alle operatrici il radicamento nel contesto sociale del territorio con lo scopo di essere un riferimento costante della collettività per la soluzione delle problematiche del quartiere. Un vero e proprio punto d’ascolto e d’incontro diretto con la cittadinanza, quindi, oltre a presidio per la garanzia dei servizi essenziali propri dell’attività di Polizia municipale, specie in tema di mobilità e sicurezza stradale, o per il rispetto dei regolamenti e ordinanze con particolare attenzione a quelli per la tutela del decoro urbano.

L’esperienza e i numeri dei presidi distaccati già istituiti indica infatti come si proprio il tema del decoro ad essere maggiormente oggetto di esposti o segnalazioni, dall’erba alta alle buche in strada, passando per i cassonetti e l’illuminazione o ancora situazioni che possono essere fonte di possibile degrado.

VALUTAZIONI. “Una crescita nel controllo del territorio – ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Jamil Sadegholvaad – che prosegue e si integra nell’attenzione che questa amministrazione sta dedicando a zone come Santa Giustina, con progetti ed interventi realizzati, in corso o già previsti e in fase di attivazione, come il progetto per il miglioramento sismico della scuola elementare, i cui lavori già affidati ad Anthea sono previsti per l’estate 2019, la realizzazione di un impianto pedonale semaforizzato sulla via Emilia, sempre nel 2019, o la riasfaltatura di un consistente tratto di via Fiumicino appena passato l’inverno. Interventi che fanno seguito a quelli conclusi tra il 2017 e il 2018 come il primo stralcio della bretella di collegamento tra la via Emilia e l’impianto di depurazione, l’allargamento della via Premilcuore, il rifacimento integrale del piazzale del cimitero dove il parcheggio è stato riassaltato completamente così come riasfaltata è stata via Spinello per 600 metri.

Con l’apertura di questo distaccamento – ha preseguito l’assessore Sadegholvaad – così come abbiamo fatto a Corpolò e a Gaiofana mettiamo a disposizione dei cittadini di Santa Giustina una presenza fisica, concreta, di personale preparato alle relazioni e ad un ruolo non solo di controllo e contrasto ma anche di ascolto e prossimità, convinti che sia questa la strada con cui si possa far crescere e migliorare la vivibilità di un’intera collettività”.

Il presidio della Polizia municipale, aperto martedì mattina e giovedì pomeriggio, si trova negli spazi del Centro giovani di Santa Giustina in via Montiano, 14 (telefono 0541 793896 – mobile +39 331 628 6301).

