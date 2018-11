Borsino professioni a Forlì-Cesena e Rimini. Programmate 14.240 ‘entrate’: in primis, per il ‘Turistico’.

Marina

ROMAGNA. Le imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini che hanno dichiarato previsioni di assunzioni del settore industriale, del commercio e dei servizi, in novembre sono il 15% del totale a Forlì-Cesena e il 12% in provincia di Rimini (-4% per entrambi i territori); i numeri attesi del mese di ottobre si attestano a 2.570 e 2.050 (in calo per un totale di 4.620).

Nella previsione trimestrale novembre 2018 – gennaio 2019 gli ingressi previsti posizionano in regione le suddette province rispettivamente al 7° (-3) e 9° posto (costante); continuano ad essere nei mesi autunnali e invernali più numerosi gli ingressi nel territorio di Forlì-Cesena rispetto a Rimini (7.760 verso 6.480) ma i numeri assoluti sono di nuovo in crescita.

Scomponendo le attività indagate in 5 settori, i primi 3 per numeri di ingressi relativi (percentuale di entrate previste sul totale delle entrate programmate del periodo) sono ‘Manifatturiero’ e ‘Altri servizi’ sia in provincia di Forlì-Cesena (29,8% e 24%) che di Rimini (27,5% e 22,4%); nel primo territorio appare inoltre il ‘Commercio’ (19,8%), nel secondo si rilevano le ‘Costruzioni’ (17,6%).

Le due professioni più richieste in entrambe le province sono ‘Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici’ e ‘Commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all’ingrosso’ (FC 880 e 590, RN 1.290 e 550); al terzo posto per Forlì-Cesena ‘Operai nelle attività metal meccaniche ed elettromeccaniche’ (590) e per Rimini ‘Conduttori di mezzi di trasporto’ (490).

Su base mensile i flussi previsti a Forlì-Cesena e Rimini pesano in ambito regionale nella misura del 14% (-2%). In Italia gli ingressi programmati ammontano a 354.000 circa di cui il 9,3% in Emilia Romagna nel mese di novembre (+0,8%). Permangono le difficoltà di reperimento delle figure ricercate dalle imprese che riguardano anche per questo mese un caso su tre in tutte le fasce di età; i più difficili da trovare sono i profili nell’area tecnica/progettazione (per circa il 40% delle richieste).

I giovani under 30 sono il 33% della domanda di lavoro a Rimini (+7%) e a Forlì-Cesena (+5% rispetto a ottobre). Le maggiori richieste di giovani sono sempre (oltre 40%) nell’Area commerciale e di vendita per entrambi gli ambiti territoriali della Romagna. Le professioni con maggiori difficoltà di reperimento sono gli ‘Operatori dell’assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari‘ (66,7% delle richieste a Forlì-Cesena) e gli ‘Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori’ (62,5% dei casi a Rimini).

Gli impieghi proposti sono prevalentemente alle dipendenze (85% e 76% a Rimini e Forlì-Cesena), a termine (75% nelle 2 province), in maggior parte proposti da imprese con meno di 50 dipendenti (75% e 70%) e nel macrosettore dei ‘Servizi’ (74% e 64%). Tra i primi 5 settori che assumono figurano in entrambi i territori i servizi di alloggio/ristorazione/turistici (a Rimini previsti 520 ingressi e a Forlì-Cesena 380), i servizi alle persone (rispettivamente 230 e 220), il commercio (340 e 580), le costruzioni (150 e 180) e i servizi di trasporto – logistica e magazzinaggio (200) a Rimini e le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo a Forlì-Cesena (170).

La richiesta di laureati è in calo e riguarda il 10% delle entrate a Rimini e il 9% a Forlì-Cesena; il fabbisogno di profili high skills, di dirigenti, specialisti e tecnici, interessa il 14% delle assunzioni programmate a Rimini e il 13% a Forlì-Cesena. Questi dati collocano il nostro territorio ben al di sotto del valore registrato a livello nazionale (21%, -1% rispetto ad ottobre).

Nella sezione Orientamento, alternanza e placement sul sito www.romagna.camcom.it sono disponibili ulteriori informazioni sulle attività della Camera della Romagna a sostegno della formazione, dell’orientamento e del placement nel territorio. Per informazioni occupazione@romagna.camcom

In particolare si segnala che, al fine di favorire l’acquisizione di competenze in contesti sovranazionali da parte degli studenti delle scuole superiori, la Camera di commercio ha attivato un bando di contribuzione riservato alle scuole delle province di Forlì-Cesena e di Rimini per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero. Le domande possono essere presentate dagli istituti dal 20 ottobre 2018 al 20 dicembre 2018. Ulteriori informazioni sono reperibili consultando il sito camerale.

