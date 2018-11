Ravenna. Natale è nell’ aria. Nel salotto di piazza del Popolo, il grande albero dalla Campigna.

Natale a Ravenna

RAVENNA. Passeggiare tra i mercatini, lasciarsi trascinare dall’ anima soul e blues dei concerti, pattinare sul ghiaccio e immergersi nell’ atmosfera onirica del videomapping. Questo, e non solo, è il Natale di Ravenna.

Nel salotto di piazza del Popolo, il grande albero arrivato dalla Campigna darà il benvenuto in città. Sarà divertente passeggiare tra I capanni del Natale, aperti fino al 6 gennaio e anche in notturna per Capodanno, avvolti dai profumi delle prelibatezze esposte, incuriositi da addobbi, bigiotteria e tanto altro.

Si potrà assistere e partecipare ad animazioni e laboratori per le famiglie in piazza Anita Garibaldi e in piazza del Popolo fino al 30 dicembre (nei fine settimana e nei giorni prefestivi). In piazza San Francesco invece, dall’8 dicembre al 6 gennaio, il divertimento è assicurato dall’ animazione a cura di Advs. Si potrà poi pattinare sul ghiaccio in piazza Kennedy, con JFK On Ice, fino al 20 gennaio. Tra i tanti i presepi, si segnala il Presepe di sabbia a Marina di Ravenna.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio (ore 18 – 22), l’assessorato al Turismo del comune di Ravenna presenta una nuova edizione di Ravenna in Luce, con appuntamenti che vedono protagonista le videoproiezioni. Il Dono dell’Imperatrice, con la direzione artistica di Andrea Bernabini, prevede la realizzazione di un videomapping dedicato alla basilica di San Vitale, ultimo appuntamento della rassegna Visioni di Eterno® che ha toccato tutti i monumenti UNESCO; una proiezione architetturale dell’opera Guernica di Pablo Picasso illuminerà, invece, la facciata del MAR in occasione della mostra ‘ War is over. Arte e conflitti tra mito e contemporaneità’; in piazzetta dell’Unità Italia, infine, spazio all’ispirazione con la video installazione my Ravenna Be Inspired, con i lavori dei visual designer della Bottega multimediale Panebarco & C e Matteo Bevilacqua.

Il teatro Alighieri sarà la cornice che ospiterà, il 30 dicembre alle 21, Parole Note live di Radio Capital: un reading di Giancarlo Cattaneo, accompagnato da un tappeto di suoni e di immagini e impreziosito dal dj set di Maurizio Rossato.

Piazza del Popolo sarà poi la culla della musica soul e blues: in programma i concerti di Christmas Soul sotto la direzione artistica di Francesco Plazzi di Spiagge Soul e la collaborazione di Ravenna Manifestazioni. Il 28 dicembre appuntamento con i Soul of Gospel, mentre il 29 dicembre ci sarà la Soul and Blues connection feat Deviana P., Yelena Baker e Deborah Johnson (entrambi alle 18). Il 31 dicembre, dalle 23, saluteremo il 2018 con la voce di Cheryl Porter accompagnata dal coro HalleluJah Gospel. Il 1° gennaio alle 11.30 al teatro Alighieri si terrà il concerto di Capodanno che vedrà protagonisti gli Anointed Belivers, che daranno il ritmo giusto con cui iniziare il 2019.

Infine, anche quest’anno, le luci di Natale si accendono a Mirabilandia nel parco divertimenti romagnolo, aperto a partire dal ponte dell’Immacolata per vivere appieno i festeggiamenti natalizi. Dall’8 dicembre fino al 7 gennaio, il parco verrà infatti addobbato a tema natalizio e si riempie di sorprese, iniziative e spettacoli dedicati a tutta la famiglia.

