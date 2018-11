Rubicone. Parte il programma festivo ‘San Mauro Pascoli saluta il 2018′. Week end ‘ carico’ di eventi.

La diversità calcistica ( e non soltanto) tra gli albionici e noi ce la spiega Mario Sconcerti : ' L'Inghilterra ( del pallone) resta un eccezionale movimento, il più grande, ma paradossalmente senza la forza della storia, lei che ha inventato il calcio moderno. Forse gli inglesi amano più divertirsi che vincere, giocano quasi sempre un calcio spontaneo, duro e semplice. Amano ancora il principio del gioco, correre oltre il confine. Per questo sono felici allo stadio e non ci hanno ancora colonizzati tutti, nonostante siano immersi nei soldi. E' questa felicità un po' elitaria e banale che li appaga e li tiene lontani dalla storia che hanno fondato. Il tempo peraltro dice che siamo vicini al Grande Cambiamento ... Nel 2014 infatti si arriverà ad un ridimensionamento dei tornei nazionali ...'. Romantico vero, amar la competizione in sè e non la vittoria. Traguardo da eletti. Vero, non vero? Certamente di tanta idealità continuano ad imbeversi i ( nostri) riformatori che, imperterriti, continuano a credere che un popolo che ( per secoli) ha tanto tribolato possa convincersi ( anche su un campo da gioco) a tornare ( tanto per dire ) al desco familiare a mani vuote, da perdente? Forse i gentleman di Oxford e Cambridge arricchiti durante il breve splendore d'un impero ( semi) planetario, il piacere della competizione può averli abituati a considerare il piacere della contesa ancor più allettante di quello d'una vittoria nella contesa stessa. Sentori da cavalieri della Tavola rotonda. Sentori che non è facile afferrare, e comunque messe così le cose diventano ( anche a noi) più comprensibili quelle ( enormi) quelle folle ordinate e disposte ( sempre che non abbiano a sfuggire al controllo come nel passato non remoto ) a far da colorita e canterina scenografia ad un evento sportivo, calcistico o rugbistico nell' ispecie. E' dunque codesto, quello d'Albione, il modo migliore di vivere l'agonismo, locale e planetario ? Eppoi, c'è davvero un modello di celebrare un avvenimento sportivo superiore ad un altro ? Ne siamo convinti? Non del tutto? Allora, per favore, o illuminati, ( d'0ra in poi) lasciateci campare in pace. Con le nostre storie millenarie, con la nostra gente mai usata e doma. Del resto, se dovessimo far scegliere al mondo tra una gogliardica regata sulle grigie acque del Tamigi di provati gentleman e una corsa selvaggia di puledri montati al pelo in piazza del Campo, proprio sotto l'ardita torre del Mangia, siamo ( proprio) sicuri che il mondo sceglierebbe i primi e non la seconda?