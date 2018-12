Cesena. Anche a Roma il grande Presepe meccanico Gualtieri. Alla mostra: ’100 Presepi in Vaticano’.

Presepe meccanico Gualtieri 3555

CESENA. Mercoledì 5 dicembre 2018 l’associazione culturale ‘Presepi famiglia Gualtieri’, rappresentata da Marco Gualtieri, si è recata in Vaticano alla mostra titolata ‘100 Presepi in Vaticano’ organizzata dal Pontificio concilio per l’evangelizzazione.

Nella prestigiosa sala Pio X, situata in via della Conciliazione 7, Marco Gualtieri ha portato, in rappresentanza della sua opera, la grande Natività meccanica che lo scorso anno era presente nel grandioso Presepe meccanico della Città di Cesena, allestito con personaggi di un metro di altezza nella galleria d’arte ex Pescheria, situata in via Pescheria 23, di 110 metri quadri di estensione.

La partecipazione dei Gualtieri alla mostra dei ’100 Presepi in Vaticano’ ha suscitato grande interesse da parte degli organizzatori, poichè nel Lazio presepi con personaggi così grandi e meccanizzati sono una novità assoluta. L’opera della famiglia Gualtieri è stata selezionata fra centinaia e centinaia di domande pervenute al Pontificio concilio e i complimenti ricevuti da Marco Gualtieri in fase di allestimento gli hanno fatto capire di aver ben rappresentato la sua amata Romagna nella Capitale e gli hanno ben predisposto la partecipazione per gli anni futuri. Gli organizzatori inoltre sono rimasti molto colpiti nel sapere che esista un presepe di 110 metri quadrati, dal quale proviene la natività a loro affidata

Ora anche a Roma sanno che Cesena si distingue, oltre che per tutte le sue virtù artistiche e amministrative, per un grandioso Presepe meccanico . La mostra sarà inaugurata Sabato 8 dicembre e resterà aperta sino al 13 gennaio e…chissà….magari verrà visitata dal Santo Padre, realizzando così un altro sogno che la famiglia Gualtieri serba da molti anni.

