Cesena. Il ‘Bonci’ festeggia Natale 2018 con la ‘Christmas card’. Un ‘pacchetto’ per 4 ingressi.

CESENA. Il Teatro Bonci festeggia anche il Natale 2018 con una speciale offerta dedicata a tutti coloro che sono in cerca di idee regalo originali, economiche, per tutta la famiglia: la Christmas card quest’anno propone a 60 euro un pacchetto di 4 ingressi da utilizzare anche in coppia (max 2 ingressi per lo stesso titolo) per gli spettacoli Le cirque invisible (30 e 31 dicembre 2018), La leggenda del serpente bianco (5 e 6 gennaio 2019), Tempo di Chet con Paolo Fresu (14-17 febbraio 2019) e Joyce Chamber Music con Alessio Boni (16 aprile 2019 ore 21).

Atteso per la notte di Capodanno, ‘Le cirque invisible’, di Jean Baptiste Thierrée e Victoria Chaplin (in scena il 30 e 31 dicembre alle ore 21) è spettacolo storico, difficile da definire se non, forse, con la parola ‘magia’: è circo sognato, danzato, reinventato, creato da due artisti – acrobati, illusionisti, clown, coreografi e musicisti – che nell’epoca del virtuale riescono, con la loro arte fatta di cose semplici e precisione, a stregare l’immaginario degli spettatori.

Chiude il periodo delle festività, il 5 e 6 gennaio 2019 (ore 21) l’Opera di Pechino che immerge il pubblico in una antica leggenda della cultura cinese, con la stupefacente messa in scena tradizionale, fatta di stupore acrobatico, musiche ipnotiche e festa di colori: è La leggenda del serpente bianco, una storia di amore e coraggio che mescola terreno e ultraterreno (prima nazionale, date uniche della stagione in Italia).

Gli altri titoli proposti sono un originale intreccio fra musica e biografia: Tempo di Chet ripercorre la vita del grande trombettista Chet Baker, interpretato da Paolo Fresu (il testo è di Leo Muscato, anche regista, e Laura Perini, lo spettacolo è in scena dal 14 al 17 febbraio); Joyce Chamber Music è dedicato alla vita e alla produzione letteraria di Joyce: in scena il 16 aprile 2019, Alessio Boni interpreta il monologo firmato da Gabriele Marchesini, accompagnato da I cameristi del Maggio musicale fiorentino che eseguono le musiche originali del giovane compositore Lorenzo Fiorentini.

Le schede complete di tutti gli spettacoli sono disponibili sul sito http://cesena.emiliaromagnateatro.com.

biglietteria 0547 355959 – info@teatrobonci.it – cesena.emiliaromagnateatro.com

orari di apertura martedì-sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle ore 19

domenica, lunedì e festivi: chiusura, ad eccezione dei giorni di spettacolo, quando il botteghino apre alle ore 14,30 per gli spettacoli diurni e alle ore 20 per quelli serali, con in questo ultimo caso un’apertura pomeridiana dalle 16,30 alle 19

