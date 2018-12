Cesena. Nuove modalità di raccolta rifiuti per il centro storico. I ‘serviti’ dall’ecoself.

HERA. PH REP. RIO: IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI SECCHI

CESENA. Prosegue il percorso preparatorio per l’avvio, nei primi mesi del 2019, delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti in centro storico. Nei giorni scorsi a tutti i residenti della zona interessata al servizio con l’ecoself, cioè il sistema di isole ecologiche mobili (circa 1700 le utenze coinvolte, raccolte nella parte più centrale del centro storico, indicativamente quella che va da piazza del Popolo ai Giardini pubblici) e a quelli dell’area che passerà al porta a porta (circa 1900 utenze),

è stata recapitata una comunicazione firmata dal sindaco Paolo Lucchi e dall’assessore alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi contenente le prime informazioni e l’invito a partecipare alla seconda assemblea pubblica, prevista per questa sera al Palazzo del Ridotto.

Da giovedì 13 dicembre, invece, inizia la distribuzione a domicilio dei kit per la raccolta differenziata per i residenti dell’area servita dall’ecoself: bidoncini, materiale informativo (rifiutologo + mappa e calendario) e, soprattutto, la ‘carta smeraldo’, cioè la tessera che sarà necessaria dal 7 gennaio per utilizzare l’isola mobile.

Come già avvenuto negli altri quartieri, questo compito è affidato ad incaricati di Hera muniti tesserino di riconoscimento e che, in ogni caso, non sono autorizzati a entrare in casa. La consegna dei materiali è gratuita e avviene sulla porta d’ingresso, per evitare qualsiasi malinteso, a tutela sia degli utenti che degli operatori.

Rispetto al programma iniziale si registra una novità importante. Per favorire un passaggio più graduale alle nuove modalità di raccolta dei rifiuti, infatti, si è deciso di attivare – dopo la fase dimostrativa tuttora in atto – un periodo di avvio, che andrà dal 7 gennaio al 3 marzo 2019.

Durante questo periodo di transizione, saranno regolarmente in funzione le stazioni ecologiche itineranti (nei luoghi e negli orari indicati nelle mappe consegnate ai residenti), ma rimarranno al loro posto anche i cassonetti stradali. Solo dal 4 marzo il sistema entrerà a pieno regime, prevedendo anche con un potenziamento degli orari in alcune postazioni, mentre i cassonetti verranno rimossi. Sempre dal 4 marzo prenderà il via la raccolta porta a porta di organico e indifferenziato nelle rimanenti aree del centro storico. Qui la consegna dei kit per la differenziata partirà all’inizio di febbraio. Anche in questo caso si è deciso di far slittare in avanti di due mesi l’entrata a regime del nuovo servizio (inizialmente prevista per il 7 gennaio).

INFORMAZIONI. Per chiedere informazioni, fare segnalazioni e richieste specifiche si potrà chiamare il numero verde 800.999.500, attivo dl lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18.

