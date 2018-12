Non solo sport. Disastri Napoli e Inter. Juve e Roma manco l’onore. Come i gamberi nel ranking Uefa.

Allegri download (1)

LA CRONACA DAL DIVANO. Delusione. Rammarico. Ma anche l’ora di cominciare a togliere dal cesto le mele men belle per evitare ingranaggi distruttivi che con cotal lignaggio poco o nulla hanno a che fare. Vediamo di capirci. Intanto, come premessa, diciamo che se Napoli e Inter avessero superato il turno ( proprio) a danno delle inglesi, saremmo ora qui ad estasiarci davanti ad un eccezionale ranking Uefa manco immaginabile dopo i muriatici ‘ lavaggi ‘ perpetrati per anni dalle folle infinite di esterofili ( tuttora) vivi, vegeti ( e foraggiati) ai deschi del Belpaese.

Dopodichè, non ci sentiamo dio cospargerci ancora una volta di cenere. E chinar il capo, silenti, nel nome e per conto di( non si sa bene ) quale ( altra) cultura cui attingere.

Diciamo che le Napoli e Inter l’esclusione se la sono andata a cercare loro, e soltanto loro, visto che perfino il Barca, pur non sacrificandosi oltre misura, aveva fatto la sua parte bloccando sul pari gli assatanati del Tottenham. Che ora sorpassano, e manco ringraziano. Ovvio.

Certo che, spiace dirlo, ma un ‘esperto‘ come il sor Carletto come ha potuto consentire ai suoi di disperdere per strada tanti punti, soprattutto quando questi erano ( claramente) alla loro portata ? Accontentarsi degli avanzi, non è sempre saggezza. Occorre agire. Per non farsi (ri)calpestare dagli zoccoli dei cavalli barbari. Ma che aspettano infatti alla Beneamata a cominciar a far la conta tra chi l’ama e chi no? Quel Perisic, ad esempio, sostenuto con affetto sincero dal connazionale Boban ( d’ altra pasta forgiato ) e da poch’altri, che vestendo una maglia mitica, che gioca in uno stadio mitico, che vive in una città tra le più evolute e attraenti del Continente, sogna di andare a giocare in Premier volando lontano dall’ ombra della bella Madunina?

Se ( proprio) crede di ‘campicchiare’ meglio in qualche periferia londinese o in qualche porto sull’Atlantico, perchè trattenerlo ?

Del resto, se non ha orecchi per ascoltare che la Beneamata ‘ va solo amata‘ che ci vogliamo fare? Non si dice da sempre che a vestire i panni della Beneamata devono restare solo e soltanto pochi eletti? La sua guardia reale, come quella ( immemore) del ‘gran Re’. E non già quelli di passaggio. Per di più forzati. Che lacrime , però, per quel condottiero pazzo figlio di colui che s’avventurò con qualche umile vascello pel Gran mare oceano, circumnavigando il Globo. E che, sui verdi rettangoli di gioco, seppe travolgere schiere di barbari, per cingersi dell’ immortal Triplete !

Inter e Napoli a parte, peggio ancora è andata con Juve e Roma. Entrambe ( con queste prestazioni) nè più Signora, ne più Lupa. Ma solo due comparse mandate ( senza onore) nelle arene più ambite del Vecchio Continente. Stucchevole la giustificazione del Max ( che dicon) innamorato ‘ Abbiamo raggiunto i nostri due obiettivi: primi nel girone e passaggio del turno !’.

Con questi ( orribili) risultati la Premier ( che di riffe o di raffe) piazza quattro squadre al secondo turno, ci (ri)sorpassa nel ranking Uefa , distanziandoci. Stessa minaccia arriva ora dalle tedesche che con tre promosse ( contro due delle nostre) tornano a soffiarci sul collo. Con magno gaudio di esterofili e ( certi) addetti ai lavori in prima fila.

Sono nel frattempo iniziati i Mondiali di nuoto in vasca corta. Al momento, due bronzi : Detti 400 sl e Carraro nei 50 rana. Fefe Giorgi torna al Civitanova, mentre Nibali annuncia che nel 2019 punterà su Giro e Tour. Potesse riportarci a casa la ( prodigiosa) accoppiata che fu ( due volte) del Grande airone e ( una volta) del Pirata ci colmerebbe di immensa gioia.

IL PALLONE D’ORO E L’INNOMINATO DI MADRID. Due paroline sul ‘ famigerato’ pallone d’oro. Che continua ad ignorare ( a prescindere) l’Italia, il Campionato italiano e i suoi tanti ( protagonisti ( anche di ritorno) di primo piano che lo animano. E questo anche se dalla Serie A emerge la squadra ( probabilmente) più forte ( Juventus) del panorama europeo lo scorso eliminata da un ‘arbitrucolo’ e con una ‘ schiera’ di protagonisti variamente colorati che nulla hanno da invidiare ai tanto ‘ votati‘ fenomeni dell’Altrove.

Modric, 33 anni, ( valorizzato ) in fase di (pre)pensionamento, tuttavia ancora preziosissimo nel suo ruolo al punto da indurre l‘Innominato di Madrid a trattenerlo a tutti i costi pur di non farlo volare a Milano, più che un ‘ ballon d’or‘ ci sembra la solita ‘ longa manus‘ di colui ( o di coloro) che credono d’avere messo ( definitivamente) le ‘manacce’ loro sul calcio di vertice del Vecchio Continente.

” STO BENE QUI. AL REAL CI VADANO ALTRI” . A margine del calcio giocato da segnalare c’è una bella dichiarazione d’amore alla Beneamata di Icardi, giovane valente centrattacco. Dichiarazione di chi, per quel che ci riguarda, ha ben chiaro donde è arrivato. All’apice dal quale, tempo un altro anno, potrà cominciare a guadare (l’insaziabile Wanda permettendo) il mondo dall’alto.

Mostrando, caso mai, anche a quelli dell’Equipe quel che pote fare. La ‘vetrina‘ Inter è di quelle planetarie e il ragazzo argentino ‘ jus sanguinis’ italiano, con le sue continue dichiarazioni d’amore per la grande società milanese, non mostra di appiattirsi alla folla dei tanti Pinocchio che si lasciano incantare dai tanti Lucignolo in circolazione.

Del resto, auguriamocelo, lo san tutti che il calcio italiano è imparentato con l’Araba Fenice. Dovesse ritrovare una guida decente e risolvere il problema stadi, potrebbe riproporre ( in men che non si dica) un prodotto di prima qualità.

Intanto, pur con tutti i suoi limiti e ritardi ( in questo preciso istante) sta già al secondo posto del ranking Uefa. Poi, nel 2019, dovesse aggiudicarsi la 13 a Champions ( su 63 disputate, 28 volte italiane in finale: 11 Milan, 9 Juve, 5 Inter, 1 Fiorentina, Roma e Samp) , fornirebbe di certo esilarante materia di sollazzo ( soprattutto) adversus gli uomini di ( poca) fede.

L’ULTIMA TENZONE EUROPEA.

E CHI LI LEGGE PIU’? E poi c’è chi si lamenta che nessuno legge più i giornali. Quotidiani in primis. I quali, se non andiamo errati, tra l’altre cose, non usan più indicare le loro tirature, visto che ( si dice) sono talmente crollate che perfino i ‘monumenti storici’ dell’editoria giornalistica non hanno più un gran appeal, o giù di lì, presso l’opinione di massa.

Stessa sorte sembra toccare anche altri media, come le tivù generaliste, con i loro ‘logori’ prodotti giornalistici ( tg, rubriche, inchieste etc), che arrancano in fatto di ascolti a favore, è tutto da ridere, di quei social che pur tra limiti e falsità attirano ad ogni ora di più utenti in ogni dove.

E anche di qualsiasi risma, ma questo poco conta. Quel che conta è l’abisso che ( sembra) scavarsi sempre più profondo, tra un ‘ prodotto meditato’ ed un altro ‘ improvvisato’. Tra uno ‘professionale’ e l’altro ‘ alla spera in Dio‘. Dove vero e falso, incredibilmente, si danno il braccetto. Se serve all’uopo, anche cinicamente. Cercare qui una spiegazione sul tutto è affare davvero improbo. Certo è che, anche stando all’impressione più che all’approfondimento, come si fa accettare giorno dopo giorno dette ‘ comunicazioni’ costantemente negative, spesso catastrofiche, tranquillamente stressanti ? Già, come fare?

Basti infatti ‘ imbraccare’ un quotidiano qualsiasi, anche di quelli storici, per farsi passare la voglia di tornare ad acquistarlo il giorno dopo.Donde si legge: ” Bankitalia lancia l’allarme. Fuga di capitali esteri dai Btp, famiglie più povere con lo spread alto. Conte da Junker, gli ha chiesto ( b0ntà sua) sei mesi di tempo… ovvero un po’ di elasticità ( per questo povero nostro Paese alla canna del gas) “, etc …

A ns modesto avviso, per quel che si pote ammirare stando seduti su un divano, col rischio d’errare come i tanti sperduti milioni di abitanti del Belpaese, qui, non c’è in arrivo nessuna tragedia, se non quella già arrivata, purtroppo da tempo, e dunque oramai ampiamente stabilizzata , una volta occupato in due o tre lustri ogni anfratto della vita pubblica e privata, con classi dirigenti non in grado di svolgere i ruoli a cui, con scarsa umiltà e assente autocritica, esse aspirano. Senza ‘freno’ alcuno, manco quello giudiziario. Qui, purtroppo, questioni di genere contano poco o nulla, perchè uomini o donne che siano alla fin della tenzone non modificano lo stato delle cose.

Costringendo anche i migliori ( e le migliori) a funger da spettatori( spettatrici) inermi, inutili: viviamo infatti in un Paese meraviglioso, dai ‘ depositi’ storici, artistici e culturali ineguagliati, dalle odierne enormi potenzialità anche in settori dove meno lo si crede, eppure, finito in mano a ‘ nocchieri’ che tutto sanno fare fuorchè ‘condurre’ in porto sicuro la bella nave.

( Forse) è ( anche ) per questo che qualche arrogante e rozzo ’ barbaro’ d’Oltralpe si sente ‘ in dovere’( anima pia) di venirci ad indicare ( giorno e notte) la ( sua) giusta rotta.

Novità stadi. Finalmente qualcuno ( e qualcosa) si va muovendo. Il presidente Fgci, dicono, ma anche i patron di Milan e Inter. Obiettivo: mettere mano al mitico Santo Siro, a patto però che la concessione comunale s’allunghi ad ( almeno) un secolo. Per consentire un insediamento ‘ lungo‘ e ‘ credibile‘ di ( almeno) una delle due proprietà.

Nel frattempo, ancora convalescenti, ci siamo andati a scornare con i portoghesi per il primo posto Nations League. Ma con un altro pareggio, non abbiamo potuto altro che lasciar loro il passaggio alla fase finale. La vittoria, successiva, in amichevole, con gli Usa ( 1-0), poco o altro ha aggiunto alla banda del Mancio, Che tutto sa fare fuorchè mettere la palla nella rete altrui.

Speriam soltanto che quanto si va dicendo circa il ritorno del Balo in azzurro, quello un po’ grassoccio operante in Ligue, faccia parte delle innumerevoli amenità di cui è zeppa la stampa sportiva.

Da segnalare infine qualche serio problemino per un’altra celebre ‘ creatura calcistica‘ dei qataregni. Questa volta infatti a finire sotto la lente della ‘ giustizia sportiva europea’ , e perfino dell’indagine giornalistica, c’è il Psg, che avrebbe come metodo il ‘ reclutamento di ragazzi suddivisi in base al colore della pelle’. Ma del Psg e dell’altra squadra qataregna, il City, operante in Premier, ’ neo paese pedatorio dei balocchi’, unitamente al Chelsea dell’oligarca russo in cerca di altra residenza non inglese, parliamo ( esaurientemente) in altra parte del nostro ‘foglio’.

RAMOS: ‘ TRATTATO’ O NO? Le carte di ‘Football Leaks’ portate alla luce da Dei Spiegel e Mediapart hanno rivelato la positività di Sergio Ramos dopo la finale del 2017, quella di Cardiff vinta contro la Juve. Dalle mail intercettate emerge che nel corpo di Ramos c’erano tracce di desametasone: ha proprietà antiinfiammatorie e pur essendo proibito può essere consumato per via intramuscolare lontano dall’evento, fino a 24 ore dalla gara.

Però dev’essere dichiarato nella scheda che il medico del club compila al test post partita, e a Cardiff il medico del Madrid indicò un altro medicinale della famiglia dei glucorticoidi, il Celestone cronodose ( proibito) specificando che nel pomeriggio della vigilia aveva fatto due iniezioni a Ramos nella spalla e nel ginocchio sinistri per calmargli i ori dolori derivati da problemi cronici ( mai resi pubblici in questa portata) agli arti in questione.

” Mi sono sbagliato in clima di euforia che ci circondava, nella sala antidoping entrarono anche il re Juan Carlos e il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy” ha scritto il medico. L’Uefa ha rimproverata il dottore ma ha dato per buona la giustificazione, inviata via mail dal giocatore in allenamento a propria discolpa”.

Scontata, a questo punto, la difesa della Casa Blanca, che ha definito come ’ carenti di qualsiasi sostanza’ altre due irregolarità emerse: dopo una partita col Malaga dello scorso aprile Ramos si sarebbe fatto la doccia prima di andare all’antidoping, cosa proibita perchè il giocatore non deve mai separarsi dall’uomo dell’antidoping. Gli agenti Uefa avrebbero ceduto accettando che a a fare prelievi a 8 dei 10 giocatori sorteggiati non fossero loro ma il personale del club, cosa che invaliderebbe le prove stesse.

( Filippo Maria Ricci, corrispondente da Madrid, sabato 24 novembre, da ‘ La Gazzetta dello sport‘)

E mentre Toto Wolff, il capace manager Mercedes di bianco ( sempre) vestito come da addetto di corsia d’ospedale o di laboratorio analisi, si svela a Sky, spiegando poco o nulla sul come sia riuscito a far vincere il suo pilota, bravo, bravissimo, ma pur sempre adagiato su un auto per ( lunghi tratti) inferiore alla ‘ rossa’ rivale, zampilla anche quel diabolico catalano che cade senza cadere il quale, finalmente, bontà sua, è riuscito a togliersi il casco davanti al Maestro dei Maestri di quella disciplina.

‘Alla soglia dei quaranta- ha ammesso l’indistruttibile catalano – non è da tutti fare quello che Valentino ha fatto nell’ultimo Gp. Dove, per un soffio, grazie al solito catorcio che gli hanno affibbiato dal primo Gp, non è riuscito a tenermi a bordone fin al termine della gara. A lui la mia ammirazione. A lui l’onore delle armi’.

Giusta ammissione, anche perchè a dare esami, a stabilire lauree, non sono altri, ma ( soprattutto) il Maestro di Tavullia. Scelto dal dio delle moto per spiegare agli uomini misteri e malie di uno sport ( assai) difficile e ( costantemente) periglioso.

I NOSTRI ARRANCANO, GLI ALTRI VOLANO. Gli sparuti lettori abituali di ‘Cronaca dal divano’ si sono spesso imbattuti nelle in interrogativi diversi e tutti tesi a far chiarezza senza tener bordone alcuno su ( taluni) momenti, storie e personaggi dello sport. A volte, con toni (volutamente) ironici e ( forse) anche un po’ bizzarri. E tuttavia cercando di mettere in risalto ‘cose‘ che, tra chi ‘ vive‘ ( appassionatamente) lo sport ( e non solo quello) al di qua dei luoghi riservati agli addetti ai lavori, non collimano affatto con quelle di chi i lavori li segue quotidianamente e ( più o meno) direttamente. Per mestiere. Ad esempio, veder su un campo verde da calcio correre uomini come cavalli all’ ippodromo, solleva perplessità. Tante. Troppe.

Anche perchè chiunque, sprovveduto o meno che sia nella pratica sportiva, sa che ad ogni sforzo ( soprattutto) continuo e frenetico, devono ( per forza di cose umane ) corrispondere momenti di ‘ riposo‘, di ‘ recupero‘, di ‘ricarica‘. Cosa che ( francamente) non notiamo ( nella buona parte) delle prestazioni sportive odierne, calcio in primis, e calcio d’Iberia o d’Albione addentrandoci ancor più in particulare.

E mentre da quelle parti si vola, i nostri arrancano. Onde per cui, pur avvalendoci di tecnici di prim’ordine, è oramai da qualche anno, che i corridori ci hanno fatto accomodare in seconda o terza fila. Le ’cose’ vanno, di nuovo, cambiando. E anche le nostre stanno tornando avanti.

Una, poi, tra le altre, si è ( talmente) ristrutturata ( al punto) da (ri)cominciare ad insediare le posizioni di vertice, tanto che se (ri)cominciasse a (ri)portar nella sua illustre bacheca la ‘ Coppa dalle grandi orecchie’ nessuno si maraviglierebbe più di tanto.

Ma questa volta non è questo il punto su cui concernere. Di corse ( e sottinteso) di doping parleremo più avanti. Anche perchè ( al momento) ai margini di qualche trafiletto di giornale ‘trapela’ ( soltanto) un caso di doping ’ che coinvolgerebbe un plurivincitore diChampions’. Spiraglio significativo, diremmo inconsueto, ma che restando isolato poco o nullo contributo porterebbe alla angosciante quaestio che assilla lo sport mondiale. In ispecie, il bel gioco del pallone.

E veniamo al recente ‘ caso‘. Di cronaca. Visto che qualcuno mescolano carte s’è preso la briga di chiarire un poco chi siano ( in realtà ) quegli ‘spendaccioni’ tanto prodighi nel sperperare danari ai quattro venti. Fiumi di danari. Esempio: 1,8 mld dal Qatar al Psg in sette anni; 2,7 da Abu Dhabi al Manchester City, ( forse) bypassando i paletti del fair play per evitare di essere estromessi dalle competizioni.

Il tutto, ovvio, con qualche protezione ad hoc. Sulle rivelazioni ( ancora) alle prime pagine, tutto ( come s’usa dire) va accertato. Certo. Ma prima che anche questa sfumi come raffica di vento nel deserto, ce ne vorrà. Perchè le ’carte‘ in possesso son già eloquenti.

E tuttavia, al di là di tutto e tutti, inchieste giornalistiche o meno, vertenze giudiziarie ventilate o no, l’immissione tracotante di tanto danaro ( soprattutto) dalle steppe e dai deserti non ha fatto (di certo) il bene del calcio, dello sport, d’Europa.

Rivelatasi ancora una volta bramosa e fragile. E ( nella circostanza) esposta agli assalti che ( in questi anni) possono giungere dai loci più disparati. Che chiamano emergenti, vogliosi come sono di comperare tutto e tutti, ma che di fatto poco o nulla hanno a che spartire con l’odore e il colore che il Vecchio continente ha da sempre dato allo sport, al calcio, e ( più in generale) al modo di vivere eventi agonistici socializzanti e festosi.

POLITICA & SPORT. GOVERNO&CONI. Ma che starebbe succedendo al vertice dello sport italiano? Nella legge di Bilancio da approvare ( si dice) entro fine anno, c’è la riforma del sistema sportivo. ‘Sport e salute’ sostituirà la ‘Coni servizi’ e avrà 370 mln ( 260 mln per le Federazioni), mentre al Coni resterebbero ‘ solo’ 40 mln da ripartire.

Si vociferava nel giorni scorsi sull’arrivo di novità importanti sul tema e queste sono arrivate. A mo’ di terremoto, però, perchè di un cambio di rotta come questo in pochi avevano avuto il sentore. In pratica si (ri)passa alla gestione statalizzata dello sport nazionale. Un po’ come in Francia ( che però ci sta ripensando) e in Spagna ( dove la dipendenza è dal ministero Cultura, Educazione e Sport).

Con quali pro e contro? Al momento i più diretti interessati, il sottosegretario Giorgetti e il presidente Coni Malagò, se ne stanno cauti (forse) per ripensare con calma al faccia a faccia sortito poche ora fa. Qualche Federazione, poi, sia pure ancora in fase di sbigottimento, spera, all’italiana, di ricavare un qualche tornaconto dall’epocale ritorno dello sport in mani statuali. Che dire, che pensare?

Per quel che ci concerne, col solito spirito fuor di cordata, più che giudizi ci sentiam di manifestare un timore. Il timore che , come si va ormai facendo un po’ per tutto quel che riguarda le buone cose nostrane, esempio, come per alcune grandi opere praticamente bell’e pronte ma già in procinto d’essere dismesse dalla furia irragionevole dei ‘ no’, onde per cui ci assale il sospetto che, ancora una volta, più che ad ammodernare per semplificare, qui, ci si vada a (re)infognare nei soliti giri di parole e buone intenzioni che a tutto preludono fuorchè ad un sereno e proficuo futuro. In breve: lo sport azzurro naviga niente male ? Ma sì, incasiniamolo: sennò, che gusto c’è?

Nel frattempo siamo volati a Tokio a presentare la nostra candidatura per le Olimpiadi della neve edizione 1926. La ‘ presentazione’ ha ottenuto un positivo riscontro, speriamo bene.

MISTER CAPELLO. Chissà se mister Capello, che fino a qualche mese fa, era convinto che il nostro Campionato fosse ‘ per nulla o poco allenante‘, ha rimirato con attenzione l’aspro contendere offerto alla Signora dal gagliardo Empoli? Di gran lunga ben più ostico di quello messo in campo nel mitico Old Trafford al terzo turno Champions, per di più dalla squadra più ricca e valutata al mondo, guidata da uno di quei mister più pagati e capaci al mondo, e però annichilita ( per un tempo intero) da un assetto di gioco davvero autorevole e sconcertante.

E inoltre, chissà se ha potuto ben rimirare, oltre allo United, anche altre due big della celebrata Premier ( Tottenham con la Beneamata e Liverpool con la Lupa ) uscir genuflesse dal confronto contro le nostre ? Chissà? Forse starà già pensando di rivedere ( velocemente) le sue ( ingenerose) valutazioni. Forse, perchè qui, nel Belpaese, saccenze e pregiudizi son duri da scardinare. Per quel che ci riguarda, ribadiamolo ancora una volta, ovviamente dalla nostra amena posizione, il nostro calcio appare in uno stato d’indigenza grave ma non irrisolvibile. E’ malato ma non cadavere. Soprattutto se si riuscirà a dargli un governo stabile e intelligente, e a rifare ( o costruire ex novo) in tempi brevi impianti ( o stadi) accoglienti ed adeguati al moderno fruire.

Non sciocchezzuole, queste, senz’altro, ma neppure imprese tanto astruse quanto l’ andar a far presenza umana sul pianeta Giove.

E allora diamoci da fare, senz’altri alibi, superflui, inutili, anche perchè quella voce che riguarda i ‘ diritti televisivi esteri‘ che sta facendo più ricca la già ricca Premier, potrebbe, offrendo noi al meglio il nostro straordinario e originale ‘prodotto‘ calcistico-sportivo, colmare e di non poco quel gap che attualmente ci assilla.

Mentre nel ranking Uefa siamo in fase di sorpasso, visto che ( con questo trend) ci stiamo attestando poco sotto la Liga, al secondo posto in Europa. E anche questo si dica al giovin Chiesa, speranza viola, che senza ascoltare il saggio Batistuta, leggenda viola, parla della Premier come Pinocchio dopo i racconti che fatti da Lucignolo sul ‘paese dei balocchi.

IL DERBY DEI DERBY. Flash back. Dunque ” … La mi bèla Madunina, ti te dòminet Milan …”, è risuonata a Milano e pei cinque continenti. Visto che il ’ meraviglioso derby’ è stato visto da centinaia di milioni di persone sparse sul Pianeta. Del resto, in quel di Santo Siro, infatti, quando rosso e nero azzurri scendono in accanita tenzone, non si perpetua altro che una centenaria storia, alla quale ( in tempi diversi) ha partecipato ( come ebbe a dire il buon Boban )’ la gran parte dei dei più grandi calciatori che hanno calcato un rettangolo verde da gioco del calcio‘.

E questo, per andare ad omaggiare ( anno dopo anno) la raggiante Madonnina con titoli e trofei, come in nessun’ altra parte ( o quasi) del Mondo. In tutto: 10 delle 62 Champions ( 16 finaliste), 36Scudetti del Campionato più difficile al Mondo oltre ad una miriade di altri titoli e titoletti che fan di quel mitico impianto un pantheon del calcio.

