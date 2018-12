Cesena. Primi fiocchi di neve. Il Comune ha pronto il ‘Piano neve 2018/19′. Il contributo di tutti.

caduta neve e ghiaccio014

CESENA. I primi fiocchi hanno cominciato a cadere in collina e anche Cesena potrebbe essere interessata da precipitazioni nevose. Secondo le previsioni meteo, dovrebbero essere episodi di lieve entità (probabilmente solo nevischio misto a pioggia). Ma, in caso di necessità, l’Amministrazione comunale di Cesena è pronta ad affrontare l’ arrivo di neve e ghiaccio, sulla base del piano neve messo a punto per l’inverno 2018-19.

“Quando si parla di neve, a Cesena, non si può fare a meno di pensare quello che accadde con il nevone del ‘12 – commentano il sindaco Paolo Lucchi e le assessore Francesca Lucchi e Maura Miserocchi –. Per fortuna, un’emergenza simile non si è riproposta negli ultimi anni, ma abbiamo fatto tesoro di quella situazione eccezionale per rendere più efficiente la nostra capacità di risposta, pur tenendo conto delle risorse a disposizione.

Ad esempio, negli ultimi anni abbiamo progressivamente rafforzato il parco – mezzi che oggi conta su più di una settantina di spartineve e spargisale. Ma abbiamo anche migliorato il flusso informativo verso i cittadini, con l’attivazione degli sms della Protezione civile, che permettono di ricevere, in tempo reale, sul telefoni l’avviso di preallarme o allarme non solo per quanto riguarda la neve, ma anche per altre criticità ambientali. Conoscere l’evolversi di una situazione è fondamentale per adottare i comportamenti più adatti, per questo, invitiamo tutti i Cesenati ad aderire a questo servizio”.

Di seguito le principali informazioni contenute nel Vademecum neve 2018/2019

Nella pagina, foto di repertorio precedente nevicata in centro storico Cesena

COSA FA IL COMUNE

Il principale compito del Comune è di mantenere libere dalla neve e dal ghiaccio le strade comunali (circa600 km).

Il servizio viene svolto sia con mezzi del Comune, tramite il settore Infrastrutture e Mobilità, sia attivando le ditte con le quali è convenzionato. Il numero di spartineve a disposizione è di 67 + 5 adibiti a pulizia parcheggi per un totale di 72, comprensivi di 6 mezzi spandisale. Vi sono inoltre, presso il magazzino cantonieri, altri 2 mezzi spandisale comunali, che possono essere utilizzati in caso di guasti o interventi minori .

IN CASO DI NEVE

Le priorità

Ogni intervento viene definito tenendo conto dell’intensità e della durata della precipitazione, della temperatura, della presenza di vento e pioggia, ecc.

Gli spartineve entrano in azione solo quando si è depositata a terra una quantità di neve sufficiente per poter essere portata via dalle pale dei mezzi.

Il programma di lavoro prevede che si intervenga prima di tutto sulla viabilità principale per essere poi, eventualmente, esteso alla viabilità secondaria.

L’organizzazione

Per una migliore organizzazione, il territorio comunale è stato suddiviso in 48 zone e ciascuna di esse è stata assegnata ad un operatore con mezzo dotato di lama spartineve.

Fanno eccezione le zone corrispondenti ai percorsi principali della città (via Emilia, via Romea e Dismano, circonvallazione Pievesestina e limitrofe, via Spadolini, Assano, Cervese, Madonna dello schioppo e Cerchia di Sant’Egidio): qui sono previsti due mezzi che lavorano in coppia (a volte affiancati, a volte partendo da punti diversi).

(via Emilia, via Romea e Dismano, circonvallazione Pievesestina e limitrofe, via Spadolini, Assano, Cervese, Madonna dello schioppo e Cerchia di Sant’Egidio): (a volte affiancati, a volte partendo da punti diversi). Quattro mezzi sono utilizzati per liberare dalla neve i parcheggi e l’area del mercato , un mezzo è destinato agli interventi sulle strade più strette e uno è adibito alle piste ciclabili.

sono utilizzati per liberare dalla neve , 5 mezzi operatori sono utilizzati unicamente sui percorsi stradali con sovrappassi e sottopassi, in modo da rendere più frequente il passaggio in questi punti critici.

Inoltre

L’ufficio Verde pubblico del Comune tiene sotto controllo le alberature pubbliche per intervenire in caso di problemi alla viabilità derivanti da forti carichi nevosi sugli alberi. In particolare sono sorvegliate quelle poste lungo i viali alberati, all’ingresso delle aree scolastiche, nei passaggi pedonali.

Il personale ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado provvede: alla rimozione della neve e allo spargimento del sale/segatura/graniglia nei passaggi di accesso e di collegamento fra la pubblica via e l’ingresso dell’edificio (il Comune ha già provveduto a dotare di pale, sale e segatura tutti gli edifici scolastici di sua competenza); in caso di chiusura delle scuole , a essere presente nei luoghi di lavoro il giorno prima della riapertura delle stesse, verificare il normale funzionamento degli impianti e dell’arrivo dell’acqua sanitaria, segnalare eventuali anomalie all’ufficio edilizia scolastica.

e di collegamento fra la pubblica via e l’ingresso dell’edificio (il Comune ha già provveduto a dotare di pale, sale e segatura tutti gli edifici scolastici di sua competenza); , a essere presente nei luoghi di lavoro il giorno prima della riapertura delle stesse, all’ufficio edilizia scolastica. l’Ufficio Edilizia Scolastica, servendosi di ditte convenzionate, provvede a mantenere sgombri dalla neve i marciapiedi limitrofi alle scuole e aiuta il personale scolastico, laddove la distanza dell’edificio dall’ingresso è notevole, a ripulire i percorsi interni, mentre volontari della Protezione civile possono essere impiegati per interventi sui percorsi del centro cittadino e di accesso al centro (pedonali Osservanza, Cimitero, Stazione, sottopassi, ecc…)

In caso di ghiaccio

I trattamenti antighiaccio sulle strade comunali sono effettuati dal settore Infrastrutture e Mobilità utilizzando 6 mezzi spandisale che entrano in azione non appena se ne presenta la necessità. Se la presenza di ghiaccio si protrae nel tempo, i mezzi proseguono la loro opera secondo turni prestabiliti.

Sulle strade

la priorità d’intervento è riservata a viadotti e cavalcavia, alle strade collinari o cittadine con pendenza rilevante e alla zona Ospedale, oltre che alle principali vie cittadine di scorrimento.

Inoltre

Il personale operativo del settore Edilizia pubblica si occupa prioritariamente dello spandimento di sale presso tutti gli edifici pubblici (Sedi comunali, Pretura, Biblioteca, Teatro, ecc…) e del controllo delle alberature pubbliche, mentre volontari della Protezione civile possono essere impiegati per interventi sui percorsi del centro cittadino e di accesso al centro (pedonali Osservanza, Cimitero, Stazione, sottopassi, ecc…)

Il contributo di ogni cittadino

Intorno alla propria casa o alla propria attività

Anche i privati cittadini (proprietari, affittuari, amministratori, titolari di negozi e attività) possono dare un contributo importante alla sicurezza di tutti compiendo alcuni interventi che aiutano la collettività ad affrontare le inevitabili difficoltà.

Ad esempio:

mantenere sgombri dalla neve e dal ghiaccio i marciapiedi, i passi carrai e gli spazi davanti all’ingresso della propria casa, del proprio negozio, della propria attività, per consentire il transito dei pedoni; in caso di gelate devono preoccuparsi di spargere segatura, sabbia, sale, ecc.

della propria casa, del proprio negozio, della propria attività, per consentire il transito dei pedoni; in caso di gelate devono preoccuparsi di spargere segatura, sabbia, sale, ecc. Se non c’è il marciapiede, ripulire l’area pubblica lungo l’intero fronte della proprietà per almeno un metro di profondità.

della proprietà per almeno un metro di profondità. Rimuovere i blocchi di neve o di ghiaccio da tetti, gronde, balconi e terrazzi e da tutte le altre sporgenze degli edifici di propria competenza che si affacciano su suolo pubblico.

e da tutte le altre sporgenze degli edifici di propria competenza che si affacciano su suolo pubblico. Analogamente, liberare dalla neve le proprie piante con rami che sporgono su aree di pubblico passaggio .

. Raccogliere la neve in modo che non invada la carreggiata, senza accumularla a ridosso dei cassonetti e senza ostruire i pozzetti stradali. Ovviamente, la neve asportata da aree private non può essere buttata sulla strada, ma va trasportata altrove o, almeno, sistemata in modo che non invada la carreggiata.

In auto

Per affrontare neve e ghiaccio, gli automobilisti devono munire la propria auto di pneumatici adatti (gomme da neve o gomme termiche) o viaggiare con catene a bordo, pronte per l’uso.

Come comportarsi se nevica (o sta per nevicare)

Ogni nevicata è diversa dalle altre, a causa di vari fattori, naturali e umani: l’intensità della precipitazione, la temperatura, l’orario in cui si verifica, la durata. Quindi, quando si prospettano previsioni meteo avverse, la prima cosa da fare è di tenersi sempre aggiornati sulla situazione attraverso i mezzi di comunicazione e sul portale Allerta Meteo Emilia-Romagna https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/

Comportarsi con la massima prudenza . Uscire di casa solo se necessario e, se possibile, evitare di mettersi in viaggio in orari critici : oltre a risparmiare problemi, eviterà di intralciare le operazioni di pulizia.

. e, se possibile, : oltre a risparmiare problemi, eviterà di intralciare le operazioni di pulizia. Ridurre al minimo l’uso dell’automobile , non utilizzare motocicletta o bicicletta e preferire i mezzi pubblici.

, e preferire i mezzi pubblici. Se possibile, parcheggiare l’auto in spazi privati (cortili, garage) e non lungo le strade principali ed in aree pubbliche, per agevolare la rimozione della neve ed eventuali interventi di soccorso.

(cortili, garage) e non lungo le strade principali ed in aree pubbliche, per agevolare la rimozione della neve ed eventuali interventi di soccorso. Non parcheggiare mai sotto gli alberi (da evitare specialmente i pini), per non rischiare i danni provocati dalla caduta di rami spezzati dal peso della neve.

(da evitare specialmente i pini), per non rischiare i danni provocati dalla caduta di rami spezzati dal peso della neve. Meglio non camminare vicino agli alberi. Se non se ne può fare a meno, usare la massima cautela: c’è pericolo che possano cadere rami pericolanti e – soprattutto in fase di disgelo – blocchi di neve. Da evitare i parchi cittadini , perché sono gli ultimi ad essere puliti e messi in sicurezza (il settore Verde Pubblico dà la precedenza agli interventi sulle alberature stradali, nelle aree scolastiche e nei cimiteri).

Se non se ne può fare a meno, usare la massima cautela: c’è pericolo che possano cadere rami pericolanti e – soprattutto in fase di disgelo – blocchi di neve. , perché sono gli ultimi ad essere puliti e messi in sicurezza (il settore Verde Pubblico dà la precedenza agli interventi sulle alberature stradali, nelle aree scolastiche e nei cimiteri). Potare le alberature private che in qualche modo, a causa del peso della neve, possono danneggiare o interrompere le reti aeree di elettricità, telefono.

Fare particolare attenzione quando si transita da sottopassi, cavalcavia, incroci e rotonde .

. Il sale scioglie ghiaccio e neve se hanno spessore limitato. In caso di forti nevicate, quindi, prima di spargere il sale, occorre rimuovere quasi completamente la neve. Il quantitativo di sale deve essere proporzionato: indicativamente, 1 kg di sale è sufficiente per 20 mq di superficie. Attenzione a non distribuire il sale in prossimità delle piante.

Attiva il servizio di informazione sms della Protezione Civile di Cesena

Il Comune di Cesena ha attivato un Servizio di allertamento tramite messaggistica cellulare (SMS), al quale tutte le famiglie sono invitate ad aderire. Tale servizio, infatti, permette di ricevere, in tempo reale, SMS di avviso (preallarme o allarme) su criticità ambientali, per le quali è determinante informare tempestivamente i cittadini raggiungendo, in caso di emergenza, ogni nucleo famigliare.

Aderire al Servizio di SMS è molto semplice e si può fare in uno dei seguenti modi

- on line, collegandosi alla pagina del sito web del Comune di Cesena

https://servizi.unionevallesavio.it/applicazioniweb/sms_protezionecivile/

- oppure compilando il modello di adesione cartaceo presso lo Sportello Facile del Comune di Cesena

I numeri del Comune a cui rivolgersi per segnalazioni o informazioni

- Centralino Comune di Cesena: 0547/356111

- Centralino Polizia Municipale: 0547/354811

- Settore Infrastrutture e Mobilità (Ufficio Cantonieri) 0547/356375-356376 – per informazioni relative a strade e viabilità – i numeri sono normalmente attivi in orario di ufficio, vengono comunque attivati durante le nevicate

- Ufficio Protezione civile 0547-603511/603512/603513 e 0547/356365/356364 – i numeri sono normalmente attivi in orario di ufficio, verranno attivati 24 ore su 24 unicamente in caso di stato di emergenza

