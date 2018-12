Lugo. La Rocca si trasforma nel ‘ Catello incantato di Babbo Natale’. Con tanti elfi e principesse.

Pasquale Montalti e Alessandra Scotti, Lugo, 13 dicembre 2018

LUGO. Sabato 22 e domenica 23 dicembre la Rocca di Lugo si trasforma nel ‘Castello incantato di Babbo Natale’. Per due giorni la Rocca lughese accoglierà dalle 10 alle 19 i visitatori con un percorso interattivo tra fiabe e Natale, in cui sarà possibile incontrare elfi e principesse, viaggiare attraverso portali magici, scoprire i segreti del Polo Nord. Non mancherà ovviamente Babbo Natale, a cui i bambini potranno raccontare desideri e consegnare la loro letterina.

L’inedita iniziativa è stata presentata in conferenza stampa giovedì 13 dicembre dall’assessore comunale alla Promozione urbana Pasquale Montalti e da Alessandra Scotti di ‘FEshion Eventi’.

COMMENTO. “Quest’anno arricchiamo il Natale di Lugo con un’iniziativa pensata per la gioia dei bambini e delle loro famiglie – ha dichiarato l’assessore Pasquale Montalti -. Dopo l’esperienza molto positiva di aprile, quando con Lugo Fantasy abbiamo portato in Rocca il mondo di Harry Potter, ora alcune stanze della residenza municipale si trasformeranno in luoghi incantati ispirati all’atmosfera del Natale, per far vivere a tanti bimbi un’avventura unica. Abbiamo accolto con piacere la proposta di FEshion Eventi, che non comporta nessun onere da parte del Comune, e rappresenta anzi un’occasione di far conoscere a tante famiglie la nostra affascinante residenza municipale”.

La partecipazione è su prenotazione e verrà garantito l’ingresso ad un massimo di 80 persone per ogni turno. Per accedere al percorso bisognerà presentarsi 10 minuti prima dell’orario di entrata all’ingresso Monumentale del Castello.

È previsto un ingresso ogni ora, dalle 10 alle 19 il sabato e dalle 10 alle 18 la domenica. Il costo del biglietto è di 10 euro per i bambini dai 12 anni in su e 8 euro per chi ha tra i 2 e gli 11 anni. I bambini sotto i 2 anni entrano gratis. I bambini al di sotto dei 12 anni non potranno entrare da soli, ma devono esser sempre accompagnati; viene inoltre richiesto l’ingresso di almeno una persona adulta ogni cinque bambini. Il biglietto comprende ingresso al percorso, spettacolo, laboratorio per i bimbi con realizzazione di un gadget da portare a casa e cioccolata calda.

È possibile prenotare la visita al ‘Castello incantato di Babbo Natale’ esclusivamente online al link https://tinyurl.com/ycvlo3u2. Al momento della prenotazione occorre specificare giornata e orario scelti e il numero di adulti e bambini presenti.

Ti potrebbe interessare anche...