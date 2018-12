Santarcangelo d/R. Ok al miglioramento sismico dell’ala della elementare 'Pascucci' su via Verdi.

SANTARCANGELO d/R. Dopo gli interventi che hanno interessato la parte che si affaccia su piazza Ganganelli nel 2009 per un importo di 700mila euro e sul lato di via Giordano Bruno nel 2016 per una spesa di 300 mila euro, prende dunque il via l’iter per dare corso ai lavori sul corpo edilizio di via Verdi la realizzazione dei quali è prevista nell’estate 2020, per non intralciare il normale svolgimento delle lezioni durante l’anno scolastico.

Nel dettaglio, i lavori di restauro e risanamento conservativo per il miglioramento sismico dell’ala e conseguentemente dell’intero edificio scolastico, saranno realizzati mediante tre tipi di intervento. Il primo permetterà di migliorare il comportamento d’insieme del fabbricato mediante l’inserimento di tiranti metallici ancorati alle murature portanti con capochiavi a piastra e la realizzazione di un graticcio di travi e tiranti metallici nei solai.

Quest’ultimo intervento risponde anche al secondo scopo, cioè quello di sopperire alle insufficienze statiche dei solai di piano. Infine, saranno rinforzate le murature presenti con riparazioni localizzate e ricostruita la compagine muraria con l’obiettivo di perfezionare il flusso dei carichi in fondazione e accrescere la capacità sismica delle pareti murarie.

COMMENTO. “Con i lavori che interesseranno l’ala che si affaccia su via Verdi – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Sacchetti – completiamo il miglioramento sismico della scuola Pascucci grazie a un investimento in parte coperto dalla Regione per 300.000 euro e dall’Amministrazione comunale per la restante parte.

Complessivamente, una volta realizzato quest’ultimo intervento, l’investimento per aumentare la sicurezza strutturale dell’edificio ammonta a circa 1.500.000 euro. A questo importo si aggiungono 125mila euro per il progetto di efficientamento energetico della Pascucci, del Municipio, della vecchia e nuova Biblioteca e 110.000 euro per il progetto di riqualificazione ‘Era un parcheggio’ che ha ampliato il cortile della scuola”.

