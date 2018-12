Rimini. Natale e Santo Stefano: feste, iniziative e spettacoli. Per giornate uniche e indimenticabili.

teatro galli IMG_4460

RIMINI. Natale e Santo Stefano a Rimini, tutte le feste, le manifestazioni, le iniziative gli spettacoli di giornate indimenticabili . Visite guidate alla scoperta della storia e degli spazi del teatro Galli.

Sono previste visite guidate al rinato teatro riminese per tutto il mese di dicembre nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica sia la mattina (alle 10.30 e alle 12), sia il pomeriggio (alle 15.30 e alle 17), con aperture eccezionali dal 26 dicembre al 6 gennaio.

Nelle giornate di spettacolo e di eventi particolari sono previste variazioni al calendario. Per prenotare la visita (al costo di 2 €) è possibile rivolgersi all’Ufficio relazioni con il pubblico in piazza Cavour o al numero 0541 704704, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 14 alle 17. L’iniziativa è rivolta anche alle scuole e ai gruppi, che invece potranno prenotare la visita contattando i Musei comunali (0541 704426/28) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Nel percorso di visita viene incluso anche il Museo archeologico multimediale del Teatro, un percorso museale che ripercorre la storia della città attraverso reperti, mosaici e apparati tecnologici innovativi. In futuro l’accesso al Museo sarà possibile indipendentemente dall’apertura della sala del Teatro. Info: www.teatrogalli.it

Fino al 6 gennaio- Natale a Castel Sismondo apre le porte ad un inedito Flower Market dedicato al Natale, firmato Giardini d’autore. Il pubblico può vivere un’esperienza magica, con suggestioni e colori unici, dove i materiali naturali si mescoleranno agli oggetti di arredo, alle luci e ai sapori delle feste natalizie trasformando il Castello in una fiaba moderna e romantica.

La residenza di Sigismondo, allestita a festa, diventa luogo di incontri, corsi e laboratori, toccando diverse arti, dalla decorazione alla pittura, dall’arte del ricevere ai corsi di giardinaggio, tante idee e ispirazioni all’insegna della bellezza e del verde. Non mancano attività per i più piccoli con uno spazio bimbi dedicato al mondo delle fiabe. Il Castello sarà aperto nei weekend: giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 19; sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 19. Ingresso libero.

Fino al 6 gennaio

piazza Malatesta, a lato del Teatro Galli

L’opera di Natale: la pista di pattinaggio

Una pista di ghiaccio per pattinare a disposizione di grandi e piccoli, che possono imparare a muoversi sul ghiaccio con l’ausilio dei tutor pinguini. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 22 circa; nei weekend e dal 23 dicembre al 6 gennaio dalle 10 alle 22 circa. Ingresso: 5 € con turni di 1 ora. 2 € per noleggio pattini. E’ possibile utilizzare anche i propri pattini.

Fino al 6 gennaio

Rimini, Marina Centro – Spiaggia Marina Centro (dal bagno 20 al 28A), Lungomare Tintori zona piazza Kennedy e viale Vespucci.

Rimini Beach Christmas Village

Tra la spiaggia, il Lungomare e viale Vespucci prende vita il nuovo villaggio natalizio nel cuore di Marina Centro: le luminarie, la Casa di Babbo Natale, dove lasciare la propria letterina, il Villaggio degli Elfi, la fabbrica del cioccolato, il grande gazebo delle feste per l’intrattenimento con giochi, tombole a premi, spettacoli e ristorazione, il mercatino natalizio a cura dei Comuni della Valmarecchia, sono solo alcune delle proposte che si potranno trovare nella splendida cornice del mare d’inverno. Nel gazebo delle feste si alternano intrattenimento e spettacoli per tutti tra cui alcuni comici da Zelig.

Sulla spiaggia si potrà ammirare anche il presepe ecologico costruito dai giovani dell’Associazione ONLUS Crescere Insieme, mentre sul lungomare sarà allestito il Santa Park, un vero e proprio Luna park con giostre per bambini dai 3 ai 12 anni. La passeggiata di viale Vespucci, illuminata da alberi di Natale, si trasforma in un profumato salotto Natalizio con casette che espongono prodotti enogastronomici tipici natalizi e spettacoli itineranti per grandi e piccini. Il 24 dicembre, vigilia di Natale, si fa festa dalle ore 15.00 con Babbo Natale e tante …sorprese dal cielo.

Dal 22 al 6 gennaio il Villaggio è sempre aperto dalle 10 alle 22 con Tombole (il ricavato andrà in beneficienza) tutti i pomeriggi e animazione.

Iniziativa a cura del Consorzio Spiaggia Marina Centro, in collaborazione con il Comitato Assovespucci e FIATS Animazione.

Ingresso libero con alcune iniziative a pagamento, il cui ricavato andrà devoluto in beneficienza (Ass. Crescere insieme e altre associazioni).

Info: www.riminibeachchristmasvillage.it

Fino al 9 marzo 2019

Rimini, Lungomare Tintori 11

Ice Village

Il Villaggio invernale a due passi dal mare si estende su una superficie di 1200 mq. tutto al coperto. Al suo interno due piste di ghiaccio per un totale di circa 700 mq, una per bambini alle prime pattinate e una per adulti. Nei giorni di Mecoledi, Venerdi e Domenica sono previsti corsi per bambini e adulti tenuti da maestri federali della scuola di pattinaggio “Roller Verucchio“.

L’area ospita anche un corner bar con dolci tentazioni. Immancabile l’animazione, in particolare nei week-end e nelle festività assieme alle Mascotte dell’Ice Village: Elsa, Olaf, Pingo, i folletti e tanti altri che andranno ad allietare le giornate sul ghiaccio accompagnate da musiche tipicamente natalizie. Nei giorni dei Natale, Capodanno e per la Befana, tanta musica, animazione, mascotte e trucca bimbi. In particolare il 6 gennaio i migliori pattinatori vestiti da Befana che si presentano all’Ice Village potranno pattinare gratis.

Accesso in pista e noleggio pattini a pagamento

Orario: dal lunedì al venerdì 14:30 – 23:00; festivi e prefestivi 9:30 – 23:30

apertura vacanze di Natale dal 22 dicembre al 6 gennaio 2019; 9:30 – 23:30

Info: 331 522 41 96 – 338 661 64 07 www.icevillagerimini.it - info@icevillagerimini.it

Fino al 6 gennaio

Miramare di Rimini, zona Via Oliveti

Natale a Miramare

Si accendono le luci del Villaggio di Natale a Miramare, dove grandi e piccini possono ammirare una scenografia magica e gustare specialità natalizie. Fino al 6 gennaio si può visitare la casa di Babbo Natale, dove, nei week-end, Babbo Natale in persona distribuisce dolci ai bambini. Qui si possono ammirare i presepi dei 5 continenti e il presepe del futuro e si possono fare fotografie sotto l’albero di Natale. Nei week-end vengono esposti prodotti natalizi, mentre il 31 Dicembre, si festeggia insieme il Capodanno con animazione e musica dal vivo, a partire dalle ore 22.00 (palco zona stazione).

Il 6 gennaio festa della Befana: dalle ore 16 animazione con le Befane che distribuiscono dolci sorprese ai bambini presenti. A cura dell’ Associazione pro-loco Miramare d’Amare. Info: www.facebook.com/prolocomiramare/

PRESEPI

La magia dei Presepi di Sabbia



Fino al 13 gennaio

Rimini Marina Centro, Lungomare Tintori 4, Bagno 3-4 Turquoise Beach Club

Presepe di sabbia a Marina Centro

La vita è un’opera d’arte

Sempre più grande in una nuova zona della spiaggia di Rimini, il Presepe di Sabbia di Marina Centro si estende su un’area coperta di circa 900mq. Qui come ogni anno si ripete la rievocazione artistica della Natività attraverso la magia della sabbia. Un presepe con gruppi scultorei a grandezza naturale, creato da abili artisti della sabbia, in perfetto stile classico a cui si aggiungono blocchi scultorei dai riferimenti storici e di attualità per un viaggio nel tempo alla scoperta dei segreti della creazione del Presepe illustrato dalle guide che accompagnano il visitatore durante il percorso spiegando tutte le fasi della costruzione e le tematiche delle sculture. L’area ospita anche un mercatino di artigianato “fatto a mano” con prodotti tipici natalizi.

Orario Presepe di Sabbia: dal lunedì al venerdì 14:30 – 19:00; festivi e prefestivi 09:30 – 20:00

Apertura vacanze di Natale dal 22 dicembre al 6 gennaio: 09:30 – 20:00 gruppi e scolaresche: 10:30 – 12:30 tutti i giorni solo su prenotazione

Ingresso Presepe €. 2,00 (escluso Bambini al di sotto di cm. 120)

Info: 331 522 41 96 - 338 661 64 07 www-icevillagerimini.it - info@presepedisabbiarimini.it

Fino al 13 gennaio

Rimini – spiaggia di Torre Pedrera, altezza bagno 65

Presepe di sabbia a Torre Pedrera

Anche quest’anno sulla spiaggia del bagno 65 di Torre Pedrera splendide sculture di sabbia sono create grazie al lavoro degli artisti della sabbia diretti e coordinati dal Comitato Turistico di Torre Pedrera. Alla sua dodicesima edizione il presepe, realizzato interamente con sabbia e acqua, ospita scene della tradizione da cui spunteranno i personaggi dei fumetti. A fianco del presepe, un caratteristico mercatino con prodotti tipicamente natalizi. Nel periodo delle festività, da Natale all’Epifania, non mancherà l’animazione e l’intrattenimento con Babbo Natale, la Befana e le ormai consuete tombole. Sabato 22 dicembre alle ore 14.30 arrivo dal mare di Babbi Natale con le moto d’acqua, con evoluzioni del Team Marina Jet Riders.

Orario: 9.15 – 12.45 e 14:30 Aperture straordinarie prolungate durante le festività.

Info: whatsapp 348.8702312 Facebook/Instagram: presepedisabbiatorrepedrera

Fino al 6 gennaio

Rimini, Castel Sismondo, Sala Isotta, ingresso laterale

Natale al Castello: la solidarietà nel cuore della città

16° Mostra dei Presepi dal Mondo

Una mostra di presepi unici ed originali realizzati in maniera artigianale dalle comunità migranti che risiedono nel territorio riminese e da artisti locali.

Nelle sale di Castel Sismondo, il tema della Mostra è “Viaggiare, incontrare, narrare”. Il viaggio come movimento necessario per uscire da sé stessi e incontrare l’altro, un’altra cultura, un altro modo di vivere la fede, un altro paese. Dunque, non solo una Mostra da vedere, ma un viaggio da fare per incontrare le varie comunità di immigrati che hanno preparato il lor presepe, ascoltare le loro storie, le favole che raccontano ai loro bambini, assaggiare i loro cibi.

È possibile prenotare visite guidate rivolgendosi a: migrantes©diocesi.rimini.it – cell. 329.9537234

Orario: tutti i giorni 9:30 – 12:30 15:30 – 19:00

domenica 23 dicembre

Rimini, Borgo Sant’Andrea, Piazza Mazzini

Presepe Vivente nel Borgo Sant’Andrea

Oltre 150 figuranti per il presepe vivente del Borgo Sant’Andrea a cui partecipano i bambini e gli adulti della comunità del quartiere. Il tema di quest’anno è ispirato a San Francesco. La rappresentazione si svolge nell’area di piazza Mazzini alle ore 15. Info: 0541 782212 (Parrocchia San Gaudenzo)

dal 25 dicembre al 6 gennaio

Rimini – Darsena

Presepe subacqueo

Il tradizionale Presepe del mare emerge dalle acque dando vita a uno spettacolo emozionante. Come ormai da tradizione, alle ore 17 del 25 dicembre viene portato a galla dai sommozzatori nella cerimonia di emersione del Presepe dalle acque prospicienti la Darsena, dove rimarrà a filo d’acqua per essere ammirato dal pubblico fino all’Epifania quando verrà nuovamente immerso. La cerimonia è resa possibile grazie alla collaborazione delle forze navali e della protezione civile. Info: 0541 29488

Fino al 6 gennaio

Rimini, Marina Centro – Spiaggia Marina Centro (dal bagno 20 al 28A)

Presepe Ecologico al Rimini Beach Christmas Village

Nel villaggio di Natale sulla spiaggia, si può ammirare anche il presepe ecologico costruito dai giovani dell’Associazione ONLUS Crescere Insieme.

Info: www.riminibeachchristmasvillage.it

Fino al 6 gennaio

Passerella galleggiante. Borgo San Giuliano

Presepe galleggiante e Presepe di lana di Borgo Natale

Passeggiando per il borgo è possibile ammirare un caratteristico presepe sull’acqua, allestito su una chiatta ancorata tra la nuova passerella galleggiante che collega le banchine di destra e di sinistra del porto antico, davanti allo splendido scenario del ponte di Tiberio e della nuova piazza sull’acqua. Il presepe galleggiante vanta statue dipinte a mano dall’artista locale Maroncelli ed è allestito dall’Associazione Commercianti del Borgo.

Proseguendo verso Piazza Vannoni, si può ammirare anche il presepe di lana realizzato dalle donne dell’Associazione Crisalide (Ass. donne operate Carcinoma mammario), un originale presepe tutto da ammirare sia all’aperto che all’interno della grande palla di Natale. La pallina quest’anno contraddistingue l’allestimento del Borgo dove le luminarie sono arricchite da grandi installazioni di palle raffiguranti le immagini dei pescatori che una volta abitavano il borgo e i vecchi manifesti della Rimini balneare, in un incrociarsi di presente e passato.

Fino al 6 gennaio

Rimini, l’Arco d’Augusto

Presepe all’Arco d’Augusto

Nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, si rinnova l’esposizione del presepe tradizionale, realizzato dai ragazzi dell’Associazione Sergio Zavatta Onlus, che vedrà come protagonisti i giovani stessi. Info: 0541 367121

MERCATINI

Fino al 24 dicembre

Rimini, Ponte di Tiberio

Fiera degli Alberi di Natale

al Ponte di Tiberio è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie

Fino al 6 gennaio

Rimini, Castel Sismondo, Sala Isotta, ingresso laterale

Natale al Castello: la solidarietà nel cuore della città

Mostra mercato del Commercio Equo e solidale promossa da Pacha Mama

Una mostra mercato di prodotti che sostengono progetti di sviluppo e solidarietà in oltre 180 paesi del mondo, realizzati nel rispetto delle persone e dell’ambiente, a cura di Pacha Mama. Vendita alimentari, artigianato e abbigliamento: viaggiare, incontrare e narrare, per ripercorrere le rotte coloniali con profumi e colori che portano lontano.

Orario: tutti i giorni 9:30 – 12:30 15:30 – 19:00

Fino al 6 gennaio

Rimini, Piazza Malatesta

L’Opera di Natale: Il Mercatino degli Artigiani

Un mercatino di Natale in stile Belle Epoque nel Villaggio degli Artigiani a cura di CNA.

Il mercatino è aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 20. Info: tel. 0541.760293 – 760211

Fino al 6 gennaio

Il Mercatino del Rimini Beach Christmas Village

Mercatino natalizio sulla spiaggia a cura dei Comuni della Valmarecchia

Info: www.riminibeachchristmasvillage.it

Fino al 6 gennaio

Rimini, Piazza Tre Martiri

Fiera di Natale

Il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e originali idee regalo. E dal 27 dicembre non possono mancare le calze della Befana che trasformano la piazza con un’esplosione di colori. Orario: intera giornata

Fino al 13 gennaio

Spiaggia di Rimini, bagni 3/4

Art’Ingegno – Mercatino artigianale

Mercatino di Natale presso il presepe di sabbia di Marina Centro, con prodotti dell’artigianato. Originali manufatti in legno, stoffa, vetro, lana, pannolenci, e materiali riciclati.

Info: www.icevillagerimini.it

Eventi giorno per giorno

sabato 22 dicembre

Rimini, Teatro Amintore Galli

Sagra Musicale Malatestiana – Musica da Camera

Per Giuseppe Verdi.

Baritono Luca Salsi, pianoforte Davide Cavalli con la partecipazione della soprano Gladys Rossi e mezzosoprano Anna Malavasi. Musiche di Giuseppe Verdi

ore 17.00. Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it

sabato 22 dicembre

Rimini, Teatro degli Atti

Rassegna Concerti di Natale 2018

Young Bands, Young Sounds.

Concerto della Banda Giovanile città di Rimini, diretta dal M° Andrea Brugnettini e della Einstein Music Orchestra, diretta dal prof. Davide Tura. Un originalissimo concerto, con due delle più simpatiche formazioni giovanili della città affiancate per la prima volta sul palco del teatro degli Atti.

Ore 21.00 Ingresso libero. Info: www.facebook.com/bandacittadirimini/

sabato 22 dicembre

Rimini, Chiesa del Crocifisso, via del crocifisso 17

Cori sotto l’Albero

Rassegna corale di Natale a cura di AERCO – Rimini

O nata Lux – Coro Carla Amori e Piccole Voci di Carla Amori.

Direttori Andrea Angelini e Fabio Pecci. Maestro accompagnatore all’organo Marco Giovanardi

Ore 21.00. Ingresso libero. Info: www.aerco.it

sabato 22 dicembre

Rimini, Chiesa Nostra Signora di Fatima, via coletti 174

Cori sotto l’Albero

Rassegna corale di Natale a cura di AERCO – Rimini

Waiting for christmas

Corale Nostra Signora di Fatima Direttore Loris Tamburini

Ore 21.00. Ingresso libero. Info: www.aerco.it

sabato 22 dicembre

Corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27

Un Natale tra le pagine alla Biblioteca Gambalunga

“Un curioso fiocco di neve”: proseguono i laboratori per bambini organizzati dalla compagnia ‘Le Pupazze’. In ogni incontro viene realizzato un libro con tecniche diverse all’insegna della fantasia e creatività. Ore 16.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Info: 0541 704486 ( Biblioteca)

sabato 22 dicembre

Rimini, via Isotta 8

Milleluci Jazz Club Michele Pazzini Trio

Ore 22.00 Ingresso con Tessera AICS, contributo associativo a seconda degli eventi

Info: 3393394844 www.circolomilleluci.com FB Circolo Milleluci

sabato 22 dicembre

Palasport Flaminio, via Flaminia 28 – Rimini

Rimini Dance Company: Saggio di Natale

La Scuola di ballo, Rimini Dance Company, con i maestri Chiara Pellegrini ed Enrico Clementi, invita a una grande festa per aspettare insieme l’arrivo del Natale con saggi di danza, musica, divertimento, spettacoli e tante sorprese per grandi e piccini.

Ore 20.30 Ingresso 3 € Info. 3398704102

domenica 23 dicembre

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

L’uomo che rubò Banksy e Il terzo uomo.

Le matinée domenicali con colazione e film al Cinema Fulgor

Continuano le matinée domenicali al Cinema Fulgor con il film ’L’uomo che rubo’ Banksy – Il Fantasma dell’arte contemporanea’. Introduzione del professore Alessandro Giovanardi.

Nell’altra sala, viene proiettato ’Il Terzo Uomo’ di Carol Reed, un omaggio ad Orson Welles.

Orario: dalle 10.00 colazione; alle 10.30 inizio Proiezione

Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it

domenica 23 dicembre

Rimini, Teatro Tarkovsky

Stayin’ Alive. La Febbre del Sabato Sera

Arriva la mitica musica dance degli anni 70 e 80! L’Orchestra Rimini Classica e i PoP Deluxe accompagneranno Cristina Di Pietro, Giuseppe Righini e Gloria Turrini in una super scaletta con canzoni che hanno fatto la storia: fra gli altri, brani di Gloria Gaynor, Bee Gees, Aretha Frankin, Lionel Richie e Donna Summer. Ore 21.00

Biglietti: primo settore platea €20.00, secondo settore platea €18.00, galleria €15.00 Biglietteria presso ENI Station di Ercole Gori in via Marecchiese 284 Rimini e online ww.riminiclassica.it Info: info@riminiclassica.it

domenica 23 dicembre

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Balletto al Cinema: Lo Schiaccianoci

In diretta via satellite dal Teatro Bolshoi di Mosca, le note di Čajkovskij e le coreografie di Grigoravitch, accompagneranno il magico viaggio di Clara e del suo Schiaccianoci, verso il Regno dei Dolci.

Orario: 17. Tariffa d’ingresso: 12 €; ridotto: 10 €. Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

domenica 23 dicembre

Rimini, Centro Commerciale I Malatesta di Rimini

Buon Natale in Musica

con la Banda città di Rimini

Orario: dalle ore 17 alle 19. Info: www.facebook.com/bandacittadirimini/

domenica 23 dicembre

Palasport Flaminio, via Flaminia 28 Rimini

Sirene Danzanti: Saggio di Natale

La Scuola di ballo, Sirene Danzanti, con i maestri Mirco Ermeti e Sandra Filippi, invita alla grande festa di Natale con saggi di danza, musica, divertimento, spettacoli e tante sorprese per grandi e piccini.

Ore 20.30 Ingresso libero Info: 335 5343491

giovedì 27 dicembre

Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 – Rimini centro storico

Verso il 2020, 100 anni di Fellini. Rassegna “I film che ho scritto”

15 film (proiettati in 35 mm), che raccontano il Fellini scrittore per il cinema, dagli esordi fino al Fellini sceneggiatore maturo e del suo rapporto con i grandi maestri del nostro cinema.

In programma ‘Il mulino del Po’ di Alberto Lattuada (Italia 1949)

La rassegna è organizzata nell’ambito del programma “Verso il 2020: 100 anni di Fellini”

Ore 21, ingresso libero. Info: 0541 704302 / 0541 704496

giovedì 27 dicembre

Rimini, via Isotta 8

Circolo Milleluci: Night Impro

Serata all’insegna dell’improvvisazione teatrale a cura dell’Associazione Atti Matti.

Ore 21.00 Ingresso con Tessera AICS, contributo associativo a seconda degli eventi

Info: 3393394844 www.circolomilleluci.com FB Circolo Milleluci

venerdì 28 dicembre

Palasport Flaminio

Natale sui Pattini

I “fuoriclasse” delle rotelle danno spettacolo. La manifestazione di pattinaggio artistico, organizzata da Sport Life Rimini, giunge quest’anno alla sua 36° edizione. Come da tradizione durante la serata si esibiscono i campioni mondiali del pattinaggio artistico a rotelle e tutti gli atleti dello Sport Life, e i partecipanti dello stage di Coppia Artistico e Singolo che si tiene a Rimini nei 2 giorni precedenti.

Ore 21. Ingresso a offerta libera.

Info: 331.8377146 – 3386364548 facebook/Rinascita Sport Life Rimini

venerdì 28 dicembre

Rimini, via Isotta 8

Circolo Milleluci Live

Dave Orlando plays Chris Cornell & Chester Bennington

Tributo a due grandi frontman e cantautori rock scomparsi prematuramente.

Dave Orlando chitarre e voce, Jacopo Ilari piano.

Ore 22.00 Ingresso con Tessera AICS, contributo associativo a seconda degli eventi

Info: 3393394844 www.circolomilleluci.com FB Circolo Milleluci

venerdì 28 dicembre

Museo della Città ‘Luigi Tonini, via Tonini 1 – Rimini centro storico

Frontespizio

Francesca Giommi, Il tesoro degli Ashanti. Viaggio in Ghana, Aras Edizioni

Come la prima pagina interna di un libro che fornisce gli elementi essenziali e sostanziali, la rassegna vuole accompagnare i lettori davanti alla porta di ingresso di nuovi testi.

Ore 17.30. Ingresso libero

sabato 29 dicembre 2018

Rimini, via Isotta 8

Milleluci Jazz Club

Dario Chiazzolino Trio.

Ore 22.00 Ingresso con Tessera AICS, contributo associativo a seconda degli eventi

Info: 3393394844 www.circolomilleluci.com FB Circolo Milleluci

domenica 30 dicembre

Rimini, Centro Commerciale I Malatesta di Rimini

Auguri in jazz

con la A.B Rimini Big Band direttta dal M° Renzo Angelini

Orario: dalle ore 17 alle 19 Info: www.facebook.com/bandacittadirimini/

domenica 30 dicembre

Borgo san Giuliano

Borgo Natale

Una serata dedicata al jazz con musicisti che intonano brani musicali nelle varie piazzette del borgo.

Orario: 18.00 – 22.00

domenica 30 dicembre

Rimini Terme

Allegrodolce Anno a Riminiterme

Rimini Terme organizza una giornata per tutta la famiglia con laboratori natalizi di dolci e costruzione manuale per bambini, letture natalizie e una grande tombola. Per i genitori possibilità di rilassarsi presso il Centro Benessere di Riminiterme. Orario: dalle ore 10, intera giornata

Dal 30 dicembre al 5 gennaio Rimini Terme è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 19, il 1° gennaio dalle 14 alle 19. Info: 0541 424011 www.riminiterme.com

domenica 30 dicembre

Rimini, via Isotta 8

Milleluci Comedy Live! Capodanno Edition

Si anticipa la festa di un giorno per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con tutta la truppa dei comici e cabarettisti del Milleluci Comedy Live, per ridere, piangere e prendersi in giro, fra tante sorprese.

Ore 21.30 Ingresso con Tessera AICS, contributo associativo a seconda degli eventi

Info: 3393394844 www.circolomilleluci.com FB Circolo Milleluci

domenica 30 dicembre 2018

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini San Giuliano

Junior Cinema al Cinema Tiberio: stagione 2017/2018

La domenica pomeriggio è dedicata alla famiglia con film per tutte le età.

Domenica 30 dicembre è la volta del film ‘LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO VENTI’. Una giovane ragazza viene trasportata in un mondo magico, dove incontra soldati fatti di pan di zenzero e un esercito di topi.

Orario: alle 14.30 e alle 17.00 Ingresso: € 5; ridotto. € 4 (fino a 12 anni)

Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

tutti i mercoledì e le domeniche escluso mercoledì 26 dicembre

Rimini centro storico

Walk on the city

La camminata guidata da Elen Souza Persona Trainer, passa per le vie della città e dei parchi cittadini. L’evento è per tutti, sportivi allenati e non. Sono 60’ di attività motoria, comprensiva di camminata sportiva, ginnastica funzionale e stretching finale. Il ritrovo è due volte alla settimana, il mercoledì alla fine della giornata alle 19,20 al parcheggio del Ponte di Tiberio, e la Domenica mattina alle 8,50 sempre al parcheggio del ponte di Tiberio.

Info: pagina FB Walk on the Beach o Elen 348/0981594

VISITE GUIDATE

22, 23, 24, 30 dicembre

Incontro in piazza Tre Martiri (sotto l’orologio) – Rimini centro storico

L’arte e l’archeologia a Rimini

Guidopolis propone delle visite guidate per scoprire l’arte e l’archeologia dell’antica Rimini. Percorso: Arco di Augusto, Ponte di Tiberio, Anfiteatro, Domus del Chirurgo, Tempio Malatestiano.

É richiesta la prenotazione, l’iniziativa si svolge con un minimo di 7 persone.

Ore 15.30. Costo: € 7 a persona + 2 € ingresso al Museo; bambini fino a 10 anni gratuiti.

Info: 328 9439658 – 329 2740433 guidopolis.turismo@gmail.com

domenica 23 dicembre

Luogo di incontro: Castel Sismondo (davanti alla torre con l’elefante)

Visita guidata a Castel Sismondo: Rosa di storia, Rosa d’amore

Il percorso a Castel Sismondo, fortezza che porta il nome del più noto signore di Rimini, offre l’occasione di essere visitato nella magica veste di Flower Christmas Market a cura di Giardini d’AutoreIl percorso guidato andrà alla scoperta di Castel Sismondo e in particolare del signore di cui porta il nome, Sigismondo Pandolfo Malatesta, che riedificò il castello dei suoi avi intorno alla metà del Quattrocento, inglobando strutture più antiche. Abile condottiero e colto mecenate, il Malatesta visse nella parte del castello che ora porta il nome dell’amata moglie Isotta degli Atti.

La visita partirà da Castel Sismondo, di cui si ammireranno gli spazi interni, per poi spostarsi in altri luoghi cittadini, alla ricerca della rosa malatestiana, simbolo che trae ispirazione dal mondo romano e dalla inconfondibile forma quadripetala.

Ore 15.30 00 Ingresso 10 € Info e prenotazioni entro il giorno antecedente la visita: 333.7352877

michela.cesarini@discoverrimini.it

23 – 24 – 30 dicembre

Rimini, Arco di Augusto

Il Tour delle Chiese

Visita guidata fra le chiese di S. Giovanni Battista, S. Agostino, S. Maria dei Servi e S. Giuliano.

Ore 9:30 Costo: 9 € a persona. Partenza con minimo 7 persone.

Info e prenotazioni: 328-9439658/329-2740433, guidopolis.turismo@guidopolis.com

28, 29 dicembre

Arco d’Augusto (punto d’incontro) – Rimini centro storico

Visita guidata con Guidopolis: Tra sacro e profano

Percorso tra i capolavori dell’arte riminese tra Rinascimento e Seicento fra la Chiesa di S. Giovanni Battista, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo (in esterna).

La visita verrà effettuata con un minimo di 5 partecipanti.

Ore 9.30. Costo: € 7 a persona, bambini fino ai 10 anni gratuiti.

Info: 380 1770135 guidopolis.turismo@gmail.com.

venerdì 28 dicembre

Piazza Ferrari (punto d’incontro) – Rimini centro storico

Luci sulla città

Percorso storico artistico sull’800 e ’900 riminese passando per Piazza Ferrari, Teatro Galli (in esterna), Piazza Cavour e Borgo San Giuliano. La visita verrà effettuata con un minimo di 5 partecipanti.

Ore 15.30. Costo: € 7 a persona, bambini fino ai 10 anni gratuiti.

Info: 380 1770135 guidopolis.turismo@gmail.com

sabato 29 dicembre

Luogo di incontro: Corte del Campus di Rimini (cancello su via Cattaneo) Rimini centro storico

Visite guidate: dalla Cappella Petrangolini alla Nuova Corte del Campus Universitario

Passeggiata culturale attraverso corti private di nuova istituzione e graziose piazzette del centro storico, soffermandosi in particolare sugli interventi architettonici realizzati a Rimini negli anni Venti del Novecento.

Partendo dalla nuova corte del Campus universitario – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, già scuola professionale con officine, il percorso si concluderà nella corte di Palazzo Guidi, dove si visiterà la Cappella Petrangolini, uno straordinario angolo neomedioevale nel cuore della città moderna.

Ore 16.00 Ingresso 10 € Info e prenotazioni entro il giorno antecedente la visita: 333.7352877

michela.cesarini@discoverrimini.it

domenica 30 dicembre

Rimini, partenza dal Tempio Malatestiano

Rimini Svelata: da Giulio Cesare a Giuseppe Verdi

Passeggiata culturale nel centro storico di Rimini. Duemila anni di storia condensati in un percorso che tocca i principali monumenti cittadini – l’Arco d’Augusto, la Domus del chirurgo, il Ponte di Tiberio, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo e il Teatro Galli (esterno) – ricordando personaggi illustri legati alla città. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Ore 15.30. Costo di partecipazione: € 10 a persona (comprensivo di biglietto di ingresso per la Domus del Chirurgo). Per motivi organizzativi è obbligatorio prenotarsi entro il giorno precedente a

Info: 333/7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it.

lunedì 31 dicembre

Rimini, Piazzale Fellini -Fontana dei Quattro Cavalli

Rimini Felliniana

Passeggiata culturale da Piazzale Fellini al centro storico per svelare la doppia anima di Rimini, quella storica e quella balneare, ricordando il cittadino riminese più illustre, ovvero il regista Federico Fellini.

La visita parte dal mitico Grand Hotel. Attraverso viale Principe Amedeo, con i villini della fine dell’Ottocento, e poi nel Borgo San Giuliano, con i murales che immortalano personaggi dei suoi film, si entrerà nel centro storico di Rimini, dove il maestro è nato nel 1920 ed ha vissuto prima di trasferirsi a Roma. Si ricorderanno luoghi e personaggi della sua giovinezza, trasfigurati in Amarcord, ammirando anche il “Libro dei sogni” al Museo della Città. Il percorso si concluderà con l’ingresso al mitico Fulgor, il cinema frequentato fin da ragazzino da Fellini, impreziosito dalle decorazioni ideata dal premio Oscar Dante Ferretti. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Ore 16. Costo di partecipazione: € 12 a persona. (comprensivo di ingresso al Cinema Fulgor)

Per motivi organizzativi è obbligatorio prenotarsi entro il giorno precedente a

Info: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it.

il martedì e il venerdì sera

Rimini

Ne’ Di Venere ne’ di Marte ....

Il martedì, la sera del giorno di Marte, dio della guerra, dei duelli e degli spargimenti di sangue, una visita guidata dal titolo ‘P come Paura e delirio a Rimini’. Nella storia antica o recente non mancano notizie di eventi tragici a scopo politico o criminale, torture, presenze misteriose e leggendarie, miracoli e perfino il rogo di una ‘strega’ in piazza Tre Martiri.

Venerdì, la sera del giorno di Venere, dea dell’amore, bellezza, fertilità, visita guidata dal titolo

‘A come Amore e passione a Rimini’. Il sentimento più nobile “esplorato” nel suo significato più generale… Da Fellini e la Masina a Paolo e Francesca, Sigismondo e Isotta, Romeo Neri, Umberto Bartolani, Irnerio Bertuzzi, storie leggendarie e storie “quotidiane”, sempre degne di essere raccontate, anche attraverso l’atmosfera creata dalle poesie di autori nostrani…

Ritrovo ore 20.45 al giardinetto del Ponte di Tiberio, lato Borgo San Giuliano.

Costo 10 € Prenotazione obbligatoria al 333 4844496

MOSTRE

Fino al 20 gennaio

Rimini, Museo della Città- Manica lunga

Inquieta e vivida persistenza

Mostra di Michele Munno

a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei

Michele Munno, artista pugliese trasferito in Lombardia, ha dipinto e disegnato da sempre, privilegiando l’analisi della natura e del suo sviluppo organico. Molte sono state le fasi tematiche, che ritornano ciclicamente nel suo immaginario pittorico: le foglie, le nature morte, le figure ponte, gli amici, i bamboli, gli uccellini, la casa. Per questa esposizione museale sceglie di rileggere la sua produzione in riferimento ad alcune opere delle collezioni, creando un dialogo tra presente e passato.

Orario Museo: 9.30-13 e 16-19. chiuso lunedì non festivi

26, 29 dicembre, 5 e 6 gennaio: orario continuato 10-19

Lunedì 24 dicembre: ore 9.30-13 e 16-19; Lunedì 31 dicembre: 10-19.

25 dicembre e 1 gennaio 15-19

Apertura straordinaria per Capodanno dalle ore 21 del 31 dicembre alle 02 del 1 gennaio 2019

Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

fino al 6 gennaio

Museo della Città, via Tonini 1 Rimini centro storico

Oltre gli sguardi

Istantanee etnografiche dai depositi del Museo degli Sguardi di Rimini. Allestita nella Sala delle teche del Museo della Città, questa iniziativa è stata voluta per sensibilizzare sulla ricchezza e sulla varietà delle collezioni che dobbiamo ad appassionati viaggiatori e collezionisti che con le loro cessioni hanno dato vita all’attuale Museo degli Sguardi. Il pubblico potrà ammirare un patrimonio di manufatti provenienti da Africa, Oceania, America Precolombiana, Cina e Giappone, raccolti, prevalentemente, nella seconda metà del secolo scorso.. A cura di Italia Nostra Sez. Rimini. Sonia Fabbrocino, Sonia Migani, Massimo Pulini con la collaborazione di Guido Bartolucci.

Orari del Museo

Ingresso libero Info: 0541 704416 www.museicomunalirimini.it

Fino al 6 gennaio

Rimini, Galleria dell’Immagine

Maremio: Personale di Lorenzo Amaduzzi

Maremio racconta per immagini un’esperienza personale ad alto contenuto simbolico poichè l’ascesa, più volte compiuta nell’arco temporale di circa un decennio, di una scala che porta alla sommità di un edificio industriale abbandonato non fu solamente un esercizio fisico, bensì occasione di riflessione sulle diverse modalità di osservazione di uno spazio fisico attraverso il mezzo fotografico.

La mostra è aperta nei giorni: 21- 22 – 23, 26, 28 – 29 – 30 dicembre 2018; dal 4 al 6 gennaio 2019

Orario: 16-19 Ingresso libero

Fino al 6 gennaio

Rimini, FAR, Fabbrica Arte Rimini, Piazza Cavour

Riflessi e riflessioni. 100 anni di vetrine in mostra a Rimini

Un viaggio tra le vetrine del centro storico di Rimini e dei borghi limitrofi dall’inizio del ‘900 ai giorni nostri. Oltre 120 scatti, raccolti e selezionati dallo Studio Paritani di Rimini.

Agenzia NFC ha pubblicato in un unico grande volume le immagini sia di questa che della precedente edizione, dal titolo: “La fatica, la volontà e l’orgoglio” (NFC Edizioni, 256 pag. € 24.00). Prefazioni e introduzione a cura di Andrea Gnassi, Arturo Pane, Fabrizio Moretti e Lia Celi. L’iniziativa è stata ideata e organizzata da Zeinta di Borg.

Orario: da martedì a domenica 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00. Apertura straordinaria con lo stesso orario lunedì 24 dicembre e per il Capodanno. Ingresso libero. Info: info 0541 793851 /0541.670306 zeintadiborg@gmail.com

Fino al 31 gennaio

Hotel Duomo, via Giordano Bruno, 28 – Rimini centro storico

Geleng racconta Fellini

Mostra di pittura all’hotel duoMo di Rimini

Espone a Rimini Giuliano Geleng, appartenente ad una lunga generazione di artisti, come Rinaldo, pittore di scena nei film di Federico Fellini, anche lui non smentisce la vocazione all’arte cinematografica. Dal 1972 ha iniziato la collaborazione con il grande regista per il quale ha dipinto i quadri di scena di tutti i film, inoltre ha firmato gli storici manifesti quali ‘Amarcord’, ‘Casanova e “Ginger e Fred”, seguendo il Maestro fino alla sua scomparsa nel 1993. Orario: tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00. Ingresso libero Info: 0541 24215

Fino al 15 febbraio

Rimini – Clinica Merli, Via Settembrini, 17/O

Avanti. Il Borgo San Giuliano a Rimini

Mostra fotografica di Giorgio Salvatori, a cura di Alice Zannoni

Il Borgo San Giuliano è un simbolo caratteristico della città con i suoi vicoli colorati e la sua inconfondibile atmosfera ‘felliniana’: un inedito racconto fotografico del Borgo dei pescatori che custodisce vecchie abitudini e traccia nuove direzioni della città. Protagoniste delle immagini esposte sono le porte del Borgo. Il nome stesso della mostra “Avanti” rappresenta la volontà dell’artista di focalizzarsi su un invito ed una apertura ideali, una attitudine al dialogo con gli altri, tutti elementi tipici di questo quartiere.

Orari: da lunedì al venerdì 8.30 – 19.30 (chiusura Natalizia dal 24/12 al 7/1/2019 – eccetto le giornate 27 e 28 dicembre e 2- 3 – 4 gennaio dalle 9.00 alle 15.00). Ingresso libero

Fino al 12 gennaio

Augeo Art Space, Corso d’Augusto, 217 (Palazzo Spina) – Rimini centro storico

Il Rinascimento dell’arte contemporanea e il Pop visionario

Doppio appuntamento per Augeo Art Space con le mostre di Filippo Manfroni, contemporaneo rinascimentale e quella di Neo, visionario pop. Due artisti differenti nello stile e tecnica pittorica, ma uniti nel trasmettere emozioni allo spettatore attraverso tele appositamente realizzate. Due artisti, due percorsi distinti all’interno della Galleria: Filippo Manfroni presenta Anima Lux…Anima e Luce (fino al 5 gennaio 2019 )

Neo & Friends – The Real Cartoon è il titolo della mostra di Ennio Zangheri (fino al 12 gennaio 2019)

Orario: dal martedì al sabato 10 – 12 e 16 – 19. Domenica e festivi 16 – 19. Lunedi 15 – 18.

Ingresso libero Info: 0541 708733 info@augeo.it

21 – 23 dicembre

Rimini, Piazzale Fellini, Palazzina Roma

Creatività: in ogni oggetto una storia

Mostra di Hobbistica, Modellismo e Collezionismo

Modellismo ferroviario, navale, esposizione di aquiloni, oggetti artigianali e d’altri tempi, quando tutto era fatto a mano. A cura del Dopolavoro Ferroviario e di Assovespucci, Comitato di Marina Centro

Orario dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso libero. Info: 0541.28901

Fino al 6 gennaio

Embassy Gallery, viale Vespucci, 33 – Rimini Marina Centro

Mostre all’Embassy Gallery

‘Summer Camp’ mostra fotografica a cura di Alessandro Costa e ‘Ritratti’, mostra di disegni di Monica Maltoni

Orario: venerdì, sabato e domenica dalle 16.00 alle 18.00 Ingresso libero Info:335 5779745

Fino all’11 gennaio

Galleria No Limits To Fly, via Bertola, 17 – Rimini centro storico

Come sguardo d’artista

Mostra delle opere di Carmelo Chiloiro e Leonardo Rossi

Orario: da martedì a sabato, ore 10.30 – 12.30 e 17 – 19. Ingresso libero Info: 348 3848074 pepote@pepote.it

I PARCHI DIVERTIMENTO

A Fiabilandia, il regno dei bambini per eccellenza, il divertimento continua anche a Capodanno.

Il parco tematico dedicato ai bambini si sviluppa intorno al Lago Bernardo con tante attrazioni immerse nel verde. Diventare pirata per un giorno o cowboy del far west oppure incontrare Mago Merlino o Peterpan: è l’occasione per vivere dal vero le grandi favole. Dal 29 dicembre al 1° gennaio 2019, dalle 10.30 al tramonto, il parco è aperto al pubblico con ingresso a gettoni per usufruire delle attrazioni in funzione. L’ingresso prevede un costo di 10€ a persona con 10 gettoni, oppure di 15€ per l’acquisto di un bracciale personale che consente l’accesso illimitato alle attrazioni. Il 31 dicembre il parco è aperto dalle 10.30 fino a dopo la mezzanotte. Rimini Rivazzurra, Via G. Cardano, 15 Info: tel. 0541 372064 www.fiabilandia.net

Italia in Miniatura sarà aperta per le festività, regalando un colpo d’occhio mozzafiato sulla bella Italia, dalle Alpi alle Isole, raccontata da oltre 270 miniature di monumenti, chiese, palazzi, paesaggi, ambientati fra 5000 veri alberelli e vere piante in miniatura. Per divertirsi davvero ci sono le attrazioni del parco, dove si esplora navigando per Venezia in scala 1:5, percorrendo in trenino i capitoli della fiaba di Pinocchio, diventando esperti di fisica nel il Luna Park della Scienza, provando il brivido dell’altezza della Torre Panoramica o tuffandosi fra gli effetti speciali dell’adrenalinico CineMagia7D. La suggestiva ambientazione natalizia del parco completerà la magia.

Il parco è aperto tutte le domeniche di dicembre, e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019 dalle 10.30 alle 16.00 (le casse chiudono alle ore 15)

Rimini, via Popilia 239 Info: 0541.736736 www.italiainminiatura.com

All’Acquario di Cattolica torna la rassegna dei presepi sommersi, posizionati nelle vasche espositive, fra migliaia di pesci multicolori, stelle marine, che popolano l’acquario. Le natività d’arte ambientate sotto il mare sono realizzate da maestri artigiani e ceramisti italiani.Partecipare agli “Incontri straordinari” dietro le quinte, fra i segreti del rettilario, trasformandosi in piccoli veterinari e, ancora, a fare due chiacchiere con un sub in immersione, sono la novità dell’Acquario, dove adulti e bambini sono protagonisti di un modo diverso di vedere cosa accade negli spazi non visibili al pubblico. Durante le festività ci sarà anche l’angolo dedicato ai laboratori creativi a tema natalizio, riservati ai bambini. Da non perdere gli appuntamenti con le cibature di pinguini, squali, lontre e trigoni a orari stabiliti, ogni giorno, in compagnia degli esperti e dei biologi.

Il parco acquatico è aperto tutte le domenica di dicembre, e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019, dalle ore 9:30 alle ore 18:30 (chiusura casse alle 16:30). Tutti i percorsi sono al coperto.

Cattolica, Piazzale delle Nazioni, 1/A Info: 0541 8371 – www.acquariodicattolica.it

A Oltremare l’emozione comincia dalla Laguna dei Delfini più grande d’Europa, passa per il Mulino del Gufo, con l’emozionante Volo dei Rapaci per approdare alla Fattoria, con i suoi simpatici protagonisti, fino all’Area Australia Experience dove i piccoli wallaby, marsupiali australiani, sono diventati beniamini di adulti e bambini. Non mancheranno laboratori creativi e sorprese speciali nei giorni di apertura, senza dimenticare i programmi interattivi su prenotazione: “Addestratore per un giorno”, “Incontra il delfino”, “Falconiere per un giorno” “Incontra i rapaci” e “Incontra il tuo cane”.

Oltremare è aperto dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019, dalle 10:00 alle 18:00, anche in caso di pioggia. Riccione, viale Ascoli Piceno, 6 Info: 0541.4271 www.oltremare.org

CENTRO FACILE

Anche quest’anno in occasione delle Festività Natalizie e di Fine Anno viene attivato, con la collaborazione dell’AMR – Agenzia Mobilità Romagnola – S.R.L. Consortile, un doppio servizio integrativo di trasporto pubblico urbano gratuito, che si effettua con l’ormai caratteristico trenino, per raggiungere il Centro Storico.

- servizio navetta gratuito, che collega il Parcheggio di via Marzabotto con il Centro Storico cittadino (Arco d’Augusto e Piazze Malatesta e Tre Martiri) nelle fasce orarie 09.00 – 12.53 e 15.00 – 19.53, con corse ogni 30 minuti, nelle seguenti giornate: 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (servizio solo pomeridiano), 26 (servizio solo pomeridiano), 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2018, nonché 1 (servizio solo pomeridiano), 2 (servizio solo pomeridiano) 3, 4, 5 e 6 gennaio 2019;

- servizio navetta gratuito, che collega il Parcheggio Settebello con il Centro Storico cittadino (Arco d’Augusto e Piazze Tre Martiri e Gramsci all’angolo tra Via Castelfidardo e Via Michele Rosa) nelle fasce orarie 09.00 – 12.55 e 15.00 – 19.55, con corse ogni 20 minuti, nelle seguenti giornate: 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (servizio solo pomeridiano), 26 (servizio solo pomeridiano), 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2018, nonché 1 (servizio solo pomeridiano), 2 (servizio solo pomeridiano) 3, 4, 5 e 6 gennaio 2019;

*Nelle giornate di mercato il servizio mattutino sarà limitato per il parcheggio di via Marzabotto alla piazza Malatesta ed il servizio dal parcheggio Settebello transiterà in via Serpieri, all’Arco d’Augusto ed in Via Bastioni Orientali.

- Novità servizio navetta gratuito, che collega il parcheggio di via della Fiera con il Centro cittadino (Fermata Palacongressi di via della Fiera – rotatoria Palacongressi – via della Fiera – via Circonvallazione meridionale – largo Unità d’Italia nei pressi Arco d’Augusto) nelle fasce orarie 09.00 – 13.00 e 15.00 – 20.00, nelle seguenti giornate: dal 16.12.2018 al 06.01.2019, ma nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2018 e dell’1 e 2 gennaio 2019 verrà effettuato solo il servizio nella fascia oraria pomeridiana (dalle ore 15,00 alle ore 20,00).

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399

